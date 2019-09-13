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На сходах перед воротами маленького парку на тихій вулиці Козя у Варшаві в погодні дні люблять відпочивати працівники ресторанів, вітрини яких і майданчики зі столиками виходять на паралельну, переповнену туристами, вулицю Краківське передмістя, що є однією з найпрестижніших вулиць польської столиці.

Кілька з тих ресторанів - вареничні, або як їх називають польською, пирогарні. І багато з тих вареників/пирогів зліплені або подані українськими руками.

“Нам тут добре. Працювати тут краще ніж в Україні”, - охоче запевнила мене одна з українських офіціанток, яка разом з подругою (теж з України) в обідню перерву сиділа на східцях перед парком і їла вареники.

Українським заробітчанам у Польщі часто легше, ніж польським в Англії.

Оплата очевидно вигідна. До України недалеко. Мовний бар’єр мінімальний, в чому я переконався, слухаючи мимоволі в одній з варшавських крамниць, як працівниця скаржилася на щось польськомовній колезі своєю приправленою суржиком українською.

В той же вечір - ще одна ненавмисно підслухана українська розмова на заповненій німецькими туристами вулиці: на лавочці два молоді хлопці обговорювали роботу, якою, здається, один з них був не дуже задоволений.

Близько 2 мільйонів українців приїхали за останні кілька років до Польщі працювати, навчатися, жити на довшу чи коротшу перспективу.

Польщу наплив українських заробітчан також влаштовує, принаймні зараз, коли польська економіка зростає темпами, яким заздрять не в одній іншій країні Європи.

Згідно з урядовою статистикою минулого року саме українці отримали понад 80% офіційних віз з дозволами на працю в Польщі.

“Українським заробітчанам у Польщі часто легше, ніж польським в Англії”, - каже мені Даніел Шеліґовскі, аналітик українських питань з дослідницького центру Польського інституту міжнародних справ.

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Даніел вважає, що українцям легше приживатися у польському суспільстві завдяки схожості культур.

Він навіть каже, що історія досліджень про ставлення поляків до представників інших національностей показує, що за останні десятиріччя ставлення до українців покращувалося.

Є звичайно випадки непорозумінь, чи навіть расистських нападів на українців, але Даніел Шеліґовскі вважає, що це винятки, які лише підкреслюють загалом позитивний стан справ.

Серйозним випробуванням для українців у Польщі напевне буде час, коли економічний цикл перейде від зростання до застою, або й рецесії і кількість робочі місць зменшиться.

Тим часом в Україні щораз гучніше чути, що українська економіка вже почала відчувати брак робочих рук.

Але заплати та умови життя в Україні ще не можуть змагатися з польськими, і українські дівчата з варшавських вареничних ще вважають, що у Польщі їм краще. Поки що.

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