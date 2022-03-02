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Блінкен розповів Кулебі про зусилля США щодо притягнення Росії та Білорусі до відповідальності
У середу відбулась розмова державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Про це повідомляє Держдеп США.
Як повідомляється, у ході розмови Блінкен наголосив на відданості США наданню Україні безпекової, фінансової, та гуманітарної допомоги "на тлі все більш брутального обстрілу з боку російських сил".
Заява вказує на ракетні удари Росії по житлових будинках, лікарнях, та Меморіалу Голокосту у Києві.
"Державний секретар надав свіжу інформацію щодо глобальних зусиль США щодо притягнення Росії до відповідальності за розв'язану нею війну та притягнення Білорусі до відповідальності за сприяння бойовим операціям Росії. Він відзначив хоробрість та рішучість українських людей", - відзначая заява.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соціальній мережі Twitter назвав розмову із американським колегою продуктивною.
За словами українського дипломата, обговорювались "подальші санкції проти Росії доки вона не припинить війну проти України та не виведе війська".
Кулеба вказав, що обговорювались також заходи для недопущення уникнення Москвою дії санкцій.
"Я підкреслив: Україна потребує додаткових поставок зброї, особливо для наших ВПС, зараз", - пише Кулеба.
Раніше у Росії пообіцяли відповідь на санкції Заходу. Сьогодні ж, повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що його країна здатна витримати заходи щодо неї.
У статті використано матеріали ТАСС.
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Спеціальна група Мін'юсту США займеться російськими олігархами
Міністерство юстиції США створило спеціальний підрозділ, який опікуватиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать російським олігархам.
Головний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що прокуратура докладе всіх зусиль, щоб "розслідувати, арештовувати та переслідувати ці злочинні дії, які дозволяють урядові Росії продовжувати цю несправедливу війну".
Про збільшення зусиль Мін'юсту з арешту активів російських олігархів заявив напередодні президент США Джо Байден. "Ми спільно з європейськими союзниками шукатимемо та блокуватимемо їхні яхти, розкішні апартаменти та приватні літаки", - заявив Байден. Він наголосив, що російські олігархи отримують корупційний зиск з кремлівської політики.
Олігархи вже намагаються сховати свої статки, пише CNBC на основі даних пересування на морі. Спостерігачі зафіксували рух щонайменше чотирьох мегаяхт, якими володіють російські бізнесмени в напрямку до Чорногорії та Мальдівів.
Новий підрозділ Мін'юсту розслідуватиме і переслідуватиме злочини, включаючи змову з метою ввести Сполучені Штати в оману, завадити законним функціям уряду, відмивання коштів, видачу неправдивих даних фінансовими установами, баківське шахрайство та різні податкові порушення, йдеться в заяві відомства.
Британія, ЄС вводять санкції проти Білорусі за її роль в агресії РФ проти України
Європейський Союз у середу схвалив нові санкції проти Білорусі за роль у російському вторгненні до України.
Санкції введено проти білоруських посадовців, військових, а також певних галузей білоруської економіки, включаючи постачання деревини, калійний сектор та виробництва сталі, повідомили в ЄС.
Напередодні Велика Британія запровадила перший раунд санкцій проти Білорусі у відповідь за її роль в російському вторгненні до України, зокрема допомозі у проведенні вторгнення з її території, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Великої Британії.
"Режим Лукашенка активно допомагає незаконному вторгненню Росії і відчує економічні наслідки за підтримку Путіна", - заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Під санкції Британії потрапили чотири високопосадовці Міністерства оборони країни, 2 військові підприємства.
США 24 лютого запровадили санкції проти оборонного та фінансового секторів Білорусі.
Чи може Китай стати посередником між Росією та Україною
Китай може відіграти роль посередника між Росією та Україною, пише низка західних ЗМІ. У вівторок після розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив "жаль" через війсковий конфлікт а також "надзвичайне занепокоєння" через те, яку шкоду завдає конфлікт для цивільного населення.
Кулеба звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу, повідомляє українське МЗС на сторінці в Facebook. В українському відомстві також повідомили, що Китай "готовий докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН".
