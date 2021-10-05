Держсекретар Блінкен у Парижі обговорив із президентом Макроном безпекову співпрацю між США та ЄС

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Парижі із президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє Reuters. Серед іншого, сторони піднімали питання посилення безпекового співробітництва.

За словами Блінкена, Вашингтон "безумовно підтримує європейські безпекові й оборонні ініціативи", що можуть збільшити потужності, але не підривають Північноатлантичний альянс. "Ми розглядаємо це як додаток до НАТО, а відданість Альянсу президента (Байдена - прим. ГА), як ви знаєте, непохитна", - сказав держсекретар.

Також під час зустрічі зі своїм французьким колегою, головою МЗС Жан-Івом Ле Дріаном сторони обговорили ситуацію в Афганістані і наголосили на необхідності посилення Північноатлантичного альянсу задля європейської безпеки і співпраці між США та ЄС з огляду на те, що Франція скоро почне головування у Раді ЄС, йдеться на сайті Держдепу.

У відповідь Макрон підтвердив, що Франція погоджується, що нова безпекова ініціатива не повинна становити конкуренцію НАТО.

Як "Голос Америки" розповідав раніше, дипломатичні відносини між Сполученими Штатами та Францією досягли найнижчого рівня минулого місяця, після того як Австралія скасувала попередню угоду з Францією про підводні човни на суму 40 мільярдів доларів, аби замість цього побудувати щонайменше вісім атомних підводних човнів на основі технологій США та Великобританії.

У відповідь Франція ненадовго відкликала свого посла в США, хоча з того часу посланець Франції повернувся до Вашингтона, а президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонні переговори, пообіцявши розпочати "поглиблені консультації" щодо двосторонніх відносин.

Питання безпеки у й трансатлантичну співпрацю Ентоні Блінкен обговорював і напередодні під час телефонного дзвінка із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомив сайт Державного департаменту США.

Зараз очільник Альянсу перебуває із візитом у Вашингтоні, де у понеділок зустрівся із президентом США Джо Байденом, а також головою Пентагону Ллойдом Остіном і радником із нацбезпеки Джейком Салліваном. У вівторок Столтенберг проводить переговори із законодавцями на Капітолійському пагорбі, пише офіційний сайт НАТО.

У матеріалі використані джерела: офіційні сайти Державного департаменту США та НАТО, Reuters

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