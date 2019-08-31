Питання історії домінують під час візиту президента Зеленського у Польщі

Повідомляючи про перший офіційний візит Володимира Зеленського до Варшави, адміністрація польського президента на одному з перших місць порядку денного переговорів з українським керівником помістила питання “історичної політики”.

Польща - одна з тих країн східної частини Європи, де вважають, що багато проблем минулого ще належить повністю розкрити і лише тоді перегорнути сторінки.

Хочемо й очікуємо ясної декларації, що команда президента Зеленського є прозахідною, що це Україна, для якої важливі добрі відносини з Польщею.

Уряд партії “Право і справедливість”, який зараз бореться за продовження мандату на виборах у жовтні, прийшовши до влади 2015 року, зробив своїм пріоритетом те, що багато поляків називають потребою відновлення історичної справедливості і наголошення на провідному місці Польщі та польських пожертв, коли йдеться про вирішальні етапи історії Європи.

Західні діячі і зокрема президент США Барак Обама під тиском гучнішого обурення Польщі були змушені, наприклад, просити пробачення за те, що легковажно називали “польськими” табори смерті, створені в окупованій Польщі нацистською Німеччиною.

Українські лідери, які наприкінці наприкінці двадцятого і на початку двадцять першого століть разом з польськими колегами впевнено говорили про примирення і загоєння, виявили, що у Варшаві сторінку перегорнути ще не готові.

Особливо болісною залишаться тема ролі українських озброєних формувань, насамперед Української повстанської армії, у міжетнічних конфліктах в часи Другої світової війни.

Польська представники не погоджуються, що дії польських озброєних формувань проти українців у ті ж часи можна прирівняти зокрема до того, що Варшава називає геноцидом і різаниною поляків на Волині.

Відповідальність

Чільний радник польського президента Анджея Дуди Кжиштоф Щерскі заявив перед переговорами з українською делегацією: “Хочемо й очікуємо ясної декларації, що команда президента Зеленського є прозахідною, що це Україна, для якої важливі добрі відносини з Польщею”.

У Варшаві підкреслили, що президент Дуда став першим закордонним колегою президента Зеленського після того, як український керівник “перебрав повну відповідальність за політику в своїй країні” по тому як його партія “Слуга народу” отримала більшість у Верховні Раді і сформувала свій уряд.

“У зв'язку з тим Зеленський є не лише президентом України, але й лідером урядової партії”, - вважають у Варшаві.

Серед офіційно заявлених тем переговорів Дуди і Зеленського також названо питання відносин з Росією, конфлікту на сході України і безпеки в регіоні, та зокрема енергетичної безпеки України.

Без Росії

На наступний день після офіційних переговорів з польським колегою президент Зеленський братиме1 вересня участь в офіційних церемоніях у Варшаві на вшанування 80-річчя вибуху Другої світової війни.

Загалом до Польщі з цієї народи приїхали 40 офіційних делегацій найвищого рівня, але Польща не запросила Росію.

На демонстративні образи у Москві, де вказують на роль Радянського Союзу, правонаступником якого вважає себе Росія, у перемозі над нацистською Німеччиною, у Польщі зауважують, що у вересні 1939 року Москва і Берлін були союзниками.

Нацистська Німеччина напала на Польщу 1 вересня, а вже 17 вересня фактично у спину полякам ударила радянська Червона армія.

Але у Варшаві напівофіційно наголосили, що Путіна чи когось з інших російських керівників у ці дні не хочуть бачити з огляду на те, що Росія робить зараз, заново переділюючи кордони Європи вперше після закінчення Другої світової війни, захопивши Крим та фактично контролюючи частину української території на Донбасі.

Цей день 1 вересня, який нагадує про найкривавішу війну у Європі, кажуть поляки, ми хочемо провести з близькими союзниками.

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