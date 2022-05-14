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Сенатори США зустрілись з Зеленським у Києві
Лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконел разом із делегацією сенаторів відвідали Київ та зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це стало відомо в суботу, 14 травня.
Візит - потужний сигнал двопартійної підтримки України з боку Конгресу Сполучених Штатів, а також американського народупрезидент України Володимир Зеленський
Президент України подякував американцям за допомогу і назвав візит "потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу Сполучених Штатів, а також американського народу". Разом із лідером республіканської меншості в сенаті, в складі делегації до України прибули сенатори від Республіканської партії Сьюзен Коллінз зі штату Мен, Джон Баррассо зі штату Вайомінг та Джон Корнін з Техасу, видно із фото та відео, розміщених Офісом президента України.
«Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ: тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни», - зазначив український президент під час зустрічі. Володимир Зеленський також наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії.
«Допомога Україні не є прикладом просто філантропії – вона безпосередньо впливає на національну безпеку та життєво важливі інтереси Америки, щоб відкрита агресія Росії не принесла успіху та понесла значні витрати», - заявляв раніше цього тижня Мітч Макконел.
Нагадаємо, що речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні в п’ятницю заявив, що у разі, якщо законопроект про додаткову фінансову допомогу Україні від США у розмірі близько 40 мільярдів доларів не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні.
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Туреччена пропонує евакуювати поранених військових з «Азовсталі», - радник Ердогана
Туреччина запропонувала провести евакуацію морем для поранених українських військових, які перебувають на заблокованому заводі «Азовсталь» в Маріуполі. Про це заявив радник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із зовнішньої політики Ібрагім Калін під час інтервʼю з агентством Reuters.
Насправді, наш корабель готовий вирушити, щоб забрати поранених солдат та інших цивільних до ТуреччиниІбрагім Калін
Ібрагім Калін заявляє, що він особисто обговорював пропозицію щодо евакуації поранених військових з «Азовсталі» з президентом України Володимиром Зеленським два тижні тому. Ібрагім Калін розповів Reuters, що пропозиція досі чинна і залишається «на столі переговорів», хоча Росія на неї ніколи не погоджувалась.
Відповідно до турецької пропозиції, евакуйованих з «Азовсталі» пропонують доставити по суші в порт Бердянську, звідки турецьке судно доставить їх Чорним морем до Стамбула, вказує видання. «Якби це можна було б зробити в такий спосіб, ми будемо раді це зробити. Ми готові. Насправді, наш корабель готовий вирушити, щоб забрати поранених солдат та інших цивільних до Туреччини», - заявляє Ібрагім Калін.
За словами радника президента Туреччини, позиція Росії «змінюється щодня». Ібрагім Калін додає, що судно досі знаходиться в Стамбулі та очікує на остаточний дозвіл російської та української сторони.
Нагадаємо, що наприкінці квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш по дорозі до Києва та Москви зробив зупинку в Анкарі, де зустрівся у понеділок із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Офіс генсека ООН визнав і високо оцінив зусилля Туреччини щодо припинення війни. Президент Туреччини заявив, що залишається відданим питанню припинення бойових дій в Україні.
Президент Ердоган підтримує добрі відносини і з українським, і з російським президентом, і намагається стати посередником між країнами.
В статті використано матеріал Reuters.
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Біткоїн і війна. Як Україні допомагають криптовалюти і чи зможе Росія скористатись "криптою", щоб обійти санкції
«Криптовалюта на війні», «Крипта – смертоносна зброя України проти Росії»., «Краудфандінг війни». Так у світових ЗМІ пишуть про безпрецедентне використання нових цифрових активів для збору коштів на підтримку України під час війни. Руйнування, жахливі картини російського вторгнення спонукали людей в усьому світі допомагати Україні. Сучасна війна змінила і сферу доброчинності, де вперше значну роль відіграють криптовалюти. Після того, як український уряд в лютому заявив про можливість такої допомоги, на підтримку України надійшло близько 100 мільйонів доларів в криптовалюті.
"Це справжній злам, - говорить Арі Редборд з американської компанії цифрових технологій TRM Labs. - Розвиток криптовалют і російське вторгнення співпали в часі і ми бачимо як через криптовалюти фінансують спротив, допомагають біженцям. Гадаю, багато молоді дуже переймаються соціальною справедливістю і іншими питаннями. Вони бачать несправедливість цієї війни і прагнуть допомогти народові та урядові України".
