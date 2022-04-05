Актуально
Держдеп схвалив можливий продаж Болгарії винищувачів F-16
Державний департамент Сполучених Штатів схвалив потенційний продаж Болгарії до восьми літаків-винищувачів F-16. Про це повідомило Управління воєнного співробітництва при міністерстві оборони США 4 квітня.
"Пропонований продаж покращить спроможність Болгарії протистояти поточним і майбутнім загрозам, дозволяючи військово-повітряним силам Болгарії регулярно розгортати сучасні винищувачі в регіоні Чорного моря", – заявили у відомстві.
Американські посадовці стверджують, що угода вартістю 1,673 мільярда доларів не має прямого стосунку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що в найближчому майбутньому слід очікувати додаткових поставок спроможностей для України. Але не всі деталі, за його словами, можна розкривати.
“Ми працюємо з українцями, щоб визначити шляхи вирішень їхніх пріоритетних запитів. В деяких випадках, це означає пошук систем в інших країнах - бо США або не мають таких систем, або не мають їхніх версій, які б можна було ефективно застосувати в бою. Це включає зенітні системи більшої дальності, артилерійські системи та системи берегової оборони”, - сказав Джейк Салліван.
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на питання про продаж F-16, не підтвердив припущення, що він пов’язаний із ймовірним наданням Болгарією МіГ-29 Україні. Кірбі сказав, що не буде характеризувати продаж як «заміну», але не надав додаткових подробиць.
Як повідомлялось, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив раніше, що західні вантажі зброї становлять "законну ціль" для ударів на території України.
Загалом з січня 2021 року Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на суму понад 2,3 мільярда доларів.
Болгарія є однією з трьох членів НАТО, що мають МіГ-29, якими можуть керувати українські пілоти. Інші – Польща та Словаччина. Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков минулого місяця заявив, що угоди про поставку МіГ-29 Україні не було.
Сполучені Штати оголосили під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Софії 19 березня, що Вашингтон посилить контингент НАТО в Болгарії ротою бронеавтомобілів Stryker.
Тим часом, 4 квітня, виступаючи на урочистій церемонії встановлення у стінах Держдепартаменту США погруддя 61-го керівника цього відомства Джеймса Бейкера, держсекретар Ентоні Блінкен заявив: "Ера після Холодної війни - закінчилась".
"Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни. Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю", - підкреслив Блінкен.
А колишній держсекретар Бейкер зазначив, що українці "докладають героїчних зусиль, щоб зберегти свою незалежність". Він підкреслив: "Сполучені Штати є зараз і залишаться на якийсь час у майбутньому силою, що забезпечує міжнародний мир і стабільність".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", російськомовної служби "Голосу Америки".
Всі новини дня
США заборонили Росії виплачувати держборг із заморожених на Заході коштів, ЄС готує проти РФ нові санкції на імпорт та експорт
Міністерство фінансів США заборонило Росії виплачувати державний борг грошима, замороженими на західних рахунках у межах санкцій проти Росії, повідомляє Reuters.
У понеділок, 4 квітня, прийшов час виплат Росією за облігаціями на загальну суму 636 мільйонів доларів. До заборони Вашингтона Москва мала можливість заплатити із заблокованих рахунків. Тепер їй доведеться платити з власних резервів.
Нові обмеження запроваджено у межах посилення санкційного тиску на Москву.
"Росії доведеться обирати між виснаженням цінних доларових резервів або дефолтом", - заявив представник Мінфіну США. За його словами, виплати за боргом допоможуть скоротити фінансування інших видаткових статей російського бюджету, зокрема, армії.
За оцінкою видання The Bell, на західних рахунках могли бути заблокованими до $380 мільярдів фінансових активів російського Центробанку. Міністерство фінансів Росії оцінює цю суму у $300 мільярдів, це приблизно половина російських валютних резервів до введення санкцій.
5 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє виплачувати валютні борги кредиторам із "недружніх держав" російськими рублями. Якщо така оплата не передбачена договором, а кредитори на рубль не погодяться, це також означатиме дефолт, пише "Радіо Свобода". Це насамперед призведе до неможливості для Москви позичати гроші за кордоном і судові процеси проти Росії.
Минулого місяця міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що санкції "завжди лише зміцнювали" Росіїю.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США скоріш за все «дуже скоро» запровадять додаткові заходи тиску проти Росії.
Черговий раунд санкцій на тлі повідомлення про ознаки "воєнного злочину" Росії на Київщині розглядають і європейські лідери, повідомляє Reuters.
Зокрема, як стало відомо 5 квітня, Німеччина розгляне підтримку ембарго ЄС щодо закупівлі російського вугілля. Як заявив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер, Брюсселю потрібно відмежуватись від енергетичних поставок з Росії якомога швидше.
