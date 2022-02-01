Блінкен та Лавров обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні  

Державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров у вівторок, 1 лютого, обговорили по телефону “письмову відповідь США на безпекові пропозиції Росії”. Про це повідомила прес-служба Державного департаменту США.

“Держсекретар наголосив на готовності США двосторонньо та разом із союзниками та партнерами продовжувати предметний обмін думками з Росією щодо взаємної стурбованості у питаннях безпеки, чим ми маємо намір зайнятись у повній координації з нашими партнерами та союзниками”, - повідомив Нед Прайс, речник Держдепартаменту США.

У заяві Прайса мовиться, що під час телефонної розмови Держсекретар Блінкен “підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також праву всіх країн визначатись із власною зовнішньою політикою та альянсами”.

Глава зовнішньополітичного відомства США закликав Росію до “негайної деескалації” напруги на російсько-українському кордоні і до відведення військ та озброєння із українського кордону.

“Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну матиме швидкі та тяжкі наслідки, і закликав Росію дотримуватись дипломатичного шляху”, - мовиться у заяві Держдепу.

Розмова очільників дипломатичних відомств США та Росії відбулась того ж дня, коли Україну відвідує прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми закликаємо Росію відступити і почати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення і уникнути подальшого кровопролиття", - заявив глава британського уряду напередодні візиту.

Днем раніше, 31 січня, ООН зібрала засідання Ради Безпеки на тему напруженої ситуації на українсько-російському кордоні та загрози потенційного масштабного вторгнення в Україну.

«Ситуація, яка склалася в Європі, є нагальною та небезпечною, а ставки для України — і для кожної країни-члена ООН — не можуть бути вищими», - заявила на засіданні посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Ентоні Блінкен та Сергій Лавров зустрічалися у Женеві 21 січня, після чого сторони комунікували, щоб чітко прояснити позиції своїх країн.

Росія заявила, що у письмовій відповіді США на російські “безпекові пропозиції” не враховано основну безпекову стурбованість росіян, які виступають проти того, щоб НАТО розширювало свої кордони на схід, зокрема на територію України.

Сполучені Штати, країни НАТО та сама Україна вважають цю вимогу Кремля неприйнятною, яка обмежує здатність України вирішувати власне майбутнє.

Через напружену ситуацію НАТО збільшило свою військову присутність в країнах, які межують з Росією. Водночас генсек безпекового альянсу Єнс Столтенберг заявив у неділю, що НАТО не має наміру відправляти війська в Україну у випадку вторгнення російських військ на українську територію.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі у понеділок, 31 січня, повідомив, що "ми продовжуємо спостерігати, навіть протягом минулих вихідних… переміщення додаткових російських сухопутних військ в Білорусь та навколо кордону з Україною", а також "збільшення військово-морської активності в Середземному морі та Атлантики суднами російського флоту». Такі дії росіян він назвав "хвилюючими".