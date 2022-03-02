Блінкен розповів Кулебі про зусилля США щодо притягнення Росії та Білорусі до відповідальності 

У середу відбулась розмова державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Про це повідомляє Держдеп США.

Як повідомляється, у ході розмови Блінкен наголосив на відданості США наданню Україні безпекової, фінансової, та гуманітарної допомоги "на тлі все більш брутального обстрілу з боку російських сил".

Заява вказує на ракетні удари Росії по житлових будинках, лікарнях, та Меморіалу Голокосту у Києві.

"Державний секретар надав свіжу інформацію щодо глобальних зусиль США щодо притягнення Росії до відповідальності за розв'язану нею війну та притягнення Білорусі до відповідальності за сприяння бойовим операціям Росії. Він відзначив хоробрість та рішучість українських людей", - відзначая заява.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соціальній мережі Twitter назвав розмову із американським колегою продуктивною.

За словами українського дипломата, обговорювались "подальші санкції проти Росії доки вона не припинить війну проти України та не виведе війська".

Кулеба вказав, що обговорювались також заходи для недопущення уникнення Москвою дії санкцій.

"Я підкреслив: Україна потребує додаткових поставок зброї, особливо для наших ВПС, зараз", - пише Кулеба.

Раніше у Росії пообіцяли відповідь на санкції Заходу. Сьогодні ж, повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що його країна здатна витримати заходи щодо неї.

У статті використано матеріали ТАСС.