Блінкен про контрнаступ ЗСУ: “Впевнений, що вони досягнуть успіху”

Державний секретар США Ентоні Блінкен поділився оптимістичними очікуваннями від контрнаступу Збройних сил України. Про це він сказав під час дискусії, яку організувало видання Washington Post.

“Я впевнений, що вони досягнуть успіху та повернуть собі більше території. Гадаю, важливо також зазначити, що для Росії це вже стратегічна поразка. Росія намагалася стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність і включити до свого складу. Це не вдалося. І, звісно, Україна повернула собі значну частину території, на якій Росія спочатку залишила свої сліди”, - сказав Державний секретар США.

Головний дипломат США додав, що попереду в України - важливі рішення, які вона має ухвалити після контрнаступу.

“Де саме все закінчиться, ще належить побачити. Україна має ухвалити важливі рішення щодо того, куди саме вона збирається йти, як далеко вона може зайти та як вона хоче цього досягти”, - заявив Блінкен.

Глава Держдепу США запевнив, що США подовжуватимуть підтримувати Україну.

Ентоні Блінкен: “Ми сповнені рішучості дивитися на це не лише в короткостроковій перспективі, з увагою на контрнаступі в найближчі місяці, але також у середньостроковій та довгостроковій перспективі, тому що Україні потрібна, і це постійно надають багато країн світу, допомога у розвитку війська, яке в майбутньому зможе ефективно стримувати чергову російську агресію. І якщо стримування не спрацьовує, то захиститися від нього, а при необхідності – перемогти його. Це поставить Україну в найсильнішу можливу позицію, а також допоможе відновити країну та допоможе у її прагненні інтеграції в Європу, економічної інтеграції”.

Він наголосив, що для успішної євроінтеграції, Україні важливо продовжити політику з викорінення корупції, забезпечити прозорість уряду, збудувати сильне громадянське суспільство і забезпечити незалежність ЗМІ. “Це секрети успіху для стійкої та сильної України, здатної протистояти подальшій російській агресії”, - наголосив Держсекретар.