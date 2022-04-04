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Білий дім розкрив подальші військові цілі Росії
Метою перегрупування військ Росії є подальша концентрація наступальних операцій на сході та півдні України на противагу попереднім цілям щодо атак на ширшій території. Про це у понеділок заявив Радник США із національної безпеки Джейк Салліван.
"Численні фактори вказують на те, що Росія прагнутиме оточити та пересилити сили України у східній Україні. Ми очікуємо, що російське командування тепер здійснює переміщення з півночі України до регіону навколо Донбасу у східній Україні. Російські сили вже відступають від Києва до Білорусі, і Росія імовірно готується відправити десятки додаткових батальйонно-тактичних груп, які налічують десятки тисяч військових, на лінію фронту на сході України. Ми вважаємо, що Росія сфокусується на тому, щоб перемогти українські сили у Луганській та Донецькій областях, які охоплюють значно більшу територію, ніж російські проксі вже контролювали перед початком нового вторгнення наприкінці лютого. Росія може використати будь-який тактичний успіх, якого зможе досягнути, щоб поширити наратив про прогрес, або щоб применшити попередні військові провали. Ми вважаємо, що для того, щоб захистити будь-яку захоплену територію на сході, Росія може також розширити військові операції, військову присутність на інші території України, за межами Луганської та Донецької областей. Принаймні такими є їхні наміри та їх план ", - відзначив Салліван.
Салліван відзначив, що на заваді попереднім цілям Росії стала сила народу та збройних сил України а також "розмір та ефективність військової допомоги, яку надають США та їх союзники, та партнери".
Раніше президент України Володимир Зеленський у ході розмови із президентом США Джо Байденом заявив, що мир настане лише тоді, коли Україна здобуде сильну позицію на полі бою.
"Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка", – наводить слова президента України його офіційне інтернет-представництво.
У статті використано матеріали ABC News.
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"Різанина" у Бучі "засвідчила справжню аморальність Путіна" - конгресмени США
Група підтримки України у Конгресі США оприлюднила заяву про "різанину Володимира Путіна проти українських мирних жителів у Бучі" на Київщині, що була захоплена російськими військами.
"З тілами сотень українських мирних жителів, якими усипані вулиці й які скинуті в неглибокі могили в містах, звільнених від російських військ, світ бачить справжню аморальність Володимира Путіна", - йдеться у заяві, підписаній двопартійною групою конгресменів на чолі із демократами Марсі Каптур та Майком Квіглі й республіканцями Браяном Фіцпатріком та Енді Гаррісом. - "Немає політичної чи оборонної мети, яку можна досягти шляхом вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей. Це просто варварські дії вбивць і ґвалтівників, посланих людиною, яка отримує задоволення від спричинення смертей та руйнувань".
Представники Конгресу також зазначили: "Вільний світ не може закрити очі на ці звірства. Сполучені Штати та наші союзники повинні негайно озброїти Україну летальною зброєю та оборонною технікою, що їй потрібна, посилити санкції, припинити імпорт російського вугілля, нафти та газу в усьому світі та зміцнити оборону наших союзників, поки не стало надто пізно. Путін не зупиниться за власним бажанням. Ми повинні об’єднатися, щоб рішуче та остаточно покласти край злу, яке спустошує європейський континент".
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, президент США Джо Байден заявив, що події у Бучі вказують, що президент Росії Путін є воєнним злочинцем. "Ми маємо надалі надавати Україні озброєння, необхідні для того, щоб надалі боротись, і ми маємо збирати всі подробиці, щоб дійсно мати суд щодо воєнних злочинів. Це чоловік - безжальний. І те, що відбувається у Бучі це дикість, і всі це бачать", - заявив Байден.
При цьому у відповідь, чи вважає він те, що відбулось у Бучі геноцидом, президент США заявив: "Ні, я думаю, що це воєнний злочин".
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс також заявив, що США скоріш за все "дуже скоро" запровадять додаткові заходи тиску проти Росії.
Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив російські війська у скоєнні "геноциду" в місті, і сказав керівникам Кремля, що вони мають приїхати до Бучі, щоб побачити, що зробили їхні військові.
У Росії фотографії з десятками тіл убитих мешканців Бучі називають "фейками" "з метою дискредитації російських військовослужбовців".
Як Росію можна притягнути до відповідальності за злочини в Україні: пояснення експертів
У міжнародній організації Human Rights Watch закликали до розслідування дій російської армії в Україні як воєнних злочинів. У звіті організації йдеться зокрема про Київську, Чернігівську та Харківську область.
“Випадки, які ми задокументували, є невимовною, навмисною жорстокістю та насильством щодо мирного населення України», – сказав Х’ю Вільямсон, директор відділу Європи та Центральної Азії Human Rights Watch. “Зґвалтування, вбивства та інші насильницькі дії щодо людей, які перебувають під вартою російських військ, слід розслідувати як військові злочини”, – заявив він.
