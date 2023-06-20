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США не просувають жодного кандидата на посаду нового генсека НАТО - Блінкен
США не просувають жодного кандидата на посаду нового генерального секретаря альянсу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи, хто може стати новим генсеком НАТО, коли повноваження Єнса Столтенберга закінчаться восени цього року.
“Ми не тиснемо, не просуваємо якогось конкретного кандидата. Ми дуже тісно консультуємося з нашими союзниками та партнерами, щоб визначити, куди ми хочемо рухатися з НАТО та його керівництвом”, - заявив Блінкен під час прес-конференції у Лондоні, на зустрічі з британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.
Британським кандидатом на посаду нового генерального секретаря НАТО є міністр оборони Бен Воллес. Втім, як пишуть міжнародні ЗМІ, президент Франції не підтримує його, тому що воліє бачити на цій посаді представника країни Євросоюзу.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - також серед потенційних кандидатів на цю посаду.
Як повідомляв Голос Америки, через те, що союзники по НАТО не мають спільної думки щодо нового лідера Північноатлантичного альянсу, Єнс Столтенберг може залишитись на своїй посаді ще на один термін.
Повноваження Столтенберга, який раніше очолював уряд Норвегії, спливли минулого року, але були продовжені, щоб зберегти тяглість керівництва НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
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- Голос Америки
Блінкен і Кулеба у Лондоні обговорюють контрнаступ, Україну в НАТО і мирний процес
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі у Лондоні обговорять контрнаступ ЗСУ, перспективи вступу України до НАТО, а також українську "формулу миру".
Про це розповів глава українського МЗС напередодні міжнародної конференції з повоєнної відбудови України, подякувавши США за допомогу Києву у підготовці контрнастуступу.
Кулеба додав: "З'являється багато ідей щодо різних мирних ініціатив. І нещодавно ми спілкувались з африканськими лідерами. Ви щойно повернулися прямо з Китаю. Але ми в Україні віримо, як сказав президент Зеленський, що, оскільки це Україна зазнала нападу, і війна йде в Україні, українська мирна ініціатива має бути наріжним каменем для всіх обговорень".
"У найближчі два дні ми будемо зосереджені переважно на відновленні та відбудові України. І я хотів би подякувати Сполученим Штатам за їхню непохитну відданість справі, тому що недостатньо просто мати план відновлення. Вкрай важливо мати механізм, який буде підтримувати цей план. І Сполучені Штати відіграють дуже важливу роль, допомагаючи нам будувати, розгортати цей механізм", - зауважив український дипломат.
Блінкен при цьому відзначив: "Цей момент, звичайно, має велике значення через те, що відбувається буквально щомиті в Україні на полі бою, але багато в чому важливо те, що ми робимо тут, у Лондоні - це конференція відбудови на підтримку України, що об’єднує понад 50 країн, приватний сектор та багато інших".
"Я думаю, що це демонстрація більш ніж 50-ма країнами потужної та стійкої підтримки України не лише у військовій, а й в економічній сфері, а також у всьому, що ми намагаємося зробити, щоб побудувати найсильнішу демократію. Тож ми дуже раді бути частиною цього, і дуже раді, що Україна та наші друзі тут приймають цю конференцію", - підкреслив держсекретар.
Раніше Голос Америки повідомляв, що під час конференції у Лондоні обговорять не лише участь урядів та фінансових інституцій у відновленні України, але і приватного сектора. Приватний бізнес заохочуватимуть інвестувати у відбудову та відновлення України. Йтиметься і про євроатлантичну інтеграцію України, інновації, розбудову нової енергетики України, інформаційні технології на шляху до відбудови.
- Голос Америки
Лідери Італії та Франції зустрілися в Парижі для "примирення" після міграційної суперечки та для спільної підтримки ППО України
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зустрілася із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі після попередніх непорозумінь між країнами щодо міграційних питань.
Раніше міністр закордонних справ Італії раптово скасовував візит до Парижа на знак протесту проти критики Францією міграційної політики його країни.
Видання Politico цього місяця називало італійську прем’єрку "новим головним болем" Макрона напередодні виборів до Європарламенту.
Агенція France Press інформує, що напруження у стосунках між країнами виникло довкола ситуації з кораблем, що мав на борту близько 230 мігрантів. Італія не прийняла судно і зрештою це вимушена була зробити Франція.
