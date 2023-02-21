Байден у Варшаві говорить з союзниками про підтримку України

Президент США Джо Байден обрав Варшаву для зустрічей з керівниками країн центрально-східної Європи і обговорення з ними подальшої допомоги українцям на тлі річниці від початку лютневого російського вторгнення в Україну.

Перед прибуттям до Польщі Байден несподівано відвідав 20 лютого Київ, здійснивши перший американський президентський візит в Україну за майже 15 років.

Джо Байден у Києві обіцяв зберігати підтримку України на тлі ознак, що Москва не хоче відмовлятися від намагань силою підкорити українців і кидає нові сили у спроби наступу.

Я вважаю вирішальним, щоб не було ніяких сумнівів, жодних, про підтримку України з боку США під час війни.

Польща стала ключовою державою у постачанні західної військової та гуманітарної допомоги в Україну і прийняла кілька мільйонів українських біженців.

На другий день заходів з участю американського президента у Варшаві очікують представників так званої «Бухарестської дев'ятки» - країн НАТО і ЄС: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії, які разом з Польщею опинилися на передньому краю намагань стримувати нову агресивну реваншистську політику президента Путіна.

Західні союзники намагаються дати зрозуміти Москві, що зберігають єдність і не відмовляться від підтримки України.

США, ЄС та інші країни партнери готуються цього тижня запровадити додаткові санкції проти Росії і повідомляють про нову економічну та збройну допомогу українцям.

Вашингтон 20 лютого оголосив про надання боєприпасів та іншої зброї й устаткування на $450 мільйонів і ще $10 на допомогу українській енергетичній інфраструктурі, яка зазнала руйнувань внаслідок цілеспрямованих російських ударів.

США кажуть, що безпекова допомога Україні в умовах російської війни зараз сягає $24 мільярдів.

Європейський Союз, який окрім економічної у гуманітарної допомоги залучився і до військової підтримки, каже, що загалом за рік виділив для України ресурсів на 50 мільярдів євро.

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