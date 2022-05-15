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Блінкен і Кулеба обговорили у Берліні безпекову допомогу Києву та експорт зернових
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Берліні. Зустріч відбулася в рамках з’їзду голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу 15 травня.
Як розповів журналістам речник Держдепу Нед Прайс, Блінкен і Кулеба обговорили зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" та НАТО, під час яких, як наголосив Блінкен, союзники висловили сильну підтримку Україні.
Прайс повідомив, що держсекретар повідомив українському колезі деталі щодо останнього траншу американської безпекової допомоги для підтримання оборонних потужностей України. "Секретар та міністр закордонних справ Кулеба також обговорили вплив жорстокої російської війни, включаючи глобальну продуктову безпеку, та заявив про відданість пошуку вирішення питання експорту українських зернових на міжнародні ринки".
Блінкен також "підкреслив триваючу відданість США підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України перед обличчям неспровокованої війни Росії".
"Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку", – повідомив у Twitter Кулеба.
Раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, спілкуючись із журналістами, розповів, що події в Україні будуть на порядку денному дводенної зустрічі: "Брутальне вторгнення Росії втрачає темп. Враховуючи значну підтримку союзників та партнерів, мільярди доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги, ми знаємо, що завдяки сміливості українського народу та армії і з нашою допомогою Україна може виграти цю війну", – сказав він.
У суботу, як повідомляв Голос Америки, у засіданні Альянсу взяли участь міністри Фінляндії та Швеції, які поінформували союзників про можливе членство цих країн в НАТО.
Росія, що називає повномасштабну воєнну агресію в Україні "спецоперацією" з "денацифікації", виступає проти можливого членства Фінляндії та Швеції в НАТО. Російський президент Володимир Путін під час розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністо назвав "помилкою" "кінець політики військової нейтральності" країни. Нііністо ж вказав на те, що безпекова ситуація для Фінляндії змінилась після російського вторгнення до України.
У статті використано матеріали Радіо Свободи
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Святкування європейських цінностей: Україна вперше бере участь у відзначенні Дня Європи у Вашингтоні
У суботу, 14 травня, представництво України у Вашингтоні офіційно взяло участь у місцевому святкуванні Дня Європи, яке 27 посольств країн ЄС відзначають у перші вихідні травня.
У 80-тий день війни, посолка України у США Оксана Маркарова сказала, що участь українського посольства у святкуванні європейських цінностей є, щонайменше, символічною. «Зараз дуже важливо що ми не просто воюємо за ці цінності, ми також не забуваємо усім розказувати, що Україна – це Європа. По-перше, ми показуємо, що ми – країна сильних та незламних людей, а по-друге – країна справжніх європейців. Ми будемо там, коли переможемо нашого ворога».
Посольства європейських країн у США у цей день традиційно відкривають свої двері аби представити власну культуру та досягнення усім бажаючим.
На фестивалі української культури в Українському домі виступив відомий скрипаль Василь Попадюк. «Зараз усі роблять все що можуть. Я ніколи не відмовляюся від таких благодійних концертів – щоб хоч якось допомогти Україні», - сказав Попадюк у коментарі для Голосу Америки.
Пригощав гостей колишній шеф-кухар ресторану української кухні «Veselka» у Нью-Йорку Дмитро Марценюк.
Бажаючі також могли придбати предмети традиційного українського одягу або декорацій та спробувати домашню випічку, закрутки або сало. Прибутки від продажу підуть на допомогу українській армії та інші потреби, спричинені збройним нападом Росії на Україну.
На території Українського дому також не можна оминути виставки із нагадуванням про ситуацію в Україні, а також - про внесок українців у світову науку та культуру.
У посольстві кажуть, що сьогодні багато хто прийшов підтримати українців та висловити слова солідарності, а також співчуття, «тому що та ціна, якою ми здобуваємо свою європейськість, вона занадто висока для нас», - сказала Оксана Маркарова в коментарі для Голосу Америки. «Ніхто не повинен платити таку ціну. Але у нас немає іншого виходу – ми маємо перемогти».
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Неформальна зустріч НАТО в Німеччині. В центрі обговорень - війна в Україні, безпека Фінляндії, Швеції
Німеччина вперше стала місцем проведення неформальної зустрічі міністрів країн-членів НАТО. "Замість наперед визначеної програми, метою є провести більш відкрите та інтерактивне спілкування", - заявили організатори. Обговорення зосереджуються на питанні війни Росії проти України а також загрозах, які становить ця війна для НАТО.
В засіданні в суботу взяли участь міністри Фінляндії та Швеції. Вони поінформували союзників про обговорення щодо національної безпеки в їхніх країнах а також можливе членство цих країн в НАТО, повідомляє заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
НАТО раніше привітало можливе членство Фінляндії та Швеції в Альянсі. Президент США Джо Байден в п'ятницю поспілкувався телефоном з лідерами двох країн. Під час розмови лідери підкреслили підтримку України у війні, президент США також наголосив на політиці "відкритих дверей" НАТО і праві Фінляндії та Швеції обирати власне майбутнє, міжнародну політику та формати безпеки, заявили в Білому домі.