"Є рух знизу - Twitter та Facebook у поєднанні з новою технологією, що дозволяє передавати активи зі швидкістю Інтернету", - додає експерт.
Неурядова організація Nova Ukraine з Сан-Франциско збирає пожертви для України. Там кажуть - мешканцям Кремнієвої долини не звикати до новітніх технологій.
"Після початку повномасштабної війни, ми дійсно відчули великий притік різної криптовалюти: Bitcoin, Еthereum, USDТ ..." - говорить Родіон Ярий, директор Nova Ukraine. Все ж, відзначає він, з понад 30 мільйонів, які зібрала Nova Ukraine для України, лише приблизно півтора відсотка було в криптовалюті.
Серед тих, хто робив такі пожертви – люди, які працюють в Силіконовій долині, інженери, вказує активіст. А роблять можливим швидке переведення криптовалюти в звичні кошти і закупівлю допомоги волонтери організації з Харкова та Дніпра, які співпрацюють з організацією. Вони допомагали перевести криптовалюту у звичні гроші, щоб закупити допомогу для України.
Цікавим трендом для організації стало і те, що деякі творці цифрового мистецтва збирали кошти для України за рахунок продажу NFT (унікальноого цифрового коду, який відтверджує автентичність і прав власності і здебільшого застосовується при продажу творів цифрового мистецтва). «Люди, які займаються NFT, створюють такі артистичні малюнки і продають їх як NFT і потім відсилають нам свої пожертви», - говорить Ярий.
Про застування музею NFT повідомили минулого тижня і в українському уряді. Твори будуть виставлені на доброчинному аукіоні 19 травня, йдеться в дописі міністра цифрової трансормації Михайла Федорова.
Як переконатись, що ваші цифрові монети надходять за призначенням?
Біткоїни дозволяють швидко надіслати гроші без банків, Western Union та інших традиційних фінустанов, надаючи можливість швидко переводити гроші між країнами, але це ж і приваблює шахраїв. Як же переконатись, що ваші цифрові монети справді пішли за призначенням, адже з 50 криптовалютних фандрейзінгових кампаній для України, які дослідила TRM, майже половина виявилась шахрайством
"Так, ми бачили значне поширення шахрайських схем навколо України, - говорить Редборд, - адже люди хочуть жертвувати, а коли є таке бажання, може бути менше готовності перевіряти доброчинну організацію". Все ж наявність шахрайств жодним чином не є причиною, щоб не робити такі пожертви, вказує експерт. Він радить ретельніше перевіряти кому ви жертвуєте цифрові активи.
"Що можуть зробити шахраї? – зауважує Ярий. - Вони можуть зробити будь-який акаунт в соціальних мережах купити website, можуть створити такий самий вебсайт як наш, або наших партнерів чи інших організацій і просто почати збирати криптовалюту, зробити QR-код. Їм навіть банківські рахунки відкривати не потрібно, тобто це можна дуже швидко. Тому якщо людина хоче дійсно зробити пожертву криптовалют це дуже важливо брати адреси цих гаманців у перевірених місцях". Ярий також зауважує, що на відміну від переказу в традиційній системі, через банки, або фінансові компанії, переказ криптовалюти неможливо скасувати після проведення.
Серед підозрілих ознак – неправильно написана назва сайту, додані інші символи, тощо. Перед тим, як робити пожертву, аналітики радять переконатись, що організація має значну присутність в соцмережах, розпитати у знайомих, чи відомо їм про таку організацію.
А от чи може ця альтернативна фінансова система допомогти Росії, наприклад, щоб обійти міжнародні санкції?
Криптовалюта за своєю припродою перебуває поза традиційною фінансовою системою. Однак, щоб обміняти криптовалюту на долари, євро, чи інші фіатні гроші потрібно використовувати кріптобіржі і тут США та Європа приділяють значну увагу тому, щоб в цій сфері санкційного режиму дотримувались.
