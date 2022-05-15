Блінкен і Кулеба обговорили у Берліні безпекову допомогу Києву та експорт зернових

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Берліні. Зустріч відбулася в рамках з’їзду голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу 15 травня.

Як розповів журналістам речник Держдепу Нед Прайс, Блінкен і Кулеба обговорили зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" та НАТО, під час яких, як наголосив Блінкен, союзники висловили сильну підтримку Україні.

Прайс повідомив, що держсекретар повідомив українському колезі деталі щодо останнього траншу американської безпекової допомоги для підтримання оборонних потужностей України. "Секретар та міністр закордонних справ Кулеба також обговорили вплив жорстокої російської війни, включаючи глобальну продуктову безпеку, та заявив про відданість пошуку вирішення питання експорту українських зернових на міжнародні ринки".

Блінкен також "підкреслив триваючу відданість США підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України перед обличчям неспровокованої війни Росії".

"Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку", – повідомив у Twitter Кулеба.

Раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, спілкуючись із журналістами, розповів, що події в Україні будуть на порядку денному дводенної зустрічі: "Брутальне вторгнення Росії втрачає темп. Враховуючи значну підтримку союзників та партнерів, мільярди доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги, ми знаємо, що завдяки сміливості українського народу та армії і з нашою допомогою Україна може виграти цю війну", – сказав він.

У суботу, як повідомляв Голос Америки, у засіданні Альянсу взяли участь міністри Фінляндії та Швеції, які поінформували союзників про можливе членство цих країн в НАТО.

Росія, що називає повномасштабну воєнну агресію в Україні "спецоперацією" з "денацифікації", виступає проти можливого членства Фінляндії та Швеції в НАТО. Російський президент Володимир Путін під час розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністо назвав "помилкою" "кінець політики військової нейтральності" країни. Нііністо ж вказав на те, що безпекова ситуація для Фінляндії змінилась після російського вторгнення до України.

У статті використано матеріали Радіо Свободи