Китай не підтримав вето Росії в Раді Безпеки ООН на резолюцію в якій засуджується напад. Однак, Китай утримався від засудження російського військового нападу і китайські посадовці заявляли про провину США в конфлікті навколо України а також обгрунтованості російських вимог гарантій безпеки, пише AFP. Водночас, 25 лютого Ван Ї заявив про повагу суверенітету держав, "що стосується і України".
У вівторок речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбін закликав обидві сторони до стриманості і заявив про існування "законних вимог до безпеки з боку Росії". Він висловив жаль через жертви, до яких призвів конфлікт.
Оглядачі вказують на ознаки того, що Китай хотів би покращити відносини зі США. В понеділок Ван Ї виголосив промову у якій допустив таку можливість, пише Голос Америки з посиланням та сайт China Daily. Ї закликав Вашингтон "поновити раціональну та прагматичну політику щодо Китаю" і "просувати повернення двосторонніх відносин у вірне русло". Відносини між США та Китаєм погіршувались з 2017 року на тлі суперечок через умови торгівлі, охорону інформації про технології а також зростання військового впливу Китаю в Азії.
Навальний закликає росіян не робити вигляд, що вони не бачать російської війни в Україні
Від імені ув’язненого російський активіста Олексія Навального оприлюднено заклик до росіян негайно і масово протестувати проти кривавої російської війни в Україні.
Навальний, якого називають найвідомішим критиком президента Путіна в Росії, став жертвою спроби вбивства російськими спецслужбами із застосуванням нервово-паралітичної отрути, але після лікування в Німеччині повернувся до Москви, де його одразу заарештували.
Ось виклад його поширеного через інтернетні мережі звернення до росіян 2 березня:
«Ми - Росія - хочемо бути нацією миру. На жаль, мало хто зараз нас так назве.
Але нумо хоча б не бути нацією мовчунів. Боягузів, які роблять вигляд, що не помічають агресивної війни, розв’язаної нашим явно збожеволілим царком проти України.
Все має ціну і зараз, навесні 2022 року, цю ціну повинні платити ми. Більше нема кому. Нумо не «бути проти війни». Нумо боротися проти війни
Я не можу, не бажаю і не буду мовчати, дивлячись, як псевдоісторичне марення про події 100-річної давнини стало приводом для того, щоб росіяни вбивали українців, а ті, захищаючись, вбивали росіян.
Двадцяті роки 21 сторіччя, а ми дивимося новини про людей, які горять в танках і розбомблених домах. Дивимося по телевізору найсправжніші погрози почати ядерну війну.
Я з СРСР. Я там народився. І головна фраза звідти - з мого дитинства - «боротьба за мир». Я закликаю всіх виходити на вулиці і боротися за мир.
Путін - це не Росія. І якщо зараз в Росії є те, чим можна пишатися понад усе, то це 6842 людини, яких затримали, бо вони - без жодного заклику - вийшли на вулиці з плакатами «ні війні».
Кажуть, не може закликати на мітинг той, хто на нього не піде і не ризикує бути заарештованим. Я вже у в’язниці, тому мені, здається можна.
Чекати не можна ні дня. Де б ви не були. В Росії, Білорусі чи на іншому боці планети. Виходьте на головну площу вашого міста кожного буднього дня о 19:00 і 14:00 у вихідні дні і святкові.
Якщо можете проводити марш - робіть на вихідні. Так, в перший день може вийти мало народу. А на другий - ще менше. Але ми повинні, стиснувши зуби і поборовши страх, виходити і вимагати припинення війни.
Кожного заарештованого повинні замінити двоє, які прийдуть. Якщо - для припинення війни ми повинні забити собою в'язниці і автозаки, ми заб’ємо собою в'язниці і автозаки.
Все має ціну і зараз, навесні 2022 року, цю ціну повинні платити ми. Більше нема кому. Нумо не «бути проти війни». Нумо боротися проти війни».
Обліковий запис Олексія Навального в Twitter Alexey Navalny
@navalny має 2,7 мільйона читачів, в Instagram navalny 3,5 мільйона підписників і 6,45 підписників має YouTube Алексей Навальный.
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