У Республіканській партії США критикують Байдена після повідомлень про завершення будівництва "Північного потоку-2"

У республіканській партії США лунає критика на адресу адміністрації Джо Байдена на тлі повідомлень про завершення газогону "Північний потік-2" та повідомлень із Німеччини про отриману заявку на сертифікацію трубопроводу.

Російська компанія «Газпром» минулого тижня заявила про завершення будівництва трубопроводу, який може дозволити Росії подвоїти експорт газу до Європи через Балтійське море в обхід України.

"Росія щойно завершила будівництво трубопроводу "Північний потік-2", який зробив Україну більш вразливою, а Європу - ще більш залежною від енергії з Росії. Замість того, щоб докласти зусиль для попередження цього, Байден послаблює Америку скасувавши будівництво трубопроводу Keystone XL та посилює Росію", - твітує у понеділок колишня посолка США до ООН Ніккі Гейлі.

"Понеділкове нагадування, що якби президент-республіканець зробив те, що щойно зробив Байден - відмовився від попередньої політики, подарував Путіну приголомшливу перемогу, розчинив європейську безпеку, та примусив союзників удавати, що вони погоджуються - ми ба стали свідками цілодобових, щоденних закликів до імпічменту. Всі це знають", - відзначає радник сенатор-республіканця Теда Круза Омрі Черен.

Федеральне мережеве агентство Німеччини повідомило на своєму сайті, що чотиримісячний період сертифікації для групи Nord Stream 2 AG розпочався 8-го вересня. Як повідомляється, після того, як регулятор завершить перевірку, проект рішення буде направлено до Європейської комісії.

Регулятор повинен засвідчити, що "Північний потік - 2" відповідає правилам Європейського союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів були відокремлені від постачальників газу, коли він досягає і перетинає німецькі води і територію.

Раніше голова правління Нафтогазу заявив, що сертифікація оператора "Північного потоку-2", компанії Nord Stream 2 AG, в межах європейського законодавства неможлива і суперечила б домовленостям, закріпленим в спільній заяві США та Німеччини.

"Зараз ситуація дуже проста, навіть якщо уявити, що німецький регулятор заплющить очі на порушення європейського законодавства – в такому випадку ми наполягатимемо, щоб США наклали санкції на оператора Nord Stream 2 AG, який на 100% належить Газпрому. Бо це буде порушенням спільної заяви США та Німеччини. І ми наполягатимемо на санкціях", – наводить слова Вітренка сайт "Нафтогазу".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель спробувала заспокоїти побоювання з приводу трубопроводу під час прощального візиту до Польщі в минулі вихідні. За словами канцлера, вона ясно дала зрозуміти Москві, що Україна повинна залишатися транзитною країною для російського газу після закінчення п'ятирічної угоди про постачання російського газу в 2024 році.

У статті використано матеріали Reuters, "Укрінформ".

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