Крім того, як інформагенції повідомили джерела у керівництві ЄС, Єврокомісія запропонує країнам Євросоюзу нові обмеження на імпорт російських гуми, хімікатів та іншої продукції сукупним обсягом у 9 мільярдів євро на рік, а також заборону на ввезення до Росії напівпровідників, комп'ютерів, технологій для видобування скрапленого газу, електричного й транспортного обладнання на суму у додаткові 10 мільярдів на рік.
Раніше США, Канада, Австралія і Британія оголосили про заборону на купівлю російської нафти, проте Німеччина, Польща, деякі інші країни ЄС, а також Індія, Китай продовжують купувати енергоносії РФ.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
Докори німецько-французькій політиці щодо Москви на тлі кривавої російської війни в Україні
«Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії», - заявив український президент Володимир Зеленський 3 квітня, коли відступ російських військ з під Києва розкрив світові жахи того, що відбувалося там впродовж кількох тижнів окупації.
Ми не звинувачуємо Захід... Ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях до такої Бучі...Володимир Зеленський
Тіла вбитих українців зі зв’язаними руками, а також руйнування Харкова, Чернігова, спустошення Маріуполя і ще навіть неназваних українських містечок і сіл та удари російських крилатих ракет по багатьох містах України виглядають як вирок для європейських лідерів, які десятиліттями йшли на компроміс з російським правителем Володимиром Путіним.
Особливий тягар впав на Анґелу Меркель, яка очолювала Німеччину - найбільшу країну Західної Європи з листопада 2005 року до грудня 2021.
Запросивши її і колишнього французького президента Ніколя Саркозі стати свідками страшних наслідків російської агресії, Зеленський нагадав, що 14 років тому (2-4 квітня 2008 р.) вони брали участь в Бухарестському саміті НАТО, де лідери країн альянсу вирішили відкласти на невизначене майбутнє вступ України, а також Грузії.
Саме Німеччині і Франції не раз закидали, що зокрема ті дві найбільші країни НАТО на європейському континенті фактично не допустили початку процесу вступу України в альянс.
Українські політики і чимало коментаторів вважають, що членство в НАТО забезпечило б Україні захист від російської агресії, як у випадку країн Балтії та інших держав Східної Європи.
«Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази», - зауважив Зеленський.
Але наголосив: «Ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомеля, до такого Харкова, до такого Маріуполя».
Це політика Німеччини довела до того, що Росія зараз має силу, що коріниться в монополії на постачання сировин.Матеуш Моравецький
У відповідь на докори Зеленського речниця Меркель переповіла агентству Deutschen Presse-Agentur, що колишня канцлерка підтримує міжнародні намагання зупинити російська агресивну війну проти України і далі вважає свою позицію на саміті 2008 року правильною.
Меркель і газ
Після спалаху теперішньої російської війни проти України під критичними поглядами опинилися й інші засадничі аспекти зовнішньої політики Німеччини, які полягали в тому, що економічна співпраця з Москвою зробить Росію благополучнішою, а отже і демократичнішою та ліберальнішою.
«Пані канцлер мовчить від початку війни. Тим часом це політика Німеччини довела до того, що Росія зараз має силу, що коріниться в монополії на постачання сировин», - дошкульно заявив 4 квітня польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.
Ще до появи страшних фотографій з Бучі британська газета Times нагадала читачам, що саме «Меркель рік за роком наголошувала, що це нормально - бути залежними від російського газу…»
Газета вважає, що Анґела Меркель доводила, що «автократа Путіна можна тримати під контролем, конструктивно критикувати і стримувати, якщо діяти обережно».
«Це була епохальна помилка, один з найгірших геополітичних прорахунків з часів Другої Світової війни. Ультра цинічний Путін ледь міг повірити в те, як йому пощастило», - йдеться в статті.
Наступник Меркель на канцлерський посаді Олаф Шольц був змушений різко переглядати політику Берліна щодо Москви.
Проект Північний Потік-2, схвалений Анґелою Меркель, був заморожений рішенням уряду Шольца 22 лютого, коли Росія оголосила визнання незалежності ДНР/ЛНР - приблизно за добу до початку відкритого вторгнення Росії в Україну.
Але російська війна не зупинила потік газу в Німеччину та інші країни Європи.
Олаф Шольц змушений був визнати, що результатом багаторічної політики Берліна стала повна залежність країни від російських енергоносіїв.
Ми пам’ятаємо хиткі домовленості 2014 року, які не дали Україні тривкої безпеки. Путін просто повернувся, щоб урвати ще більше.Ліз Трасс
Нещодавно Німеччина оголосила наміри припинити використання російської нафти і газу до середини 2024 року.
А наразі Шольц повторює застереження, що негайна відмова від російських енергоносіїв неможлива, бо призвела б до економічної рецесії не лише в Німеччині, але й взагалі у Європі.
