Білий дім відповів Путіну: Оборона США не має рівних

Оборона США і надалі "не матиме рівних" - про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, коментуючи сьогоднішні заяви президента Росії Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які значно випереджають американські і гарантовано здатні долати систему протиракетної оборони.

При цьому Сандерс також відзначила, що Путіним керує прагнення захистити Росію.

"Білий дім нездивований заявою Путіна про "невразливу" ракету. Прес-секретар Білого дому заявила, що президент США Дональд Трамп відданий захисту Америки. Вона заявила, що оборона США і надалі "не матиме рівних", - передає слова речниці Білого дому кореспондент каналу CBS у Білому домі Марк Ноллер.

Вона також заявила, що заява Путіна "підтвердила те, що було відомо США і відкидалось самою Росією, а саме - Росія розробляє дестабілізуючі озброєння вже понад 10 років, всупереч взятим на себе забов'язанням за міжнародними угодами".

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США ознайомлене із заявою президента Росії Володимира Путіна про, буцімто, наявність у Росії зброї, здатної гарантовано долати систему протиракетної оборони і повністю готове. Про це у ході прес-конференції заявила речниця Пентагону Дейна Вайт.

"Нас не здивувала заява Путіна і народ США повинен знати, що ми абсолютно готові", - відповіла речниця Міноборони США на запитання журналістки щодо заяв Путіна про наявність у Росії зброї, якій Америка, буцімто, нездатна протистояти.

Як повідомили американські ЗМІ, урядовці США також заявили, що розрекламована Путіним крилата ракета на ядерному ходу досі знаходиться на стадії створення і нещодавно потерпіла аварію у ході випробувань.

У четвер, як резюмує Lenta.ru, президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федерального зібрання розповів про новітнє озброєння Росії: стратегічний ракетний комплекс "Сармат", крилату ракету необмеженої дальності, підводний безпілотник, авіаційний ракетний комплекс «Кинджал», гіперзвуковий ракетний комплекс із плануюючим крилатим блоком та бойову лазверну установку.

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