Росія ж виступає проти можливого членства Фінляндії та Швеції в НАТО. Зовнішньополітичне відомство РФ пригрозило цим країнам "відплатою". Російський президент Путін під час розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністо в суботу назвав "помилкою" "кінець політики військової нейтральності" країни.
Нііністо ж вказав на те, що безпекова ситуація для Фінляндії змінилась після російського вторгнення до України.
Застереження щодо вступу Фінляндії та Швеції висловила і Туреччина, яка є членом Альянсу. Речник турецького президента в суботу заявив Reuters, що Туреччина не намагається блокувати вступ Фінляндії та Швеції, але хоче, щоб міркування безпеки інших країн враховувались.
В суботу Росія заявила про зупинку еклктропостачання Фінляндії, що деякі оглядачі пов'язали з політичними мотивами. В Фінляндії вказали, що відключення не матиме значного впливу, адже країна отримує біля 10% свого струму з Росії і може замінити це поставками з інших джерел, повідомляють ЗМІ.
- Голос Америки
Уряд Канади готовий допомогти Україні експортувати зерно
Уряд Канади висловив готовність допомогти Україні вивозити зерно, заблоковане в країні через російську агресію. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
«Ми маємо переконатись, що зерно буде відправлене по всьому світу, - заявила міністерка закордонних справ Канади. - Якщо цього не відбудеться, мільйони людей відчують голод». За її словами, Канада готова надсилати свої кораблі до європейських портів, щоб допомогти доставити українське зерно за призначенням.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також заявила про важливість забезпечення логістики для поставок зерна з України. 50 мільйонів людей в Африці та на Близькому Сході зіткнуться з голодом в наступні місяці, якщо не розв'язати питання поставок, заявила посадовиця.
Тим часом, відновити роботу портів в Одеському регіоні закликає Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй. У зверненні опублікованому на офіційній сторінці організації минулої п’ятниці 6-го травня, наголошують, що продукти харчування, які виробляються в Україні, повинні вільно надходити до решти світу, допоки глобальна криза голоду у світі не вийшла з-під контролю.
Нагадаємо, що в Німеччині завершилась триденна зустріч міністрів країн "Групи семи". За результатами зустрічі, в якій також взяли участь міністри закордонних справ України та Молдови, посадовці виступили із низкою заяв, зокрема на підтримку України, закликали до більшої економічної та політичної ізоляції Росії а також наголосили на важливості координації з подолання енергетичної та продовольчої криз в світі, які викликала війна.
Міністри закордонних справ країн «Групи семи» заявили, що продовжуватимуть військову допомогу Україні, «доки це буде необхідно», а також ніколи не визнають зміни кордонів України через військову агресію Росії.
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- Голос Америки
Туреччина пропонує евакуювати поранених військових з «Азовсталі», - радник Ердогана
Туреччина запропонувала провести евакуацію морем для поранених українських військових, які перебувають на заблокованому заводі «Азовсталь» в Маріуполі. Про це заявив радник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із зовнішньої політики Ібрагім Калін під час інтервʼю з агентством Reuters.
Насправді, наш корабель готовий вирушити, щоб забрати поранених солдат та інших цивільних до ТуреччиниІбрагім Калін
Ібрагім Калін заявляє, що він особисто обговорював пропозицію щодо евакуації поранених військових з «Азовсталі» з президентом України Володимиром Зеленським два тижні тому. Ібрагім Калін розповів Reuters, що пропозиція досі чинна і залишається «на столі переговорів», хоча Росія на неї ніколи не погоджувалась.
Відповідно до турецької пропозиції, евакуйованих з «Азовсталі» пропонують доставити по суші в порт Бердянську, звідки турецьке судно доставить їх Чорним морем до Стамбула, вказує видання. «Якби це можна було б зробити в такий спосіб, ми будемо раді це зробити. Ми готові. Насправді, наш корабель готовий вирушити, щоб забрати поранених солдат та інших цивільних до Туреччини», - заявляє Ібрагім Калін.
За словами радника президента Туреччини, позиція Росії «змінюється щодня». Ібрагім Калін додає, що судно досі знаходиться в Стамбулі та очікує на остаточний дозвіл російської та української сторони.
Нагадаємо, що наприкінці квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш по дорозі до Києва та Москви зробив зупинку в Анкарі, де зустрівся у понеділок із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Офіс генсека ООН визнав і високо оцінив зусилля Туреччини щодо припинення війни. Президент Туреччини заявив, що залишається відданим питанню припинення бойових дій в Україні.
Президент Ердоган підтримує добрі відносини і з українським, і з російським президентом, і намагається стати посередником між країнами.
В статті використано матеріал Reuters.
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