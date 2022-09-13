Блінкен закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити будь-які військові дії

У вівторок між Вірменією та Азербайджаном спалахнули нові зіткнення, кожна сторона повідомила про жертви та звинуватила іншу у насильстві.

Вірменія заявила, що азербайджанські сили атакували кілька пунктів поблизу кордону, вбивши 49 вірменських солдатів. Азербайджан заявив, що вірменські сили обстріляли їх позиції, завдавши невизначену кількість людських втрат.

Кілька десятиліть дві країни мали конфлікт навколо регіону Нагірний Карабах, який знаходиться всередині Азербайджану, але населений переважно етнічними вірменами. Шеститижнева війна в 2020 році призвела до загибелі понад 6600 людей. Нагірний Карабах та територія навколо нього перейшла під контроль Азербайджану.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав обидві сторони «негайно припинити будь-які військові дії», зазначивши в заяві, що військового вирішення конфлікту немає.

МЗС Росії також закликало Вірменію та Азербайджан вирішити конфлікт політико-дипломатичним шляхом.

Франція планує порушити тему збройних зіткнень між Вірменією та Азербайджаном на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомив Рейтерс із посиланням на офіс президента Франції Еммануеля Макрона.

Франція, США та Росія співголовують у Мінській групі, яка є посередником у переговорах між Вірменією та Азербайджаном.

Матеріал є перекладом з англійської служби новин Голосу Америки. Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.