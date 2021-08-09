Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Блінкен вказав на продовження агресивних дій проти України у Чорному та Азовському морях

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час засідання Радбезу ООН присвяченого безпеці судноплавства, яке пройшло віртуально під головуванням прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді.

"У Чорному морі, у Керченській протоці, Азовському морі ми спостерігаємо продовження агресивних дій щодо України. Небезпечні зазіхання у морі та повітрянному просторі та агресивні дії щодо суден, які створюють перешкоди для торгівлі та доступу до енергоресурсів. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, які поширюються на її територіальні води. Крим - це Україна. Коли країни ігнорують, або намагаються змінити кордони інших країн, на суходолі чи на морі, вони підривають суверенну рівність країн-членів, яка є наріжним принципом ООН", - вказав Блінкен.

Як повідомляється, у роботі засідання також взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Дивіться також: Кар’єра за кордоном: Успішний диригент розпочав професійне життя в Каліфорнії, де популяризує українських композиторів

Кар’єра за кордоном: Успішний диригент розпочав професійне життя в Каліфорнії, де популяризує українських композиторів. Відео
Embed
Кар’єра за кордоном: Успішний диригент розпочав професійне життя в Каліфорнії, де популяризує українських композиторів. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:21 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG