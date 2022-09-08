Зустрівся з Патроном та дітьми. Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав лікарню «Охматдит»

Під час свого візиту у четвер, 8 вересня, до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся зі співробітниками американського посольства, після чого відправився до Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит», повідомляє супроводжуючий високопосадовця журналіст.

Там Блінкен зустрівся зі дітьми, які перебувають на лікуванні, у тому числі через отримання важких поранень внаслідок російських бомбардувань. У вестибюлі високопосадовця зустрів знаменитий пес Патрон, джек-рассел-тер’єр, який допоміг українським військовим знайти понад 200 російських мін.

Посолка США в Україні Бріджит Блінк, яка супроводжувала держсекретаря, зауважила: «Я довго намагалася організувати цю зустріч, дякую, пане секретарю».

«Ми маємо довгу історію роботи з розмінування, — сказав Блінкен персоналу лікарні - Для нас велика честь працювати з вами над цим».

Під час візиту держсекретаря до лікарні, працівники розповіли йому про завдані будинку руйнування в результаті російських обстрілів – у лікарні вибило вікна, коли у березні над нею пролетіла ракета.

Там же Блінкен відвідав шестирічну дівчинку Марину з Херсона, яка втратила ногу після того, як ракета влучила в її будинок. Він почув, як Марину доставити до – швидка забрала її з місця нападу – та розповів про свою зустріч з акторкою Джесікою Честейн. Мама Марини зауважила, що дівчинці подобається ця акторка.

Також Блінкен відвідав ігрову кімнату лікарні, де подарував дітям нові іграшки.

"Я привів друзів", - сказав Блінкен дітям, які там були. До них приєднався і пес Патрон.

Мама одного з дітей подякувала держсекретареві за підтримку США України.

"Дякую за підтримку. Дякую за підтримку України. Слава Україні", - сказала вона.

Високопосадовець США відповів, сказав, що «сила духу ваших дітей надсилає дуже сильне повідомлення всьому світу».

Державний секретар Ентоні Блінкен перебуває в Києві із раніше не анонсованим візитом, аби продемонструвати постійну підтримку Україні з боку США під час російської агресії, що триває вже понад 6 місяців. Як повідомляє AP, під час зустрічей із високопоставленими українськими чиновниками він оголосив про новий пакет військової допомоги обсягом понад $2 млрд для України та ще 18 європейських країн, яким найбільше загрожує можлива російська агресія. Це на додаток до допомоги, яку в четвер оголосив очільник Пентагону Ллойд Остін, який оприлюднив новий пакет безпекової допомоги на суму до 675 мільйонів доларів для України.

Це вже п’ята поїздка Державного секретаря до України, третя від початку повномасштабної російської агресії.

Частково інформація для цієї статті надійшла від Associated Press.