Блінкен заявив про поглиблення військової співпраці Росії та Китаю, порушення ними міжнародних норм

Москва та Пекін поглиблюють військову співпрацю. Про це державний секретар США Етоні Блінкен заявив напередодні під час віртувальної зустрічі Консультативного комітету США-Японія за участі міністра оборони США Остіна, міністра закордонних справ Японії Йосімасу Хаяші, та міністра оборони Японії Кіші Нобуо.

"Китай та Росія продовжують порушувати міжнародні норми - на суходолі, у космосі, та кіберпросторі. Провокативні дії Пекіна продовжують підвищувати напругу у Тайванській протоці, та у Східному- та Південнокитайському морях. Накопичення сил Росією на кордонах України та її все більш жорстка риторика не лише загрожують суверенітету та територіальній цілісності України, а також і миру та стабільності у Європі. І Пекін та Москва поглиблюють свою військову співпрацю", - заявив Блінкен.

Дипломат назвав дії Москви та Пекіна загрозою світовому порядку. За його словами, для відповіді на подібні загрози, США та Японія мають не лише посилити наявні інструменти, але і розробити нові.

Раніше російське видання "Фонтанка.ру" оприлюднило інтерв'ю з головою Московського центру Карнегі Дмитром Треніним, на думку якого, зміцнення зі збройними силами Китаю та розвиток координації у військовій сфері між Москвою та Пекіном може бути частиною "військово-технічної" відповіді Росії у разі, якщо переговори між Росією та США зайдуть у глухий кут.

"Якщо переговори зайдуть у глухий кут, або закінчаться провалом, з боку Росії будуть кроки, про які Москва попереджала, хоча і не конкретизувала. Швидше за все, відповідь Росії буде не військовою, а військово-технічною. Це передбачає розгортання тих чи інших видів озброєнь, у тому числі нещодавно випробуваних, у чутливих для США регіонах та акваторіях; розміщення російських військових контингентів та озброєнь на тих чи інших нових територіях; зміцнення російсько-білоруського військового союзу; розвиток координації та зміцнення взаємодії зі збройними силами Китаю тощо.", - наводить слова Треніна видання.

Як відомо, Росія вимагає від США юридичних гарантій нерозширення НАТО на Україну та ін. У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити".

Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

У статті використані матеріали Фонтанка.ру

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