Відносини США та Франції: 5-го жовтня Блінкен зустрінеться з Ле Дріаном

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 5-го жовтня проведе переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Сторони націлені на відновлення довіри між країнами, йдеться у заяві, опублікованій урядом Франції.

Дипломатичні відносини між Сполученими Штатами та Францією досягли найнижчого рівня минулого місяця, після того як Австралія скасувала попередню угоду з Францією про підводні човни на суму 40 мільярдів доларів, аби замість цього побудувати щонайменше вісім атомних підводних човнів на основі технологій США та Великобританії.

У відповідь Франція ненадовго відкликала свого посла в США, хоча з того часу посланець Франції повернувся до Вашингтона, а президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонні переговори, пообіцявши розпочати "поглиблені консультації" щодо двосторонніх відносин.

1-го жовтня видання Bloomberg написало, що США намагаються задобрити Францію перед візитом Блінкена. Видання вказало, що новопризначена помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід відзначила, що Вашингтон міг би краще повестись у ситуації навколо оголошення про угоду із Австралією та Великою Британією, та наголосила на важливості "кращих та частіших консультацій між союзниками".

30-го вересня радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів зустріч із послом Франції до Сполучених Штатів Америки. Як повідомляє сайт Білого дому, зустріч стала продовженням зацікавленості лідерів США та Франції щодо початку поглиблених консультацій щодо низки стратегічних питань. У Білому домі також повідомили про заплановану на кінець жовтня зустріч Байдена та Макрона у Європі.

У статті використано матеріали Bloomberg.

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