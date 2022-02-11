США і Японія "тісно співпрацюватимуть", щоб протистояти подальшій російській агресії проти України - Держдеп

США і Японія "тісно співпрацюватимуть у протистоянні подальшій російській агресії проти України".

Про це повідомив Держдеп за результатами переговорів державного секретаря США Ентоні Блінкена із японським міністром закордонних справ Хаяші Йошімаса.

Блінкен перебуває з візитом в австралійському Мельбурні, де проходить Чотиристоронній безпековий діалог (Quad) за участі США, Японії, Індії та Австралії.

Також в офіційній заяві йдеться, що "секретар Блінкен подякував Японії за підтримку енергетичної безпеки Європи завдяки поставкам зрідженого газу до регіону".

Під час переговорів із австралійською колегою Мерій Пейн Блінкен також обмінявся "поглядами на виклики, які Китайська Народна Республіка та Росія становлять для заснованого на правилах міжнародного порядку".

Сторони також обговорили "готовність Австралії підтримувати" європейських союзників.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що за словами Блінкена, Кремль може почати новий наступ на Україну "у будь-який час, і, варто чітко вказати, що це включає час Олімпійських ігор".

Президент США Джо Байден застеріг, що у взаємодії з Росією ситуація може швидко вийти з-під контролю. "Ми не маємо справу з якоюсь терористичною організацією. Йдеться про одну з найбільших армій світу. Ситуація значно відрізняється і може швидко вийти з-під контролю".

Росія заперечує плани вторгнення.