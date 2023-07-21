США разом з партнерами працюють над тим, щоб відновити поставки зерна з України, які знову заблокувала Росія, але зробити це буде «дуже і дуже важко» через те, що Росія погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі.

Про це, виступаючи на Безпековому Форму в Аспені, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що через те, що Росія у понеділок, 17 липня, вийшла з Чорноморської зернової угоди, морські перевезення зупинилися, а суходолом неможливо перевезти такі ж обсяги зерна.

«Ми працюємо з союзниками, працюємо з іншими пртнерами, з Україною, щоб розглянути інші варіанти. Але я повинен вам сказати, що я не думаю, що можна надолужити втрачені обсяги, які припинились з цією ініціативою, через інші шляхи. Тому ми докладемо всіх зусиль. Але це сильно заважає транспортуванню», – сказав Блінкен.

Він додав, що разом з партнерами і сожзниками США шукаєють альтернативи морському шляху, бо відновити комерційні морські перевезення буде «дуже і дуже важко». Тому що для перевізників та страховиків, було б дуже важко працювати в такому середовищі, «враховуючи загрози і більше ніж загрози, – дії, які Росія вжила протягом останніх кількох днів».

Виступаючи на безпековому форумі, він наголосив, що Росія навіть не натякає, а прямо погрожує тим, що вона нападатиме на кораблі, які заходитимуть в українські порти, щоб вивезти на світові ринки продукти харчування.

«Через чотири дні, відколи вони вийшли з цієї домовленості, що вони зробили? Росія щодня бомбардувала Одеський порт. Вони заклали більше мін та погрожували судноплавству. Насправді лише вчора вони провели навчання, яке навмисно оприлюднили, де вони симулювали атаку на корабель. Що це говорить вам про їхні наміри? Що це говорить вам про відсутність будь-якої елементарної пристойності, коли справа доходить до доставки їжі туди, куди потрібно?» – риторично запитав американський державний секретар.

Відповідаючи на запитання ведучої про «операцію під чужим прапором», про яку раніше на Безпековому Форму в Аспені попередив голова ЦРУ Вільям Бернс, Блінкен сказав:

«Ми висловили справжнє занепокоєння з цього приводу. Мені здається, ви чули, як Білл Бернс про це казав, також Джон Кірбі сказав з трибуни Білого дому. Знову ж таки, це те, що є невід’ємною частиною російського сценарію», – сказав Блінкен.

Він нагадав, що ще перед початком широкомасштабної російської агресії проти України, він та інші високопосадовці США попереджали, що Росія готує провокацію, в якій звинуватить Україну і використає її як привід для війни.

«Я був в ООН кілька тижнів перед тим і ми детально розповіли про те, які саме види операцій під чужими прапорами вони збиралися проводити в очікуванні атаки. І саме це вони і зробили. Ми це викрили. Ми хочемо зараз переконатися, що люди бачать, що це таке, і якщо це станеться, то, щоб вони побачили, чим це є насправді», – наголосив Блінкен.



У четвер речник Генерального секретаря ООН заявив, що Антоніу Ґуттеріш рішуче засуджує напади Росії на портові споруди в Одесі та інших портах Чорного моря України.

«Атаки суперечать зобов’язанням Російської Федерації в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ООН, в якому йдеться, що «Російська Федерація сприятиме безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів», – мовиться у заяві Генерального секретаря.

Стефан Дюжаррік, речник Генерального секретаря, нагадав, що генсек раніше попереджав, що руйнування цивільної інфраструктури може становити порушення міжнародного гуманітарного права. Також він нагадав, що страждають від цих атак не лише українці, але і люди у країнах Глобального Півдня.