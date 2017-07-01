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Вашингтон - місто, по венах якого тече політика з його Білим домом, Конгресом, банками, think-tank-ами та неймовірними музеями, здивував мене чимось геть іншим. Місто здивувало мене тим, чого я від нього аж ніяк не чекала – спортом, особливо безкоштовними можливостями займатись спортом.
Коли я вперше приїхала до Вашингтона, в очі кинулось те, що багато хто бігає! Ходиш біля Конгресу чи Білого дому чи Вашингтонського монументу, а навколо тебе бігають. Зранку та ввечері. Влітку та взимку. Не тільки в парках, а й просто по вулицях. Цілком природньо, що я захотіла бігати теж.
Біг був першою, але не єдиною спортивною ідеєю, якою мене вразив Вашингтон. Що було чудово, бо я й досі все ще планую почати бігати - з понеділка. А от басейн, теніс та велосипед – інша річ.
Басейн – фантастичний і безкоштовний
Абсолютним шоком для мене став безкоштовний басейн для резидентів округу Колумбія.
Я взагалі не очікувала чогось безкоштовного в Америці, а тут басейн – критий, 50-метровий, недалеко від дому. Мрія. А потім ще й виявилося, що він такий не один. На сайті Департаменту парків та рекреації округу Колумбія я знайшла щонайменше 11 таких критих басейнів та ще 19 відкритих. Вони безкоштовні для резидентів округу Колумбія, хоча нерезидентам треба платити.
Все, що мені знадобилось, щоб потрапити до водного центру Вілсона недалеко від мого дому, та нічого за це не заплативши – посвідчення, де вказана моя адреса, що підтверджує, що я резидент Вашингтона, округ Колумбія, та фотографія на документі, що підтверджує, що я – це я. І жодних довідок від лікаря про те, що пацієнт здоров та може відвідувати басейн.
Пройшла. Кімната для переодягання та душ дуже модерні, прибрані, в душі навіть гель був. А далі воно – басейн, та ще й не один! Один 50-метровий з доріжками, які діляться за швидкістю – повільні, середньої швидкості та для тих, хто плаває швидко. Ще один невеликий басейн, де плавали діти та були заняття з аква-аеробіки. І джакузі. І все це безкоштовно!
А далі був «віджимач» купальника (назву вигадала сама, бо, вибачте, бачила це вперше і не знала як його назвати)! Біля душових кабін я побачила щось, що виглядає як металева коробка з кришкою. Виявилося, що ця річ віджимає купальник – дуже добре віджимає. Щоб «віджимач» почав працювати, треба засунути туди купальник, натиснути на кришку і трохи почекати. І готово: купальник майже сухий! Вже пізніше Google допоміг мені дізнатись, що «віджимача» насправді звати центрифуга для купальників.
Кожного разу коли я приходжу до басейну, у мене виникають дві думки: 1) зрозуміло, куди йдуть гроші платників податків та 2) дуже хочеться вірити, що такі безкоштовні басейни будуть і в Україні.
Тенісні корти – не ґрунт, звичайно, але безкоштовно
Тенісом я особливо ніколи не займалась, але у Вашингтоні, помітивши корти недалеко від дома, вирішила, що час прийшов. Поруч і безкоштовно – сильний аргумент.
Корти відкриті для всіх. Люди там бувають, але в черзі чекати нам ще не доводилося. Покриття асфальтове, трохи не рівне – але безкоштовно це знову ж таки аргумент.
А грати в теніс ми з чоловіком тепер їздимо на велосипедах.
Велосипеди
Велосипедів в Вашингтоні, на жаль, не так багато, як, наприклад, в европейських містах. Але, все одно, я вирішила спробувати, і воно було того варте. Наприклад, з’їздити на велосипеді до національного аеропорту Рейґана – було чудовим відкриттям. Дуже красива доріжка на березі річки, а потім – вигляд на злітно-посадкову смугу, на яку сідають літаки.
Так я закохалася ще й у велосипеди.
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Звичайно, це ще не все, на що надихає Вашингтон, та на всі можливості, якими може здивувати округ Колумбія. В окрузі є також безліч суспільно-доступних майданчиків для гри у баскетбол, волейбол, бейсбол, софтбол, футбол, і так далі. Є багато нових та красивих дитячих майданчиків.
Та ще є ціла купа спортивних можливостей – безкоштовних і ні, але головне – це місто надихає!
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