Байден хоче збільшити кількість біженців, яких прийматимуть США, до 125 000

Білий дім хоче майже вдвічі збільшити кількість біженців, яких прийматимуть США. В новому звіті, який адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу, пропонується збільшити кількість біженців до 125 000 на наступний бюджетний рік, що починається 1 жовтня.

У звіті йдеться про наявні гуманітарні кризи у світі а також зміну клімату. Серед пріоритетних категорій - біженці з Центральної Америки, афганці, які допомагали США, біженці ЛГБТК+ а також етнічні уйгури, які зазнать переслідувань в Китаї.

На поточний бюджетний рік, що закінчується цього місяця, Байден встановив обмеження на рівні 62 500 на кількість біженців, яких приймають США. Минулого року тогочасний президент США Дональд Трамп обмежив кількість біженців на рівні 15 000 - найнижче за десятки років.

Підвищення ліміту відповідає виборчим обіцянкам Байдена, йдеться в повідомленні Держдепу.

Імміграційна політика Байдена зазнає випробувань, пише Reuters. кількість затриманих мігрантів на кордоні з Мексикою - найвища за 20 років. Також на кордоні з Мексикою приблизно 12 000 тисяч мігрантів, в основному з Гаїті, створили ціле селище. Влада США почала депортувати гаїтян.

В статті використано матеріали Reuters.

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