В світі не вистачить криптовалюти, щоб підтримати російську економіку і вторгнення до України, замінити сотні мільярдів доларів заблокованих в ЦентробанкуАрі Редборд
З початку війни, США вперше ввели санкції проти трьох криптовалютних бірж – установ, що дозволяють міняти біткоїни та іншу криптовалюту на долари, євро, інші звичні активи. Всі біржі, що потрапили під санкції - розміщені в Росії, вказує Редборд. Він вважає – Кремлю не вдасться обійти санкції через криптовалюту, однак російські олігархи не полишатимуть спроб скористатись з усіх можливостей, щоб врятувати статки і це включає криптовалюту.
«Неможливо перевести економіку країни Великої 20-ки на криптовалюту, - говорить Редборд. - В світі не вистачить криптовалюти, щоб підтримати російську економіку і вторгнення до України, замінити сотні мільярдів доларів заблокованих в Центробанку. Однак, російські олігархи, які є під санкціями намагатимуться використати крипту, щоб піти від санкцій. Звідки ми це знаємо? Бо вони за минулі десять років використали все, щоб обійти санкції, від розкішних будинків, комерційних активів, включаючи електроніку, машини, яхти».
У G7 кажуть, що військова допомога буде продовжуватись, а зміну кордонів України «ніколи не визнають»
Міністри закордонних справ країн «Групи семи» заявили, що продовжуватимуть військову допомогу Україні, «доки це буде необхідно», а також ніколи не визнають зміни кордонів України через військову агресію Росії.
«Ми будемо продовжувати нашу постійну військову та оборонну допомогу Україні, доки це буде необхідно. Ми підтверджуємо нашу вимогу, щоб Росія поклала кінець війні, яку вона почала.. Ми також продовжуємо закликати Білорусь припинити дозволяти агресію Росії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань… Ми закликаємо Росію припинити вогонь та негайно та беззастережно відкликати свої дії. війська з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у заяві.
Глави МЗС також наголошують, що країни «Групи семи» ніколи не визнають кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і будуть підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України».
«Ми продовжуємо надавати Україні значну фінансову та економічну підтримку для зміцнення стійкості її економіки. Ми підтверджуємо наше зобов’язання підтримувати Україну, в тому числі у відбудові країни, і закликаємо всіх партнерів об’єднати наші зусилля, щоб забезпечити підтримку України у задоволенні її невідкладних гуманітарних та фінансових потреб, а також для того, щоб Україна відновила своє майбутнє», – додається в заяві.
- Голос Америки
Пентагон закликає Сенат прийняти законопроект про додаткову фінансову допомогу Україні наступного тижня
Якщо законопроект про додаткову фінансову допомогу Україні від США у розмірі близько 40 мільярдів доларів не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні в п’ятницю.
19 травня – той день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, не зможемо більше надсилати нову допомогуРечник Пентагону Джон Кірбі
«19 травня – той день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, не зможемо більше надсилати нову допомогу», - заявив речник Пентагону. Джон Кірбі додає, що Пентагон хотів би отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб забезпечити продовження безперебійних поставок військової допомоги Україні. «Ми закликаємо Сенат діяти якомога швидше»,- говорить Джон Кірбі.
Раніше цього тижня Міністр оборони США Ллойд Остін разом із Держсекретарем Ентоні Блінкеном, звернулись у листі до Сенату та Палати Представників, закликаючи надати допомогу до кінця наступного тижня, якщо США «хочуть щоб безпекова допомога продовжила надходити до України в нинішньому темпі».
Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконел разом із делегацією сенаторів-республіканців відвідав Україну. Про це стало відомо в суботу, 14 травня. Із делегацією зустрівся президент України Володимир Зеленський. Він подякував американцям за допомогу і назвав візит «потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу Сполучених Штатів, а також американського народу».
Нагадаємо, що у четвер 12-го травня, 2022-го, сенатор-республіканець із штату Кентуккі, Рендал Пол одноосібно заблокував пришвидшену процедуру розгляду нового пакету допомоги для України. Сенатор вніс проект поправки до законопроекту. Він пропонує створити посаду окремого інспектора, який би перевіряв виділення коштів в рамках цього пакету. Якщо Сенат ухвалить поправку Рендала Пола або внесе будь-які інші зміни, то законопроект повернеться в Палату представників для повторного голосування, а потім знову надійде до Сенату. Протягом цього тижня лідери демократів та республіканців у Сенаті неодноразово виступали із закликами провести голосування за прискореною процедурою.
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