За словами експертів, розслідуванням може займатись як Міжнародний кримінальний суд, так і інші організації. Майкл Ньютон, експерт з воєнних злочинів університету Вандербільдта, в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів: важливо, щоб зібрані докази були загальнодоступними – будь-якому суду в будь-якій країні, який буде займатись розслідуванням і має необхідну юрисдикцію.
Коментуючи звірства російської армії в Бучі та інших містах під Києвом, Майкл Ньютон сказав, що Україні знадобиться експертна допомога з ексгумацією тіл – із щонайменше двох причин.
“Я думаю, що Україні знадобиться допомога з ексгумацією тіл із двох причин. По-перше, переконатися, що докази зібрані таким чином, щоб повністю спростувати будь-які звинувачення у їхній фальсифікації. Але також допомогти ідентифікувати тіла, щоб повернути їх сім'ям”.
Таку ж думку висловила речниця офісу Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл.
Важливо докласти усіх зусиль для забезпечення незалежного та ефективного розслідування того, що сталося в Бучі, щоб домогтися правди, справедливості та відповідальності, а також репарацій та правового захисту для жертв та їхніх сімей.Ліз Тросселл, речниця офісу Верховного комісара ООН з прав людини
"Важливо, щоб усі тіла були ідентифіковані, включно з тими, які підлягають ексгумації - щоб можна було поінформувати сім’ї жертв і встановити точні причини смерті, а також вжити всіх заходів для збереження доказів”, -сказала вона. “Важливо докласти усіх зусиль для забезпечення незалежного та ефективного розслідування того, що сталося в Бучі, щоб домогтися правди, справедливості та відповідальності, а також репарацій та правового захисту для жертв та їхніх сімей”.
Майкл Ньютон заявив, що зазвичай усі докази стандартно маркуються. “За допомогою комп'ютерного моделювання можна відтворити, наприклад, траєкторію та тип боєприпасу, чи стріляли з правої чи лівої руки, приблизний ріст стрільця. Усі ці деталі важливі”, - сказав експерт.
“Також безцінні свідчення очевидців: хто, з якого загону, які нашивки на них були, якими мовами говорили. Чи це були солдати з Чечні? Як ви це зрозуміли? Щоб досягти успіху в судових справах, нам необхідно об'єднати ці свідчення у цілісну розповідь”, - додав Майкл Ньютон.
За допомогою комп'ютерного моделювання можна відтворити, наприклад, траєкторію та тип боєприпасу, чи стріляли з правої чи лівої руки, приблизний ріст стрільця. Усі ці деталі важливі.Майкл Ньютон, експерт з воєнних злочинів університету Вандербільдта
За його словами, будь-який суд у світі має юрисдикцію відповідно до принципів універсальної юрисдикції Женевських конвенцій. “Міжнародний кримінальний суд може порушити кримінальну справу, але у кращому разі розгляне два-три випадки, але не всі злочини. І він переважно зосереджується на більш високопоставлених злочинцях. Тому є українські суди, європейські суди, можна створити окремий трибунал”, – розповів Ньютон.
Експерт переконаний, що до відповідальності вдасться притягнути впливових російських політиків та урядовців, які причетні до здійснення злочинів.
“Є дуже довгий список людей, які думали, що вони понад законом, – міркує Майкл Ньютон. – “Слободан Мілошевич, Чарльз Тейлор, Саддам Хусейн, Алі Хасан аль-Маджід, Біляна Плавшич, Радован Караджич. Вони не думали, що їх коли-небудь зможуть притягнути до відповідальності. Вони були надто впливовими. Вони були надто високопоставленими політиками. Сьогодні є російські чиновники, які входять в цю категорію, і вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Це просто питання збору доказів та шляху до правосуддя”.
Карла дель Понте, колишня прокурорка Міжнародного трибуналу ООН щодо Югославії та міжнародного трибуналу ООН щодо Руанди, висловила думку, що до відповідальності можна буде притягнути і Володимира Путіна. Про це вона сказала в інтерв’ю швейцарському виданню Le Temps.
Коли почалося розслідування щодо Слободана Мілошевича, він все ще був президентом Сербії. Хто б тоді міг подумати, що колись його засудять? Ніхто.Карла дель Понте, колишня прокурорка Міжнародного трибуналу ООН щодо Югославії
“Коли почалося розслідування щодо Слободана Мілошевича, він все ще був президентом Сербії. Хто б тоді міг подумати, що колись його засудять? Ніхто”, - сказала вона, закликавши до видання ордеру на міжнародний арешт Володимира Путіна.
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