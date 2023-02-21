Війна Путіна в Україні - це стратегічний провал в усіх сенсах, - Блінкен

Війна президента Росії Володимира Путіна проти України стала стратегічною невдачею, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом в Афінах.

"Через рік після того, як президент Путін напав на Україну, стає зрозуміло, що його війна була стратегічно провальною в усіх сенсах - через мужність українського народу, а також завдяки силі та єдності союзників і партнерів у всьому світі, які підтримали Україну та допомогли їй у її захисті", - сказав держсекретар.

Він подякував Афінам за те, що Греція стала "сильним, відвертим голосом у підтримці України". Блінкен додав: "Ви відкрили свої двері для 20 тисяч українців, які залишили свої домівки. Ви були однією з перших країн ЄС, яка надіслала гуманітарну підтримку та життєво важливу допомогу у сфері безпеки. Ви допомогли зміцнити НАТО та зміцнити східний фланг альянсу, зокрема сприяючи перевезенням через порт Александруполіс, стратегічне значення якого різко зросло".

За словами головного американського дипломата, "Греція продемонструвала свою відданість принципам" захисту суверенітету і демократії перед обличчям російської агресії.

"Ніхто не хотів цієї війни. Нікому не подобається ця війна. Всі хочуть, щоб це якомога швидше закінчилося. Але поки це не так, поки агресія Росії триває, життєво важливо, щоб ми разом відстоювали основні принципи, які разом з українським народом стали жертвами цієї агресії. Бо якщо ми цього не зробимо, якщо ми дозволимо цьому безкарно розвиватися, то ми відкриємо скриньку Пандори по всьому світу. Де сила вирішує, і якщо агресори скажуть: добре, якщо їм це вийде з рук, то й нам це зійде з рук. І це не те майбутнє, якого хоче кожен із нас", - сказав Блінкен.

Нікос Дендіас підкреслив, що у питанні підтримки України для зовнішньої політики Греції це простий вибір: "Наша зовнішня політика обирає підтримку норм міжнародного права. І тут у питанні російського вторгнення в Україну є чорне і біле, є нападник і захисник, є кривдник і жертва. Зовнішня політика Греції на боці жертви, на боці тих, хто зазнав нападу та порушення міжнародного права. Все, що в наших силах, щоб допомогти країні, яка зазнала нападу, - ми зробимо".