Білий дім розкрив подальші військові цілі Росії

Метою перегрупування військ Росії є подальша концентрація наступальних операцій на сході та півдні України на противагу попереднім цілям щодо атак на ширшій території. Про це у понеділок заявив Радник США із національної безпеки Джейк Салліван.

"Численні фактори вказують на те, що Росія прагнутиме оточити та пересилити сили України у східній Україні. Ми очікуємо, що російське командування тепер здійснює переміщення з півночі України до регіону навколо Донбасу у східній Україні. Російські сили вже відступають від Києва до Білорусі, і Росія імовірно готується відправити десятки додаткових батальйонно-тактичних груп, які налічують десятки тисяч військових, на лінію фронту на сході України. Ми вважаємо, що Росія сфокусується на тому, щоб перемогти українські сили у Луганській та Донецькій областях, які охоплюють значно більшу територію, ніж російські проксі вже контролювали перед початком нового вторгнення наприкінці лютого. Росія може використати будь-який тактичний успіх, якого зможе досягнути, щоб поширити наратив про прогрес, або щоб применшити попередні військові провали. Ми вважаємо, що для того, щоб захистити будь-яку захоплену територію на сході, Росія може також розширити військові операції, військову присутність на інші території України, за межами Луганської та Донецької областей. Принаймні такими є їхні наміри та їх план ", - відзначив Салліван.

Салліван відзначив, що на заваді попереднім цілям Росії стала сила народу та збройних сил України а також "розмір та ефективність військової допомоги, яку надають США та їх союзники, та партнери".

Раніше президент України Володимир Зеленський у ході розмови із президентом США Джо Байденом заявив, що мир настане лише тоді, коли Україна здобуде сильну позицію на полі бою.

"Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка", – наводить слова президента України його офіційне інтернет-представництво.

У статті використано матеріали ABC News.