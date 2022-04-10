"Продовження того, що ми вже бачили в Україні" – Білий дім про зміну командувача військ РФ у війні

Сполучені Штати не очікують змін у тактиці і стратегії росіян в Україні після того, як змінили особу, відповідальну за сили вторгнення. Речниця Білого дому Джен Псакі заявила 10 квітня в програмі Fox News Sunday, що зміна персоналій "показує, що буде продовження того, що ми вже бачили на місцях в Україні".

У суботу західні ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін призначив нового генерала, який керуватиме війною в Україні, оскільки російські військові змінюють плани після провалу наступу на Київ. За цими повідомленнями, російську кампанію очолив генерал армії Олександр Дворніков, командувач Південним військовим округом.

Псакі назвала Дворнікова відповідальним за "звірства, які ми бачили в Сирії", і сказала, що Сполучені Штати продовжують працювати з українськими чиновниками, щоб переконатися в наявності у Збройних сил України зброї та іншої допомоги, необхідної для успіху на полі бою.

"Лише цього тижня наш радник з національної безпеки, наш держсекретар і наш голова Об’єднаного комітету головних груп провели двогодинну розмову зі своїми колегами, щоб детально розглянути, чого саме потребують українці. Ми працюємо з нашими союзниками і партнерами, як ми вже вчинили з С-300 (системою протиповітряної оборони)", – сказала Псакі.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер раніше цього тижня під час візиту до Києва підтвердив надання Україні систему ППО С-300.

Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання "закрити небо" над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

Раніше у своєму відеовиступі перед Конгресом США президент України Володимир Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною або надати Києву системи протиповітряної оборони С-300 й авіацію.