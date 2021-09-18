США літаками депортуватимуть гаїтян з американського кордону з Мексикою - AP

Починаючи з неділі, влада США почне "масові переміщення" гаїтян, які зібрались на кордоні США та Мексики, заявив Associated Press посадовець США.

США видворяють велику кількість мешканців Центральної Америки, які прибувають до кордону США, до Мексики, в рамках повноважень, введених у часи пандемії, що не дозволяють мігрантам чекати на рішення у своїй справі у США. Однак влада Мексики не приймає гаїтян та представників інших країн, пише АР.

Планується здійснювати 5-8 рейсів за день, заявив посадовець.

Гаїтяни складають більшість з 12 000 мігрантів, які утворили ціле селище прямо під мостом Дель-Ріо на кордоні Мексики і США, повідомляє суддя округу Валь Верде Льюїс Оуенз. Деякі родини перебувають в районі вже шість днів.

Прикордонники США заявили про збільшення кількості співробітників у Дель-Ріо з метою сприяти "безпечному, гуманному та впорядкованому процесу". У заяві вказується про надання води, рушників та туалетів.

Губернатор штату Техас Грег Еббот, розкритикував міграційну політику президента США Джо Байдена. Він заявив, що адміністрація Байдена "перебуває у повному хаосі і діє щодо кризи на кордоні так само погано, як щодо евакуації із Афганістану".

Після приходу до влади Байден скасував низку обмежень щодо імміграції. введених його попередником. При цьому, адміністрація Байдена піддається критиці з обох сторін: республіканці звинувачують президента в тому, що це його імміграційна політика привела до кризи на кордоні, а однопартійці-демократи вважають, що Білий дім робить недостатньо для того, щоб допомогти мігрантам.

Як повідомляв "Голос Америки", у серпні міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що прикордонна служба США зераєструвала більше 200 000 випадків міграції на кордоні з Мексикою, найбільше за 21 рік.

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