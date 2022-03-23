Блінкен заявив, що російські війська скоїли воєнні злочини в Україні

Ми беремо приклад рішучості у українців, сказала міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм відкриваючи засідання міністрів країн-членів Міжнародної енергетичної асоціації в середу.

"Українські бабусі та дідусі, їхні онуки та онучки воюватимуть з мітлами та ножами, щоб вберегти країну і ми знаємо, що маємо продемонструвати, що вони мають нашу підтримку і що ми захистимо демократію і не будемо як даність сприймати мир, встановлений на цьому континенті лише декілька поколінь тому".

Гренхольм вказала, що війна Путіна дестабілізувала ринок викопних енергоресурсів, який вже переживав нестабільність через пандемію. Вона закликала створити майбутнє в енергосфері, яке не контролюватиме Путін, чи інші країни "недружні до наших інтересів".

Для того, щоб збалансувати ринок, вказала Гренхольм, США та країни Міжнародного енергетичної асоціації вивільнили стратегічні резерви нафти. США також нарощують видобуток і експорт. "Ми експортуємо кожну молекулу газу, яку може бути зріджено на існуючому терміналі", - додала вона.

Вона привітала те, що ІЕА видала план з 10 пунктів із зменшення залежності від нафти до літа. план, зокрема включає такі заходи як збільшення використання громадського транспорту, економія бензину та інше.

Те, що ІЕА видала цей план лише підкреслює надзвичайну роль Росії в енергосфері і складність обмеження торгівлі в сфері енергоресурсів, вважає Марк Фінлі, дослідник питань енергетики Інституту Бейкера в США, У своєму виступі на події інституту 23 березня Фінлі вказав - Росія є найбільшим постачальником викопного палива у світі.

Якщо Європа не братиме більше барелів нафти з Росії, запаси дизеля в Європі почнуть вичерпуватись за 2-3 тижні, заявила під час події в інститут Бейкера Шіка Чатраветі з JP Morgan. З нею погоджується експертка Міжнародної енергетичної асоціації Крістін Петросіан. Вона вказує - якщо в найближчий час не буде значно збільшено видобуток нафти, нестачу потрібно буде покривати з резервів, а навіть до війни Росії в Україні запаси нафти країн ОЕСР не були високими.

Поки що, Росія здатна знайти покупців на свою нафту, хоча і зі значною знижкою - до 30 доларів на барелів, вказує Марк Фінлі

Значна вага Росії на енергоринку ускладнює введення масштабних санкцій в цій сфері. Санкційний режим щодо російських енергоресурсів наразі не є всеохоплюючим, він значно поступається режиму обмежень, який діє проти Ірану, вказує Фінлі. Лише окремі країни, включаючи США, заявили про відмову від російських енергоресурсів. Однак, говорить експерт, ситуація може змінитись, подібно до того, як були застосовані санкції SWIFT проти російських банків, хоча спочатку країни заявляли про неможливість таких санкцій.

Поки що, Росія здатна знайти покупців на свою нафту, хоча і зі значною знижкою - до 30 доларів на барелів, вказує експерт.

Цього тижня на зустрічах ЄС та під час візиту до Брюсселя президента США Джо Байдена, європейські країни обговорять питання нових обмежень проти Росії в енергосфері.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в понеділок закликав ЄС посилити санкції проти Росії в енергосфері.

"Неможливо уникнути перемовин щодо енергосектору і ми можемо говорити про нафту як про найбільше джерело надходжень до російського бюджету", - заявив посадовець.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про нереалістичність повного ембарго на імпорт російських енергоресурсів на даному етапі, адже багато європейських країн залежать від російських нафти та газу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у зверненні до парламенту застеріг проти різкого обмеження на купівлю енергоресурсів з Росії. "Ми покладемо край залежності [від російських енергоресурсів] якомога швидше, але, якщо зробити це в один день, в нашій країні та у всій Європі настане рецесія", - вказав Шольц в середу.

На тлі закликів до введення європейського ембарго на торгівлю російськими енергоресурсами, в середу російський президент Путін заявив, що "недружні країни" будуть розплачуватись рублями за газ з Росії.