Натомість нинішню зустріч у Парижі міжнародні оглядачі називають "примиренням".
Зустріч двох лідерів готувалася місяцями, але була офіційно підтверджена лише за день до візиту Мелоні. Загалом цього тижня президента Франції приймає кількох світових лідерів, зокрема, президента Південної Кореї та принца Саудівської Аравії.
Приїзд Мелоні до Франції видання Bloomberg назвало кульмінацією місяців дипломатичних зусиль із врегулювання складних відносин між країнами.
Система ППО для України від Італії та Франції
"Італія та Франція є ключовими гравцями, вони відіграють центральну роль в ЄС", — сказала Мелоні перед перемовинами зі своїм французьким колегою, висвітлюючи зокрема питання міграції, оборони та реформ Європейського Союзу.
Обидві країни спільно розробили систему ППО SAMP/T для України раніше і підтвердили під час зустрічі у Парижі, що програма уже працює.
Протиракетна система SAMP/T, яку у французькій армії також називають Mamba, призначена для захисту поля бою та чутливих тактичних об’єктів (на кшталт аеропортів та морських портів) від повітряних загроз, включаючи крилаті ракети, пілотовані та безпілотні літаки чи тактичні балістичні ракети.
Mamba є головним внеском Італії та Франції у тактичну протиракетну оборону НАТО, інформує спеціалізоване видання Army Recognition.
20 червня Макрон оголосив, що SAMP/T зараз розгорнуто в Україні.
За інформацією АР, очікується, що Макрон і Мелоні підтвердять спільну підтримку України у військовому, а також у гуманітарному, економічному, дипломатичному та судовому аспектах.
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський побував у Римі з офіційним візитом минулого місяця. Італія - серед країн ЄС і НАТО, які надають найбільше допомоги зброєю, зокрема системами ППО.
А Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО, ніж раніше. Підстави так вважати дають висловлювання французького президента Еммануеля Макрона, інформує європейський кореспондент Голосу Америки.
"Росіяни мають стати на коліна – вибачитися і покаятися", — Митрополит Борис Ґудзяк. Відео
Митрополит Борис Ґудзяк є не лише очільником Української греко-католицької церкви у США, його називають "найпереконливішим захисником справи України в Сполучених Штатах, у Римі та по всій Європі".
Енергетика, транспорт, відновлення житла - Світовий банк збільшить допомогу Україні на термінові проекти
Світовий банк має намір збільшити допомогу Україні для проектів, що передбачають негайне відновлення у транспортній, енергетичній та житловій галузях. Про це заявила операційна директорка Світового банку Анна Б'єрде.
Від лютого 2022 року ця міжнародна фінансова установа вже виділила Україні понад 21 мільярд доларів здебільшого через гранти на бюджетні проекти. За словами Б’єрде, паралельно із допомогою у відновленні країни, бюджетна підтримка також продовжуватиметься.
"Бюджетна підтримка триватиме, але зараз є всеосяжний поворот до відновлення країни", - зазначила посадовиця Світового банку Б’єрде.
Делегація Світового банку цими днями перебуває у Лондоні на конференції Ukraine Recovery (Відновлення України), яку спільно організовують Україна та Британія і яка відбудеться 21-22 червня. Захід присвячують розширенню міжнародної підтримки проектів із відновлення України.
Зараз Світовий банк шукає шляхи із підтримки українських господарств та фермерів напередодні зими, зокрема, щоб допомогти їм отримати субсидії на посів врожаю в час підвищення процентних ставок у всьому світі.
Регіональний директор з питань Східної Європи Аруп Банерджи наголосив: "Війна буде довгою, тому економіка потребує базового відродження, навіть якщо масштабну реконструкцію поки не вдасться провести".
За даними Світового банку. Україна потребує принаймні 800 мільйонів доларів на відновлення житла, 585 мільйонів - на транспортне забезпечення, та ще півмільярда на енергетичні проекти.
"Заохотити приватний сектор інвестувати у відбудову та відновлення України", – Клеверлі. Відео
"Ми вже побачили, як завдяки нашій підтримці та заохоченню, відбувається швидке перетворення їхніх (ред. – українських) збройних сил у дуже дієві військові структури, і ми хочемо бачити такий же темп і реформування їхніх урядових установ", – міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі
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