Актуально
Байден у Варшаві говорить з союзниками про підтримку України
Президент США Джо Байден обрав Варшаву для зустрічей з керівниками країн центрально-східної Європи і обговорення з ними подальшої допомоги українцям на тлі річниці від початку лютневого російського вторгнення в Україну.
Перед прибуттям до Польщі Байден несподівано відвідав 20 лютого Київ, здійснивши перший американський президентський візит в Україну за майже 15 років.
Джо Байден у Києві обіцяв зберігати підтримку України на тлі ознак, що Москва не хоче відмовлятися від намагань силою підкорити українців і кидає нові сили у спроби наступу.
Я вважаю вирішальним, щоб не було ніяких сумнівів, жодних, про підтримку України з боку США під час війни.Джо Байден
Польща стала ключовою державою у постачанні західної військової та гуманітарної допомоги в Україну і прийняла кілька мільйонів українських біженців.
На другий день заходів з участю американського президента у Варшаві очікують представників так званої «Бухарестської дев'ятки» - країн НАТО і ЄС: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії, які разом з Польщею опинилися на передньому краю намагань стримувати нову агресивну реваншистську політику президента Путіна.
Західні союзники намагаються дати зрозуміти Москві, що зберігають єдність і не відмовляться від підтримки України.
США, ЄС та інші країни партнери готуються цього тижня запровадити додаткові санкції проти Росії і повідомляють про нову економічну та збройну допомогу українцям.
Вашингтон 20 лютого оголосив про надання боєприпасів та іншої зброї й устаткування на $450 мільйонів і ще $10 на допомогу українській енергетичній інфраструктурі, яка зазнала руйнувань внаслідок цілеспрямованих російських ударів.
США кажуть, що безпекова допомога Україні в умовах російської війни зараз сягає $24 мільярдів.
Європейський Союз, який окрім економічної у гуманітарної допомоги залучився і до військової підтримки, каже, що загалом за рік виділив для України ресурсів на 50 мільярдів євро.
Дивіться також:
Всі новини дня
«Я сподіваюсь, що це буде рік, коли Україна виграє війну» - cенатор США Кріс Мерфі. Ексклюзивне інтерв'ю
Cенатор-демократ Кріс Мерфі очікує, що 2023 рік стане роком, коли Україна переможе у війні, і при цьому сподівається, що європейські союзники робитимуть для цього більше. По це сенатор розповів Голосу Америки в ексклюзивному інтерв’ю.
Деталі візиту Джо Байдена в Україну. Відео
Поїздку президента США в Україну до останнього тримали в цілковитій таємниці, і вона стала складною безпековою операцією. Після свого візиту Байден одразу вирушив до Польщі, де планує провести наступні два дні. Більше про це — від Богдана Цюпина з Варшави.
Реакція киян на візит Байдена. Відео
Несподівана поїздка Джо Байдена викликала палкі дискусії серед американських законодавців. Як у самому Києві відреагували на приїзд американського президента, дізнавалась Анна Костюченко.
- Голос Америки
Байден в Україні мав чітко заявити, яким він бачить закінчення війни. Коментарі експертів
Чітку мету США щодо закінчення війни в Україні очікував почути від президента Байдена у Києві Дейвид Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша.
В ексклюзивному інтерв’ю Українському відділу Голосу Америки Креймер сказав: “Я сподіваюся, що президент Байден змінить свою фразу “так довго, скільки буде потрібно” на фразу “до тих пір, поки Україна не переможе. Саме такою має бути мета США”.
Дейвид Креймер, який працював в Держдепартаменті США за президентства республіканця Джорджа Буша та входить до Ради директорів “Міжнародного республіканського інституту” США, висловив також сподівання, що у США буде “менше розмов про переговори з Росією”.
“Росія несерйозно ставиться до переговорів, і українці не підтримують переговори з Росією, тому що не довіряють Путіну на підставі його жахливого досвіду”, - наголосив експерт.
В цілому візит Байдена в Київ Креймер оцінює позитивно як “важливий” та “історичний”.
За його словами, цим візитом президент США “продемонстрував решті Європи, що США продовжуватимуть підтримувати Україну”.
