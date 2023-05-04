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- Голос Америки
Блінкен про контрнаступ ЗСУ: “Впевнений, що вони досягнуть успіху”
Державний секретар США Ентоні Блінкен поділився оптимістичними очікуваннями від контрнаступу Збройних сил України. Про це він сказав під час дискусії, яку організувало видання Washington Post.
“Я впевнений, що вони досягнуть успіху та повернуть собі більше території. Гадаю, важливо також зазначити, що для Росії це вже стратегічна поразка. Росія намагалася стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність і включити до свого складу. Це не вдалося. І, звісно, Україна повернула собі значну частину території, на якій Росія спочатку залишила свої сліди”, - сказав Державний секретар США.
Головний дипломат США додав, що попереду в України - важливі рішення, які вона має ухвалити після контрнаступу.
“Де саме все закінчиться, ще належить побачити. Україна має ухвалити важливі рішення щодо того, куди саме вона збирається йти, як далеко вона може зайти та як вона хоче цього досягти”, - заявив Блінкен.
Глава Держдепу США запевнив, що США подовжуватимуть підтримувати Україну.
Ентоні Блінкен: “Ми сповнені рішучості дивитися на це не лише в короткостроковій перспективі, з увагою на контрнаступі в найближчі місяці, але також у середньостроковій та довгостроковій перспективі, тому що Україні потрібна, і це постійно надають багато країн світу, допомога у розвитку війська, яке в майбутньому зможе ефективно стримувати чергову російську агресію. І якщо стримування не спрацьовує, то захиститися від нього, а при необхідності – перемогти його. Це поставить Україну в найсильнішу можливу позицію, а також допоможе відновити країну та допоможе у її прагненні інтеграції в Європу, економічної інтеграції”.
Він наголосив, що для успішної євроінтеграції, Україні важливо продовжити політику з викорінення корупції, забезпечити прозорість уряду, збудувати сильне громадянське суспільство і забезпечити незалежність ЗМІ. “Це секрети успіху для стійкої та сильної України, здатної протистояти подальшій російській агресії”, - наголосив Держсекретар.
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- Голос Америки
Боснійська журналістка: «Ми дуже добре поінформовані про те, що відбувається в Україні». Відео
Аїда Серкес, боснійська журналістка, яка висвітлювала війну в Боснії в 90-тих роках для Associated Press, проводить паралелі з війною в Україні. Вона каже, що відео зняте аматорами, змінило висвітлення війни і дозволяє в режимі реального часу говорити про воєнні злочини Росії.
- Голос Америки
Рютте прокоментував питання F-16 для України
У західній підтримці України "немає табу" щодо питання відправлення ЗСУ винищувачів F-16, однак дискусії ще тривають. Про це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Гааги. Рютте додав: "Ми ще не на тому етапі".
Виступаючи в парламенті Нідерландів, Зеленський вкотре говорив про необхідність надання винищувачів F-16. Він відзначив лідерство Нідерландів в ініціюванні постачання Panzerhaubitze 2000 і подякував за системи Patriot та іншу зброю. Зеленський також підкреслив, що питання західних винищувачів - складне, але висловив упевненість у "позитивному результаті".
Напередодні у Гельсинки Зеленський сказав, що Україна скоро розпочне свій контрнаступ, а після того отримає західні винищувачі.
"Спочатку ми ідемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити. Потім нам дають якусь зброю, - розповів глава української держави. - Після цього ми знову ідемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Відбувається по-різному. У нас знову є складний успіх. Але, тим не менш, після цього нам дають відповідну зброю".
Зеленський додав: "І тому чому я впевнений, що в нас будуть літаки - тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б, щоб все було навпаки, нам було би так легше. Але як є - і ми за все вдячні".
- Голос Америки
- Reuters
НАТО попереджає, що Росія може влаштувати диверсію на підводних кабелях і трубопроводах
Росія може влаштувати диверсію на підводних кабелях і трубопроводах у Балтійському та Північному морях чи в Атлантиці у відповідь західним країнам за їхню підтримку України у російській війні. Про це заявив голова розвідки НАТО Девід Каттлер.
"Існує підвищене занепокоєння, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу, щоб отримати важелі впливу на ті країни, які надають безпекову [допомогу] Україні, – сказав Каттлер. - Росіяни більш активні, ніж ми бачили їх протягом багатьох років у цій сфері".
За його словами, вони патрулюють води Атлантики, активізували діяльність у Північному та Балтійському морях: "Росія активно картографує критичну інфраструктуру союзників як на суходолі, так і на морському дні".
Однак союзники по НАТО уважно стежать за російськими суднами, оснащеними датчиками, які можуть збирати електронну або акустичну інформацію з морського дна, підкреслив він.
Підводні кабелі передають близько 95% інтернет-трафіку в усьому світі зі швидкістю близько 200 терабайт на секунду, при цьому 200 із цих 400 кабелів вважаються критичними, кажуть у НАТО. Каттлер розповів, що ці кабелі забезпечують "фінансові операції на суму приблизно 10 трильйонів доларів США щодня, тому вони справді є стрижнями економіки".
У вересні 2022 року вибухи пошкодили газопроводи Nord Stream 1 і 2, побудовані для транспортування газу з Росії до Німеччини через Балтійське море. Каттлер відмовився говорити про те, хто стоїть за нападами, посилаючись на те, що слідство триває.
Після вибухів на Nord Stream НАТО значно збільшило кількість кораблів, які патрулюють Північне та Балтійське моря, і створило осередок захисту критичної підводної інфраструктури для вдосконалення співпраці з промисловістю, урядами та експертами.
"Загроза реальна, і НАТО активізується", - сказав німецький генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн, який з лютого очолює новий осередок.
У статті використано матеріали Reuters
"Лише одна інституція здатна відповісти на первинний злочин, злочин агресії: трибунал", – Володимир Зеленський. Відео
"І коли сьогодні, як завжди 4 травня о восьмій вечора, ви вшануєте пам’ять усіх, чиє життя забрала війна Друга світова та інші війни. Пам’ятайте також про українців", – президент України Володимир Зеленський
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