Держсекретар Блінкен та глава МЗС Кулеба обговорили, як заохотити Росію до дипломатії  

Державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС України Дмитро Кулеба у четвер, 4 лютого, провели телефонний дзвінок за підсумками попередньої розмови Блінкена із Лавровим. Про це повідомив речник Державного департаменту Нед Прайс.

“Держсекретар поділився з міністром закордонних справ (інформацією - ред.) про нещодавню взаємодію із російськими колегами, це підтверджує готовність вирішувати питання взаємної безпеки, непохитну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України”, - мовиться у повідомленні Держдепу.

Ентоні Блінкен також “чітко заявив про готовність США разом із нашими союзниками та партнерами запровадити негайні та серйозні наслідки щодо Росії, якщо вона обере ескалацію”.

За даними Держдепартаменту, Блінкен та Кулеба “обговорили російське військове накопичення поблизу українського кордону і кроки, яких Україна та США вживають, щоб заохотити Росію дотримуватись дипломатії стосовно війни та гарантування безпеки і стабільності”.

1 лютого Держсекретар Ентоні Блінкен говорив по телефону із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, сторони обмінялись думками стосовно взаємної стурбованості у питаннях безпеки, а також обговорювали “письмову відповідь США на безпекові пропозиції Росії”.

У четвер, 4 лютого, Державний департамент США на своїй Твітер-сторінці оприлюднив відео із заявами лідерів різних країн світу про підтримку України.