“Я не вважаю, що ми надаємо допомогу достатньо швидко і достатньо масштабно. Але в цілому, на мою думку, адміністрація попрацювала добре. Це частина обов’язків президента – демонструвати підтримку Україні, демонструвати лідерство США на світовій арені. Тому я вважаю, що сьогодні він вчинив абсолютно правильно. … Це також буде великим поштовхом для європейців в час, коли вони розмірковують, яку позицію та підтримку продовжувати надавати українцям”, - заявив експерт.
“Це було надзвичайно важливо для Сполучених Штатів. Це було надзвичайно важливо для України. Це був надзвичайно важливий сигнал для Москви про те, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну”, - додав Креймер.
Він сподівається, що президент України Володимир Зеленський зміг скористатись цією “золотою можливістю”, щоб особисто переконати Байдена надати Україні необхідні додаткові системи озброєнь, зокрема винищувачі F-16 та далекобійні ракети.
“Можливість, яку президент Зеленський отримав під час цієї поїздки, це особисто переконати президента Байдена в необхідності додаткової військової допомоги. Це золота можливість”, - сказав Креймер.
Білий дім повідомляв, що США попередили Росію про цей візит за кілька годин до поїздки з метою "деконфліктування". Дейвид Креймер вважає таке рішення правильним.
“Я не здивований, що ми попередили росіян про візит президента Байдена. Можливо, ми не були конкретні, просто сказали їм, що буде візит високопоставленого представника США. Але не треба бути великим винахідником в Росії, щоб зрозуміти, що, ймовірно, йдеться про президента Байдена, оскільки в його планах було відвідати Польщу цього тижня. Думаю, повідомити їм було правильним рішенням, щоб уникнути будь-якої можливості ракетного удару по поїзду чи будь-якому іншому місці, де міг би бути президент Байден”, - сказав виконавчий директор Інституту Джорджа Буша Дейвид Креймер в коментарі Українському відділу Голосу Америки.
Директор Євразійського центру «Атлантичної ради», колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає візит Байдена в Київ “вартим уваги”, але не історичним.
В інтерв’ю Українському відділу Голосу Америки Гербст заявив, що сподівався почути “значно сильніші” заяви Байдена.
“Політика адміністрації США - … це обережна політика підтримки України, щоб принаймні переконатися, що Путін не зможе здобути легку перемогу. Чого зараз немає, то це надійної політики, яка б забезпечила поразку Путіна.
І цей візит цього не змінив. Інакше оголошення, яке він зробив про зброю, було б іншим, ніж те, що він сказав”, - зазначив Гербст.
Гербст критикує “несміливу” позицію адміністрації Байдена в питанні надання Україні літаків, ракет великої дальності або танків в тій кількості, щоб вони могли змінити ситуацію на полі бою. За словами експерта, Президент Байден має чітко пояснити, яким він бачить закінчення цієї війни.
“Президент не пояснив американському народу наш життєво важливий інтерес (в цій війні - ред.), не пояснив нашої дуже чіткої мети, тому люди досі запитують, яка в цьому всьому наша мета. І президент не надав засобів для досягнення нашої мети. Ви можете її описати як перемогу України, щоб вони мали територіально цілісну, стабільну країну в межах економічно життєздатних кордонів. Або ви визначаєте це як поразку Кремля в його спробах підкорити Україну. Він не прояснює цих цілей і не надає засобів для їх досягнення, а це значило б надіслати в Україну всі передові військові системи, необхідні для цього”, - аналізує візит Джон Гербст.
За думку Гербста, візит Байдена в Україну не матиме історичної пам’яті:
“Ніщо зі сказаного Байденом у Києві не матиме справжньої історичної пам’яті. І якщо Байден так само буде говорити у Варшаві, то це не буде промова, записана як промова великого державного діяча.
Це не буде Кеннеді біля Берлінського муру з промовою “Я – берлінець”, це не буде як Рейган у Берліні “Пане Горбачов, зруйнуйте цю стіну”. Це не матиме такого історичного значення чи резонансу”, - не приховує критики експерт аналітичного центру “Атлантична рада” Джон Гербст.
При цьому Гербст віддає належне Білому дому за їхню роботу в згуртуванні коаліції з допомоги України, посиленні НАТО, запровадженні санкцій щодо Росії.
Президент США Джо Байден відвідав Україну з несподіваним візитом 20 лютого у понеділок. Серед іншого, він оголосив про новий пакет військової допомоги України та повідомив про намір запровадити нові санкції щодо Росії.
До роботі над матеріалом долучилась Ірина Соломко
Форум