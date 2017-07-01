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Вашингтон - місто, по венах якого тече політика з його Білим домом, Конгресом, банками, think-tank-ами та неймовірними музеями, здивував мене чимось геть іншим. Місто здивувало мене тим, чого я від нього аж ніяк не чекала – спортом, особливо безкоштовними можливостями займатись спортом.

Коли я вперше приїхала до Вашингтона, в очі кинулось те, що багато хто бігає! Ходиш біля Конгресу чи Білого дому чи Вашингтонського монументу, а навколо тебе бігають. Зранку та ввечері. Влітку та взимку. Не тільки в парках, а й просто по вулицях. Цілком природньо, що я захотіла бігати теж.

Біг був першою, але не єдиною спортивною ідеєю, якою мене вразив Вашингтон. Що було чудово, бо я й досі все ще планую почати бігати - з понеділка. А от басейн, теніс та велосипед – інша річ.

Басейн – фантастичний і безкоштовний

Абсолютним шоком для мене став безкоштовний басейн для резидентів округу Колумбія.

Я взагалі не очікувала чогось безкоштовного в Америці, а тут басейн – критий, 50-метровий, недалеко від дому. Мрія. А потім ще й виявилося, що він такий не один. На сайті Департаменту парків та рекреації округу Колумбія я знайшла щонайменше 11 таких критих басейнів та ще 19 відкритих. Вони безкоштовні для резидентів округу Колумбія, хоча нерезидентам треба платити.

​Все, що мені знадобилось, щоб потрапити до водного центру Вілсона недалеко від мого дому, та нічого за це не заплативши – посвідчення, де вказана моя адреса, що підтверджує, що я резидент Вашингтона, округ Колумбія, та фотографія на документі, що підтверджує, що я – це я. І жодних довідок від лікаря про те, що пацієнт здоров та може відвідувати басейн.

Пройшла. Кімната для переодягання та душ дуже модерні, прибрані, в душі навіть гель був. А далі воно – басейн, та ще й не один! Один 50-метровий з доріжками, які діляться за швидкістю – повільні, середньої швидкості та для тих, хто плаває швидко. Ще один невеликий басейн, де плавали діти та були заняття з аква-аеробіки. І джакузі. І все це безкоштовно!

А далі був «віджимач» купальника (назву вигадала сама, бо, вибачте, бачила це вперше і не знала як його назвати)! Біля душових кабін я побачила щось, що виглядає як металева коробка з кришкою. Виявилося, що ця річ віджимає купальник – дуже добре віджимає. Щоб «віджимач» почав працювати, треба засунути туди купальник, натиснути на кришку і трохи почекати. І готово: купальник майже сухий! Вже пізніше Google допоміг мені дізнатись, що «віджимача» насправді звати центрифуга для купальників.

​Кожного разу коли я приходжу до басейну, у мене виникають дві думки: 1) зрозуміло, куди йдуть гроші платників податків та 2) дуже хочеться вірити, що такі безкоштовні басейни будуть і в Україні.

Тенісні корти – не ґрунт, звичайно, але безкоштовно

Тенісом я особливо ніколи не займалась, але у Вашингтоні, помітивши корти недалеко від дома, вирішила, що час прийшов. Поруч і безкоштовно – сильний аргумент.

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Корти відкриті для всіх. Люди там бувають, але в черзі чекати нам ще не доводилося. Покриття асфальтове, трохи не рівне – але безкоштовно це знову ж таки аргумент.

А грати в теніс ми з чоловіком тепер їздимо на велосипедах.

Велосипеди

Велосипедів в Вашингтоні, на жаль, не так багато, як, наприклад, в европейських містах. Але, все одно, я вирішила спробувати, і воно було того варте. Наприклад, з’їздити на велосипеді до національного аеропорту Рейґана – було чудовим відкриттям. Дуже красива доріжка на березі річки, а потім – вигляд на злітно-посадкову смугу, на яку сідають літаки.

Так я закохалася ще й у велосипеди.

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Звичайно, це ще не все, на що надихає Вашингтон, та на всі можливості, якими може здивувати округ Колумбія. В окрузі є також безліч суспільно-доступних майданчиків для гри у баскетбол, волейбол, бейсбол, софтбол, футбол, і так далі. Є багато нових та красивих дитячих майданчиків.

Та ще є ціла купа спортивних можливостей – безкоштовних і ні, але головне – це місто надихає!

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