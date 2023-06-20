США не просувають жодного кандидата на посаду нового генсека НАТО - Блінкен 

США не просувають жодного кандидата на посаду нового генерального секретаря альянсу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи, хто може стати новим генсеком НАТО, коли повноваження Єнса Столтенберга закінчаться восени цього року.

“Ми не тиснемо, не просуваємо якогось конкретного кандидата. Ми дуже тісно консультуємося з нашими союзниками та партнерами, щоб визначити, куди ми хочемо рухатися з НАТО та його керівництвом”, - заявив Блінкен під час прес-конференції у Лондоні, на зустрічі з британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.

Британським кандидатом на посаду нового генерального секретаря НАТО є міністр оборони Бен Воллес. Втім, як пишуть міжнародні ЗМІ, президент Франції не підтримує його, тому що воліє бачити на цій посаді представника країни Євросоюзу.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - також серед потенційних кандидатів на цю посаду.

Як повідомляв Голос Америки, через те, що союзники по НАТО не мають спільної думки щодо нового лідера Північноатлантичного альянсу, Єнс Столтенберг може залишитись на своїй посаді ще на один термін.

Повноваження Столтенберга, який раніше очолював уряд Норвегії, спливли минулого року, але були продовжені, щоб зберегти тяглість керівництва НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.