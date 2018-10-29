Чому нового президента Бразилії називають “тропічним Трампом” і крайньо-правим?

Повідомляючи, що Джаір Болсонару здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Бразилії у неділю, провідні міжнародні ЗМІ майже одноголосно називають його крайньо-правим політиком.

Болсонару проголосив себе прихильником Дональда Трампа, і президент США телефонував йому, щоб привітати та запропонувати встановити тісніші зв’язки між двома найбільшими країнами американських континентів.

63 річний Болсонару каже, що виступає проти еліт країни, але він сам упродовж 27 років був членом парламенту Бразилії.

Інвестори позитивно реагують на обрання нового президента, сподіваючись на втілення обіцяних економічних реформ.

Болсонару вже вибрав собі відставних генералів на посади віце-президента і ключових міністрів.

Коментатори зауважують, що він буде першим президентом Бразилії з військовим минулим, а також політиком, який відверто вихваляв період військової диктатури в країні 1964-1985 років.

Критики Болсонару вказують, що його вільноринкові гасла йдуть урозріз із поглядами колишніх генералів і побоюються, що він може зруйнувати демократичні механізми в Бразилії.

Reuters пояснює, що Болсонару стривожив багатьох своїми обіцянками “змести з мап політичних опонентів, висловлюваннями, що принижують жінок, а також представників расових і сексуальних меншин”.

Журнал Economist називає нового бразильського президента популістом з авторитарними інстинктами і пише, що увесь світ має бути стурбований його намірами вийти з Паризької кліматичної угоди та відмовитися від обмежень в експлуатації Амазонії.

У першому виступі після обрання бразильський лідер повторив наміри зосередитися на боротьбі з корупцією та злочинністю.

За минулий рік жертвами вбивств у Бразилії стали майже 64 тисячі осіб, і Блосонару зазнав удару ножем в результаті нападу під час виборчого мітингу.

Economist називає відповідальністю фактично усіх політиків країни те, що бразильська “злочинність та економічна стагнація є результатом обтяжених боргами державних інституцій, які водночас надто великі і надто слабкі, щоб забезпечувати відповідну роботу поліції, системи освіти й надавати інші соціальні послуги”.

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала представників судочинства та громадянське суспільство виступити на захист “демократичних прав та інституцій, які Бразилія болісно відбудовувала упродовж 30 років”.

Блосонару скористався політичною підтримкою потужних євангелістських церков Бразилії, які зростають приваблюючи на свій бік вірних з традиційної Католицької церкви.

Перемозі правого кандидати в Бразилії перебували подібні здобутки правих в Аргентині, Чилі, Колумбії, Парагваї та Перу, засвідчивши політичну тенденції в Латинській Америці, де авторитарний соціалістичний режим Венесуели втрачає підтримку.

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