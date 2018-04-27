Болгарія стане наступною країною з євро

Болгарія наступною введе євро, однак, вона не мусить поспішати, заявив член Єврокомісії з економічних відносин Пьєр Московічі.

Болгарія планує зробити ключовий крок з приєднання до єврозони наприкінці червня. Про це оголосив прем'єр-міністр країни Бойко Боріссов.

Протягом неформального засідання міністрів фінансів ЄС в Софії, Московічі закликав Болгарію залишатись «холоднокровною» і працювати над виконанням умов приєднання.

«Болгарія, без сумнівів, буде наступним членом єврозони, - сказав він журналістам, - однак, маємо підготувати це ретельно і методично і не мусимо поспішати, тому що, коли ми поспішаємо, вступ до єврозони може вийти не буде досконалим».

Болгарія відповідає формальним критеріям введення євро – має профіцит бюджету. Дуже низький рівень боргу, помірну інфляцію.

Однак, ВВП за купівельною спроможністю на 49 відсотків нижче за середнє по ЄС. Багато хто бачить причину цього в корупції, яка відлякує інвесторів.

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