Держдеп схвалив можливий продаж Болгарії винищувачів F-16

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив потенційний продаж Болгарії до восьми літаків-винищувачів F-16. Про це повідомило Управління воєнного співробітництва при міністерстві оборони США 4 квітня.

"Пропонований продаж покращить спроможність Болгарії протистояти поточним і майбутнім загрозам, дозволяючи військово-повітряним силам Болгарії регулярно розгортати сучасні винищувачі в регіоні Чорного моря", – заявили у відомстві.

Американські посадовці стверджують, що угода вартістю 1,673 мільярда доларів не має прямого стосунку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що в найближчому майбутньому слід очікувати додаткових поставок спроможностей для України. Але не всі деталі, за його словами, можна розкривати.

“Ми працюємо з українцями, щоб визначити шляхи вирішень їхніх пріоритетних запитів. В деяких випадках, це означає пошук систем в інших країнах - бо США або не мають таких систем, або не мають їхніх версій, які б можна було ефективно застосувати в бою. Це включає зенітні системи більшої дальності, артилерійські системи та системи берегової оборони”, - сказав Джейк Салліван.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на питання про продаж F-16, не підтвердив припущення, що він пов’язаний із ймовірним наданням Болгарією МіГ-29 Україні. Кірбі сказав, що не буде характеризувати продаж як «заміну», але не надав додаткових подробиць.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив раніше, що західні вантажі зброї становлять "законну ціль" для ударів на території України.

Загалом з січня 2021 року Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на суму понад 2,3 мільярда доларів.

Болгарія є однією з трьох членів НАТО, що мають МіГ-29, якими можуть керувати українські пілоти. Інші – Польща та Словаччина. Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков минулого місяця заявив, що угоди про поставку МіГ-29 Україні не було.

Сполучені Штати оголосили під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Софії 19 березня, що Вашингтон посилить контингент НАТО в Болгарії ротою бронеавтомобілів Stryker.

Тим часом, 4 квітня, виступаючи на урочистій церемонії встановлення у стінах Держдепартаменту США погруддя 61-го керівника цього відомства Джеймса Бейкера, держсекретар Ентоні Блінкен заявив: "Ера після Холодної війни - закінчилась".

"Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни. Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю", - підкреслив Блінкен.

А колишній держсекретар Бейкер зазначив, що українці "докладають героїчних зусиль, щоб зберегти свою незалежність". Він підкреслив: "Сполучені Штати є зараз і залишаться на якийсь час у майбутньому силою, що забезпечує міжнародний мир і стабільність".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", російськомовної служби "Голосу Америки".