Не повторити помилок 2014
На тлі дискусій про дипломатичні шляхи припинення війни увагу привертають до ролі Німеччини та Франції у так званому Мінському мирному процесі, який напівзаморозив, але так ніколи і не зупинив війну на Донбасі.
«Ми пам’ятаємо хиткі домовленості 2014 року, які не дали Україні тривкої безпеки. Путін просто повернувся, щоб урвати ще більше», - заявила наприкінці березня очільниця британського міністерства закордонних справ сказала Елізабет Трасс.
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон тепер вважає за потрібне наголошувати, що про скасування запроваджених щодо Росії економічних санкції можна буде вести мову не просто, коли Москва припинить активні бойові дії в Україні, а тоді, коли російські війська будуть повністю виведені з української території.
Президент Еммануель Макрон тримає канали з Путіним відкритими за повною погодженістю й скоординовано з президентом Зеленським.Жерар Аро
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький навіть поставив під сумнів дипломатичні зусилля теперішнього президента Франції.
«Пане президенте Макрон, скільки разів ви вели переговори з Путіним? Що ви досягли? Зі злочинцями не ведуть дискусій чи переговорів. Зі злочинцями треба боротися. Ніхто не вів переговорів з Гітлером. Чи ви вели б переговори з Гітлером? Чи ви вели б переговори зі Сталіним? Чи ви вели б переговори з Пол Потом?», - емоційно заявив польський урядовець.
Французький дипломат Жерар Аро, колишній посол Франції в ООН у відповідь на це зауважив через Твіттер, що «президент Еммануель Макрон тримає канали з Путіним відкритими за повною погодженістю й скоординовано з президентом Зеленським».
«Саме Україні, а не якійсь іншій держави вирішувати, чи вести переговори з Росією, чи ні», - написав Жерар Аро і окремо зауважив, що з огляду на те, як різні держави намагалися давати раду гітлерівській Німеччині, «жодна країна не може повчати іншу. Британська, французька і польська дипломатії були однаково катастрофічними, а американської просто не було».
Радник з нацбезпеки США: очікуємо додаткових поставок спроможностей Україні, але не все можемо афішувати
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що в найближчому майбутньому слід очікувати додаткових поставок спроможностей для України. Але не всі деталі, за його словами, можна розкривати.
“Ми працюємо з українцями, щоб визначити шляхи вирішень їхніх пріоритетних запитів. В деяких випадках, це означає пошук систем в інших країнах - бо США або не мають таких систем, або не мають їхніх версій, які б можна було ефективно застосувати в бою. Це включає зенітні системи більшої дальності, артилерійські системи та системи берегової оборони”, - сказав Джейк Салліван.
За словами радника з національної безпеки, минулого тижня США спільно з країнами Європи шукали варіантів надання Україні систем берегової охорони. Тепер Велика Британія оголосила про те, що надасть Україні такі системи.
Ми очікуємо, що найближчим часом будуть поставки додаткових спроможностей. Але ми не завжди можемо афішувати те, що поставляється - з поваги до наших союзників і партнерів, або ж з міркувань операційної чутливості.Джейк Салліван, радник з національної безпеки США
“Ми очікуємо, що найближчим часом будуть поставки додаткових спроможностей”, - сказав Салліван. “Але ми не завжди можемо афішувати те, що поставляється - з поваги до наших союзників і партнерів, або ж з міркувань операційної чутливості. Але ми рухаємося швидко й ефективно, щоб здійснити ці поставки”.
Джейк Салліван підкреслив, що коли йдеться про оголошену раніше військову допомогу від США та партнерів, то вона надходить щодня. За його словами, найближчими днями слід очікувати нових оголошень про додаткову військову допомогу.
В п’ятницю 1 квітня у Пентагоні оголосили про виділення додаткових 300 мільйонів доларів військової підтримки для України. Серед іншого, в новий пакет входять ракетні системи з лазерним наведенням, дрони-камікадзе Switchblade, дрони Puma, броньовані автомобілі (Humvee), кулемети, тактичне спорядження та медикаменти.
Перед цим у Білому домі виділили Україні 800 мільйонів доларів військової підтримки - куди увійшли “Стінгери”, “Джавеліни”, стрілецька зброя та інше спорядження.
Загалом з січня 2021 року Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на суму понад 2,3 мільярда доларів.
Нагадаємо, після спеціальної міжнародної конференції постачальників зброї Україні, 35 країн домовилися допомагати Києву потужнішою зброєю. Британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що його країна та союзники, зокрема США, домовилися збільшити постачання зброї Україні та розширити види озброєнь для протидії російському вторгненню.
Імерсивний світ Тараса Шевченка - виставка у Лос-Анджелесі. Відео
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum