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США заявили, що планують прийняти до 100 000 біженців з України, виділять мільярд на гуманітару допомогу
Сполучені Штати Америки приймуть до 100 000 українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні. Про це у четвер повідомив Білий дім.
Як повідомляють ЗМІ, США планують використати програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін. інструменти.
США також повідомляють про виділення додатково мільярда доларів на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідніх із нею країнах.
"Ці кошти нададуть продукти харчування, прихисток, чисту воду, медикаменти та інші види допомогу", - відзначає Білий дім.
За результатами опитування YouGov оприлюдненого на початку місяця, у США, 54% опитаних підтримують прийом біженців з України Америкою.
США також додатково виділять 320 мільйонів доларів на захист демократії та прав людини Україні та країнам-сусідам. Частиною цієї ініціативи стане підтримка зусиль щодо документації та збереження доказів потенційних воєнних злочинів скоєних в Україні.
Пріоритетам допомоги США Україні та регіону також названо захист дітей та вразливих груп, посилення системи охорони здоров'я, захист глобальною продуктової безпеки.
"Ми залишаємося відданими тому, щоб гарантувати, що постраждалі від агресії президента Путіна, особливо вразливі групи такі як жінки, діти, лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери та інтерсекси (ЛГБТКІ+), та люди з особливими потребами, мали доступ до їжі, чистої води, прихистку, та медичного догляду. На додачу до допомоги людям, які потребують допомоги, всередині України, ми підтримуємо зусилля сусідів України та ЄС прийняти та розмістити мільйони біженців. І ми виконаємо свою частку, щоб привітати українців у США", - відзначає заява Білого дому.
Повідомляється, що з початку війни Україну залишили щонайменше 3,5 мільйона осіб.
Як заявив 20-го березня Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді, 10 мільйонів людей вже стали або біженцями з України, або вимушеними переселенцями всередині країни.
"Ті хто ведуть війну будь-де у світі несуть відповідальність і за страждання цивільних, які вимушені тікати із своїх будинків", - твітував Гранді.
У статті використано матеріали Reuters, NPR, AP.
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Білл Браудер: Резерв санкційного тиску на Путіна ще не вичерпаний
Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив у вівторок, 22 березня, про те, що США і союзники пізніше цього тижня оголосять про нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. На сьогодні, за даними аналітичної компанії Castellum.ai, проти Росії запроваджено близько семи тисяч санкцій, з них 4352 – після 22 лютого. Переважна більшість з цих санкцій – індивідуальні (3915 з тих, що запроваджені після 22 лютого).
«Я вважаю, що санкції, які ЄС, США, Канада, Великобританія, Австралія запровадили проти Росії є безпрецедентними. Це вийшло далеко за межі моїх очікувань. Протягом останнього десятиліття де тільки міг я кричав, що Путін - злочинець, його потрібно стримувати, його треба покарати. Але ніхто не хотів цього чути», - говорить Біл Браудер, засновник фонду Hermitage Capital Management в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки».
З середини 90-х до 2005-го, Браудер працював в Росії, де очолюваний ним фонд був одним з найбільших інвесторів у російську економіку. Після арешту та смерті у в’язниці юриста Сергія Магнітського, Браудер перетворився на особистого ворога Володимира Путіна, просуваючи персональні санкції проти російських корупціонерів та порушників прав людини в усьому світі.
«США зробили практично все можливе, щоб запровадити санкції проти всіх частин російської економіки, що з часом матиме руйнівний вплив», – сказала Анжела Стент, професорка Джорджатунівського Університету в інтерв’ю CNN.
Браудер погоджується з нею лише частково.
«В принципі - так, але на практиці ще є можливі санкції. Ми відключили від SWIFT 70 відсотків банків, а можна - 100 відсотків. Ми санкціонували десь від десятка до двох десятків російських олігархів, які тримають гроші Путіна. Могли б санкціонувати сотню з них. Також Сполучені Штати могли б стати жорсткішими щодо американських компаній, які ведуть бізнес в Росії».
Також Браудер пропонує новий, оригінальний тип санкцій, який може допомогти знайти та заарештувати активи олігархів, одночасно зменшивши тиск на урядові структури із їх пошуку.
«Я пропонував урядам створити новий закон або внести поправку до закону про санкції, яка вимагає від західних спеціалістів, бухгалтерів, юристів тощо, якщо вони працюють з особами, що знаходяться під санкціями, повідомляти уряду про створені ними структури під загрозою покарання, якщо вони цього не зроблять. Тоді кожен з них стає викривачем цих активів».
У США існує критика щодо запровадження широких санкцій проти секторів російської економіки, які найбільше б’ють по звичайних росіянах.
У запитаннях і відповідях з виданням «Атлантик» Ніколас Малдер, професор Корнельського університету, піддав сумніву ефект санкцій на зміну міжнародної ситуації. Санкції, на його думку, можуть призвести лише до руйнування російського суспільства. Також він розкритикував їх з моральної точки зору.
