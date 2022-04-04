"Різанина" у Бучі "засвідчила справжню аморальність Путіна" - конгресмени США

Група підтримки України у Конгресі США оприлюднила заяву про "різанину Володимира Путіна проти українських мирних жителів у Бучі" на Київщині, що була захоплена російськими військами.

"З тілами сотень українських мирних жителів, якими усипані вулиці й які скинуті в неглибокі могили в містах, звільнених від російських військ, світ бачить справжню аморальність Володимира Путіна", - йдеться у заяві, підписаній двопартійною групою конгресменів на чолі із демократами Марсі Каптур та Майком Квіглі й республіканцями Браяном Фіцпатріком та Енді Гаррісом. - "Немає політичної чи оборонної мети, яку можна досягти шляхом вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей. Це просто варварські дії вбивць і ґвалтівників, посланих людиною, яка отримує задоволення від спричинення смертей та руйнувань".

Представники Конгресу також зазначили: "Вільний світ не може закрити очі на ці звірства. Сполучені Штати та наші союзники повинні негайно озброїти Україну летальною зброєю та оборонною технікою, що їй потрібна, посилити санкції, припинити імпорт російського вугілля, нафти та газу в усьому світі та зміцнити оборону наших союзників, поки не стало надто пізно. Путін не зупиниться за власним бажанням. Ми повинні об’єднатися, щоб рішуче та остаточно покласти край злу, яке спустошує європейський континент".

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, президент США Джо Байден заявив, що події у Бучі вказують, що президент Росії Путін є воєнним злочинцем. "Ми маємо надалі надавати Україні озброєння, необхідні для того, щоб надалі боротись, і ми маємо збирати всі подробиці, щоб дійсно мати суд щодо воєнних злочинів. Це чоловік - безжальний. І те, що відбувається у Бучі це дикість, і всі це бачать", - заявив Байден.

При цьому у відповідь, чи вважає він те, що відбулось у Бучі геноцидом, президент США заявив: "Ні, я думаю, що це воєнний злочин".

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс також заявив, що США скоріш за все "дуже скоро" запровадять додаткові заходи тиску проти Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив російські війська у скоєнні "геноциду" в місті, і сказав керівникам Кремля, що вони мають приїхати до Бучі, щоб побачити, що зробили їхні військові.

У Росії фотографії з десятками тіл убитих мешканців Бучі називають "фейками" "з метою дискредитації російських військовослужбовців".