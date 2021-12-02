Блінкен на зустрічі ОБСЄ передасть Лаврову застереження щодо України

Державний секретар США Ентоні Блінкен, як очікують, повідомить російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову про узгоджені західними союзниками застереження Москві, щоб стримати Росію від розширення агресії щодо України.

Блінкен бере участь у зібранні 2 - 3 грудня в Стокгольмі представників 57 країн членів Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), і план його зустрічі з російським міністром був оголошений заздалегідь.

Якими б не були наші дії, вони будуть частиною міжнародної спільноти.

Він прибув до Стокгольма після нарад з союзниками - міністрами 30 країн НАТО у Ризі, де заявив про готовність західних країн застосувати проти Москви «набір економічних заходів високого впливу, від яких ми стримувалися у минулому».

Американський представник також підкреслив, що Вашингтон і союзники будуть допомагати Україні підвищувати її здатність захищатися.

Міністр оборони США Ллойд Остін, відповідаючи на запитання, чи йдеться лише про можливі економічні важелі протидії Москві, сказав, що «якими б не були наші дії, вони будуть частиною міжнародної спільноти».

Російські представники неодноразово заперечували, що мають наміри нового наступу на Україну, але Росія фактично підтвердила масштабне зосередження військ готових до дій в українському напрямку, і з Москви неодноразово лунали погрозливі заяви на адресу Києва.

Переговори

На тлі стягування російських військ біля України і зловісних натяків Москви про готовність до дій якщо, як стверджують в Росії, хтось перейде «червоні лінії», лунають також і заяви про готовність до переговорів.

Росія не має права вето. Росія не має права голосу. І Росія не має права встановлювати сферу впливу й контролювати сусідів.

Деякі коментатори вважають, що демонстрація російської сили може бути як приготуванням до бойових дій, так і одним з важелів тиску на Україну, а також способом посилити свої переговорні позиції із Заходом, зокрема зі США.

Президент Росії Володимир Путін напередодні заявив про бажання обговорювати те, що лунає як намагання Москви не допустити вступу України в НАТО.

Виступаючи перед послами у Москві 1 грудня він заявив: «В діалозі зі США та їх союзниками ми будемо наполягати на виробленні конкретних домовленостей, що виключали б будь-які подальші просування НАТО на схід».

«Пропонуємо почати з цього приводу предметні переговори, - сказав Путін, додавши, - Нам потрібні саме правові і юридичні гарантії».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, відповідаючи на це, повторив позицію альянсу, що Москва не має права вказувати іншим країнам, в які організації їм вступати.

«Лише Україна і тридцять країн - союзниць в НАТО вирішують, коли Україна готова вступити в НАТО. Росія не має права вето. Росія не має права голосу. І Росія не має права встановлювати сферу впливу й контролювати сусідів», - сказав Столтенберґ 1 грудня у Ризі.

В той же день Ентоні Блінкен наголосив на дипломатичних шляхах врегулювання, зокрема на втіленні Мінських угод щодо Донбасу.

Від російських представників минулого місяця лунали повідомлення про приготування до можливого відео саміту президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним, хоча Вашингтон це ще не підтвердив.

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед українськими парламентарями 1 грудня повторив своє бажання і готовність до «прямих переговорів з Росією».

Дивіться також: На які кроки готові піти союзники по НАТО задля того, щоб змінити напрямок дій Москви і запобігти новій агресії? Відео