«Якщо ми розпочнемо політику, засновану на ідеї, що погані уряди та їхні люди є єдиним цілим, то ми вдаємося до способу мислення, який дуже близький до того, як ультранаціоналісти та фашисти бачать світ», – сказав Малдер.
Браудер говорить, що росіяни теж є жертвами Володимира Путіна, хоча й не в такій мірі як українці. А можливість використовувати лише індивідуальні санкції вже себе вичерпала.
«Краще б цього не було, але я не знаю, як можна позбавити ресурсу військову машину Путіна, не завдавши страждань людям в Росії. Немає іншого способу».
На його думку, лише увесь тиск санкцій разом може позбавити Володимира Путіна фінансової можливості продовжувати вести війну в Україні.
«Війна коштує йому мільярд або два мільярди доларів на день. І це за умов, коли в нього немає фінансового резерву на війну. Він думав, що в нього буде 640 мільярдів доларів в Центральному банку. І раптом 350 мільярдів з них заморожені. А також – велика частка золотого резерву. Він думав, що заховав гроші в офшорах на рахунках олігархів, а раптом їх заморожують. Він думав, що у нього є гроші російської економіки, але, за прогнозами, російська економіка в цьому році скоротиться на 30 відсотків, що еквівалентно Великій депресії в Америці».
Більше про санкції, які запроваджує світ, аби змусити Путіна зупинити війну, та про перспективи використання заморожених російських активів для відбудови України та компенсацій постраждалим – дивіться в інтерв’ю.
Білл Браудер: Резерв санкційного тиску ще не вичерпаний. Інтерв'ю
Білий дім повідомив про розмову президента США та генсека НАТО перед початком саміту Альянсу
Президент США Джо Байден зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом перед початком саміту НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє Білий дім.
"Вони обговорили єдність та силу альянсу та поточні зусилля НАТО щодо стримування та захисту проти будь-якої агресії, та привітали підтримку уряду та народу України з боку союзників по НАТО", - відзначає повідомлення.
Як повідомляв "Голос Америки", раніше президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту НАТО заявив, що Україна почуває себе "у «сірій зоні» між Заходом і Росією".
"Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень, як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал", - наголосив він.
Напередодні саміту посолка США у НАТО Джуліанна Сміт заявила, що на саміті лідери Альянсу засудять дії Путіна в Україні, будуть шукати шляхи додатково підтримати Україну безпековою та гуманітарною допомогою, та обговорюватимуть посилення оборони та стримування.
Потьомкінська біржа - в Білому домі прокоментували поновлення торгів в Москві
Росія поновила торги на Московській фондовій біржі в четвер. Біржа була зачиненою майже місяць, після початку військової агресії Росії проти України, яке спричинило різке падіння цін на акції російських компаній.
Торги відкрились лише на кілька годин за значних обмежень. Коротка торгова сесія у вівторок позначилась зростанням цін на акції на 9%, пише Fox News.
"Шарадою" та "Потьомкінським відкриттям ринку" назвав сесію заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.
"Росія тримала ринки закритими майже місяць і після цього дозволила торги лише 15% акцій в лістингу, іноземцям заборонено продавати акції і "короткий" продаж загалом заборонено", - йдеться в заяві Сінгха. Він вказав також на декларований намір Росії за урядові кошти підтримувати ціну на акції компаній.
"Це не справжній ринок і не стійка модель, що лише підкреслює ізоляцію Росії від глобальної фінансової системи", - додав він. Сінгх підкреслив, що США, союзники та партнери продовжить вживати заходи, щоб і надалі ізолювати Росію, якщо та продовжуватиме війну проти України.
"Назад в СРСР". Так відреагувала на відкриття роботи Московської фондової біржі економістка Міжнародного інституту фінансів США Еліна Рібакова.
"Немає "короткого" продажу, не дозволено замовлення від іноземних інвесторів. За псевдоринками FX, EQ, FI буде звітність про псевдоінфляцію та псевдобезробіття. Назад до СРСР", - написала Рібакова у Twitter.
Відкриття торгів дозволило збагатитись 10-м російським олігархам, на тлі санкцій та інших обмежень, що проти них діють, пише Сесіль Вануччі для Bloomberg. Владімір Потанін, Геннадій Тімченко, Леонід Міхельсон отримали в четвер більш ніж по мільярду доларів, зазначає аналітик. Загалом торги було дозволено для акцій 33 компаній і пов'язані з ними особи отримали 8,3 млрд дол до своїх статків, йдеться в статті.
Тимчасом, світові біржі продовжують блокувати торги акціями великої кількості російських компаній. Лондонська фондова біржа з 3 березня заборонила торги акціями 28 компаній, пов'язаних з Росією. На біржах США торгівлю акціями російських компаній припинено з 28 лютого повідомляє Yahoo Finance.
В статті використано інморацію Fox News, Bloomberg, Yahoo Finance.
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