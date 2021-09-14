Блінкен заявив, що США будуть дотримуватись зобов’язань перед Україною

США будуть дотримуватимсь своїх забов'язань перед Україною. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив напередодні у ході схулань у комітеті Палати представників Конгресу США з іноземних справ.

Коментар Блінкена пролунав у відповідь на питання конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка про страх України та Тайваню щодо надійності підтримки США у випадку агресії з боку Росії та Китаю відповідно. За словами Фіцпатріка, який нещодавно відвідав Україну і планує поїздку до Тайваню, "ці люди налякані до смерті".

Сумніви щодо надійності підтримки з боку США лунають в Україні після подій, які супроводжували завершення військової місії Сполучених Штатів Америки в Афганістані.

"Ми дотримуємось своїх зобов’язань перед обома країнами", - заявив Блінкен.

У відповідь на запитання законодавця про те, чи зроблять США "все, що потрібно, щоб захистити їх", Блінкен повторно наголосив на вірності Вашингтона взятим на себе забов'язанням.

"Перед Тайванем - згідно з законом про відносини з Тайванем. І перед Україною - в тому числі, до речі, тих зобов’язань, які президент [Байден] і президент Зеленський обговорили і виклали близько двох тижнів тому", - заявив Блінкен.

Як повідомляв "Голос Америки", президент США Джо Байден під час зустрічі із Володимиром Зеленським у вересні заявив, що США залишаються переконливо прихильними суверенітету та територіальній цілісності України перед загрозою російської агресії. "Наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною", - відзначив Байден.

У своєму виступі пееред комітетом Блінкен також відзначив, що стратегічні конкуренти США такі як Китай та Росія були би задоволені, якби США "загрузли" в Афганістані ще на 10 років.

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