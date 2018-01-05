Як перепити американця: 6 особливостей застілля у США

Люди з блакитними очима переносять алкоголь краще інших, – віднайшли дослідники Вермонтського Університету. А у професійній стрільбі зі зброї алкоголь вважається стимулятором, що посилює точність. У США сенатори та конгресмени не припиняли його вживати навіть під час сухого закону, контрабандисти постачали їм віскі та вино прямо на Капітолійський пагорб. А у Британському парламенті алкоголь заборонено і зараз, за єдиним винятком: його може пити на роботі лише канцлер один раз в рік - під час представлення законодавцям бюджету країни.

Коли Володимир Великий вирішував, яку релігію обрати для Київської Русі, він відправив гінців дослідити детальніше християнство та іслам. Коли дізнався, що в ісламі, серед іншого, заборонено споживати алкоголь, Київська Русь охрестилась, - розповідається у "Повісті врємєнних літ".

Без вживання алкоголю не обходиться жодний Різдвяний період і у США. У цій статті я зібрала особливості американського застілля, виходячи з власного досвіду.

Гостинність

Їхні столи не валяться від їжі. Якщо Вас запросила в гості американська родина, Вам спочатку запропонують вино, легкі закуски, коротку розмову на загальні теми, що місцеві називають "small talk". Господарі докладуть чимало зусиль, щоб не обділити вас увагою.

За стіл просять вже на формальну вечерю. Подається зазвичай одна головна страва і кілька до неї додаткових. Моя подруга з Каліфорнії, до прикладу, запікала на це Різдво качку і подавала кілька салатів та печених овочів. Їжі зазвичай достатньо, щоб наїстися і взяти добавку, але перелік страв невеликий. До їжі не подається міцний алкоголь - лише вино.

Випити не припрошують

Після вечері люди встають з-за столу і переходять до міцніших спиртних напоїв. Це може відбуватись за окремим столом, на дивані, в різних кімнатах, на терасі - де випаде. Зазвичай, господар виставляє різні міцні напої, і гості самі обирають, що пити. Поширене в Україні припрошування випити у США не вважається добрим тоном.

Наливають лише собі

Навколо маленького столика зібрався гурт чоловіків випити за Новий рік. Американець бере зі столу пляшку віскі, наливає собі і ставить на місце. Тут не припрошують і не примушують. Ти відповідальний за наповнення власної склянки: скажи, щоб тобі налили, або налий собі сам.

Мій приятель розповідає, що не хоче більше відвідувати вечірки своїх американських друзів, бо "там не наливають".

Не закушують і смакують

У США не прийнято закушувати ні слабкий, ні сильний алкоголь. В гостях українці змушені інколи нагадати американцю-господарю про легку закуску до випивки. У пабах не завжди є у продажу навіть горішки до пива. Чимало різного міцного алкоголю, як-то віскі чи коньяк, п’ють смакуючи, по-трошки.

Самогон

Муншайн – американський самогон – явище заборонене, але поширене. Його традиційно продають у банках. Останніми роками муншайн стає все більш популярним серед молоді. Мої знайомі у столиці США хвалилися, що для родзинки святкувань на Новий рік "дістали" класичний самогон. Центром самогоноваріння вважається захід та південний схід США. Утім, за федеральний законом, домашнє самогоноваріння є злочином і передбачає штраф у сумі 10 тисяч доларів або 5 років ув’язнення.

Йому всі гендери покірні

Якщо ще кілька десятиліть тому жінкам пити міцний алкоголь було не пристойно, зараз гендерна ситуація споживання майже вирівнялась. Чимало жінок у США віддають перевагу горілці, джину, коньяку, текілі. Часто саме жінки є цільовою аудиторією реклами конкретних міцних напоїв.

Дослідники зі споживання алкоголю звертають увагу на тенденцію у США: чим більше жінок почали працювати, тим більше вони стали випивати. «Склянка після роботи» або «дівоча вечірка наприкінці тижня, щоб розслабитись» є дуже поширеною серед працюючих жінок. За статистикою, серед людей, які регулярно вживають алкоголь, жінки випивають 4 склянки на день, тоді як чоловіки – 5 склянок. При цьому лише 10% американців зловживають алкоголем, тоді як 30% дорослих американців взагалі не п'ють спиртного.

Загалом, якщо у невеликій кількості, середньостатистичні американці п’ють і люблять гучні забави. У кожній п’ятій пісні у стилі кантрі згадується спиртне. Як жартують американці: «У вині – мудрість, у пиві – свобода, а у воді – бактерія».

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