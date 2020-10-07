Конференції Американсько-української бізнес-ради – експерти про безпеку в Чорноморського регіону і Україну. Відео

Щоб ефективно протистояти Росії, США та Європа мають підвищити пріоритетність Чорноморського регіону. І Україна цьому може суттєво посприяти. У цьому запевняють вашингтонські експерти, які напередодні взяли участь в обговоренні питань безпеки під час онлайн-конференції, яку організувала Американcько-українська ділова рада. Серед іншого, експерти дали Києву кілька констуктивних порад, як об'єднати навколо себе партнерів і вплинути на позицію Вашингтона і Брюсселя.