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Війна Путіна в Україні - це стратегічний провал в усіх сенсах, - Блінкен
Війна президента Росії Володимира Путіна проти України стала стратегічною невдачею, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом в Афінах.
"Через рік після того, як президент Путін напав на Україну, стає зрозуміло, що його війна була стратегічно провальною в усіх сенсах - через мужність українського народу, а також завдяки силі та єдності союзників і партнерів у всьому світі, які підтримали Україну та допомогли їй у її захисті", - сказав держсекретар.
Він подякував Афінам за те, що Греція стала "сильним, відвертим голосом у підтримці України". Блінкен додав: "Ви відкрили свої двері для 20 тисяч українців, які залишили свої домівки. Ви були однією з перших країн ЄС, яка надіслала гуманітарну підтримку та життєво важливу допомогу у сфері безпеки. Ви допомогли зміцнити НАТО та зміцнити східний фланг альянсу, зокрема сприяючи перевезенням через порт Александруполіс, стратегічне значення якого різко зросло".
За словами головного американського дипломата, "Греція продемонструвала свою відданість принципам" захисту суверенітету і демократії перед обличчям російської агресії.
"Ніхто не хотів цієї війни. Нікому не подобається ця війна. Всі хочуть, щоб це якомога швидше закінчилося. Але поки це не так, поки агресія Росії триває, життєво важливо, щоб ми разом відстоювали основні принципи, які разом з українським народом стали жертвами цієї агресії. Бо якщо ми цього не зробимо, якщо ми дозволимо цьому безкарно розвиватися, то ми відкриємо скриньку Пандори по всьому світу. Де сила вирішує, і якщо агресори скажуть: добре, якщо їм це вийде з рук, то й нам це зійде з рук. І це не те майбутнє, якого хоче кожен із нас", - сказав Блінкен.
Нікос Дендіас підкреслив, що у питанні підтримки України для зовнішньої політики Греції це простий вибір: "Наша зовнішня політика обирає підтримку норм міжнародного права. І тут у питанні російського вторгнення в Україну є чорне і біле, є нападник і захисник, є кривдник і жертва. Зовнішня політика Греції на боці жертви, на боці тих, хто зазнав нападу та порушення міжнародного права. Все, що в наших силах, щоб допомогти країні, яка зазнала нападу, - ми зробимо".
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Байден у Варшаві говорить з союзниками про підтримку України
Президент США Джо Байден обрав Варшаву для зустрічей з керівниками країн центрально-східної Європи і обговорення з ними подальшої допомоги українцям на тлі річниці від початку лютневого російського вторгнення в Україну.
Перед прибуттям до Польщі Байден несподівано відвідав 20 лютого Київ, здійснивши перший американський президентський візит в Україну за майже 15 років.
Джо Байден у Києві обіцяв зберігати підтримку України на тлі ознак, що Москва не хоче відмовлятися від намагань силою підкорити українців і кидає нові сили у спроби наступу.
Я вважаю вирішальним, щоб не було ніяких сумнівів, жодних, про підтримку України з боку США під час війни.Джо Байден
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що головне завдання Байдена полягає в тому, щоб подати «потужний і безпомилковий сигнал, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну скільки потрібно, а також показати світові, що Україна успішно обороняється від російської агресії, і що Росія зазнала провалу у намаганнях завоювати й знищити Україну».
Польща стала ключовою державою у постачанні західної військової та гуманітарної допомоги в Україну і прийняла кілька мільйонів українських біженців.
На другий день заходів з участю американського президента у Варшаві очікують представників так званої «Бухарестської дев'ятки» - країн НАТО і ЄС: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії, які разом з Польщею опинилися на передньому краю намагань стримувати нову агресивну реваншистську політику президента Путіна.
Західні союзники намагаються дати зрозуміти Москві, що зберігають єдність і не відмовляться від підтримки України.
США, ЄС та інші країни партнери готуються цього тижня запровадити додаткові санкції проти Росії і повідомляють про нову економічну та збройну допомогу українцям.
Вашингтон 20 лютого оголосив про надання боєприпасів та іншої зброї й устаткування на $450 мільйонів і ще $10 мільйонів на допомогу українській енергетичній інфраструктурі, яка зазнала руйнувань внаслідок цілеспрямованих російських ударів.
США кажуть, що безпекова допомога Україні в умовах російської війни зараз сягає $24 мільярдів.
Європейський Союз, який окрім економічної у гуманітарної допомоги залучився і до військової підтримки, каже, що загалом за рік виділив для України ресурсів на 50 мільярдів євро.
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