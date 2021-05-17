Блінкен у Данії заявив про занепокоєння загрозою Європі з боку Росії

США та Данія поділяють занепокоєння з приводу загрози, яку Росія становить для Європи. Про це Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час спільної прес-конференції із міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом. Текст спілкування зі ЗМІ розміщено на сайті Держдепу США.

За словами Блінкена, країни мають занепокоєння з приводу загрози, яку становить Росія на тлі нещодавного накопичення російський військ на кордонах України, та загрози енергетичній безпеці Росії, яку становить трубопровід "Північний потік-2".

Блінкен також наголосив, що країни поділяють занепокоєння з приводу викликів спільним інтересам та цінностям з боку Китаю.

Раніше, як повідомляв "Голос Америки", речник Держдепу заявив, що Сполучені Штати та Королівство Данія поділяють занепокоєння, через збільшення військової присутності Росії в Арктиці.

«Ми погоджуємося щодо важливості охорони критичної інфраструктури регіону», - заявив посадовець.

США також привітали нещодавнє рішення Данії інвестувати 245 мільйонів доларів в оборону Північної Атлантики та Арктики.

Сполучені Штати вбачають «регіон Арктики як вільний від конфлікту, де країни діють відповідально і де економічний розвиток та інвестиції відбуваються тривало, прозоро та з повагою та навколишнього середовища та культури корінних народів», - йдеться в заяві.

Дивіться також: Для чого американці купують напівавтоматичні штурмові гвинтівки?