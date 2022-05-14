Сенатори США зустрілись з Зеленським у Києві

«Криптовалюта на війні», «Крипта – смертоносна зброя України проти Росії»., «Краудфандінг війни». Так у світових ЗМІ пишуть про безпрецедентне використання нових цифрових активів для збору коштів на підтримку України під час війни. Руйнування, жахливі картини російського вторгнення спонукали людей в усьому світі допомагати Україні. Сучасна війна змінила і сферу доброчинності, де вперше значну роль відіграють криптовалюти. Після того, як український уряд в лютому заявив про можливість такої допомоги, на підтримку України надійшло близько 100 мільйонів доларів в криптовалюті.

"Це справжній злам, - говорить Арі Редборд з американської компанії цифрових технологій TRM Labs. - Розвиток криптовалют і російське вторгнення співпали в часі і ми бачимо як через криптовалюти фінансують спротив, допомагають біженцям. Гадаю, багато молоді дуже переймаються соціальною справедливістю і іншими питаннями. Вони бачать несправедливість цієї війни і прагнуть допомогти народові та урядові України".

"Є рух знизу - Twitter та Facebook у поєднанні з новою технологією, що дозволяє передавати активи зі швидкістю Інтернету", - додає експерт.

Неурядова організація Nova Ukraine з Сан-Франциско збирає пожертви для України. Там кажуть - мешканцям Кремнієвої долини не звикати до новітніх технологій.

"Після початку повномасштабної війни, ми дійсно відчули великий притік різної криптовалюти: Bitcoin, Еthereum, USDТ ..." - говорить Родіон Ярий, директор Nova Ukraine. Все ж, відзначає він, з понад 30 мільйонів, які зібрала Nova Ukraine для України, лише приблизно півтора відсотка було в криптовалюті.

Серед тих, хто робив такі пожертви – люди, які працюють в Силіконовій долині, інженери, вказує активіст. А роблять можливим швидке переведення криптовалюти в звичні кошти і закупівлю допомоги волонтери організації з Харкова та Дніпра, які співпрацюють з організацією. Вони допомагали перевести криптовалюту у звичні гроші, щоб закупити допомогу для України.

Цікавим трендом для організації стало і те, що деякі творці цифрового мистецтва збирали кошти для України за рахунок продажу NFT (унікальноого цифрового коду, який відтверджує автентичність і прав власності і здебільшого застосовується при продажу творів цифрового мистецтва). «Люди, які займаються NFT, створюють такі артистичні малюнки і продають їх як NFT і потім відсилають нам свої пожертви», - говорить Ярий.

Про застування музею NFT повідомили минулого тижня і в українському уряді. Твори будуть виставлені на доброчинному аукіоні 19 травня, йдеться в дописі міністра цифрової трансормації Михайла Федорова.

Як переконатись, що ваші цифрові монети надходять за призначенням?

Біткоїни дозволяють швидко надіслати гроші без банків, Western Union та інших традиційних фінустанов, надаючи можливість швидко переводити гроші між країнами, але це ж і приваблює шахраїв. Як же переконатись, що ваші цифрові монети справді пішли за призначенням, адже з 50 криптовалютних фандрейзінгових кампаній для України, які дослідила TRM, майже половина виявилась шахрайством

"Так, ми бачили значне поширення шахрайських схем навколо України, - говорить Редборд, - адже люди хочуть жертвувати, а коли є таке бажання, може бути менше готовності перевіряти доброчинну організацію". Все ж наявність шахрайств жодним чином не є причиною, щоб не робити такі пожертви, вказує експерт. Він радить ретельніше перевіряти кому ви жертвуєте цифрові активи.

"Що можуть зробити шахраї? – зауважує Ярий. - Вони можуть зробити будь-який акаунт в соціальних мережах купити website, можуть створити такий самий вебсайт як наш, або наших партнерів чи інших організацій і просто почати збирати криптовалюту, зробити QR-код. Їм навіть банківські рахунки відкривати не потрібно, тобто це можна дуже швидко. Тому якщо людина хоче дійсно зробити пожертву криптовалют це дуже важливо брати адреси цих гаманців у перевірених місцях". Ярий також зауважує, що на відміну від переказу в традиційній системі, через банки, або фінансові компанії, переказ криптовалюти неможливо скасувати після проведення.

Серед підозрілих ознак – неправильно написана назва сайту, додані інші символи, тощо. Перед тим, як робити пожертву, аналітики радять переконатись, що організація має значну присутність в соцмережах, розпитати у знайомих, чи відомо їм про таку організацію.

А от чи може ця альтернативна фінансова система допомогти Росії, наприклад, щоб обійти міжнародні санкції?

Криптовалюта за своєю припродою перебуває поза традиційною фінансовою системою. Однак, щоб обміняти криптовалюту на долари, євро, чи інші фіатні гроші потрібно використовувати кріптобіржі і тут США та Європа приділяють значну увагу тому, щоб в цій сфері санкційного режиму дотримувались.

В світі не вистачить криптовалюти, щоб підтримати російську економіку і вторгнення до України, замінити сотні мільярдів доларів заблокованих в Центробанку

З початку війни, США вперше ввели санкції проти трьох криптовалютних бірж – установ, що дозволяють міняти біткоїни та іншу криптовалюту на долари, євро, інші звичні активи. Всі біржі, що потрапили під санкції - розміщені в Росії, вказує Редборд. Він вважає – Кремлю не вдасться обійти санкції через криптовалюту, однак російські олігархи не полишатимуть спроб скористатись з усіх можливостей, щоб врятувати статки і це включає криптовалюту.

«Неможливо перевести економіку країни Великої 20-ки на криптовалюту, - говорить Редборд. - В світі не вистачить криптовалюти, щоб підтримати російську економіку і вторгнення до України, замінити сотні мільярдів доларів заблокованих в Центробанку. Однак, російські олігархи, які є під санкціями намагатимуться використати крипту, щоб піти від санкцій. Звідки ми це знаємо? Бо вони за минулі десять років використали все, щоб обійти санкції, від розкішних будинків, комерційних активів, включаючи електроніку, машини, яхти».