США відправляють військових на кордон з Мексикою

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що залучає військових для того, щоб зупинити незаконні перетини кордонів Америки. Заява прозвучала на тлі повідомлень про рух до США через територію Мексики кількатисячної колони мігрантів із латиноамериканських країн, які тікають від економічної скрути.

Я звертаюсь до військових на тлі цієї надзвичайної ситуації державного рівня. Їх буде зупинено

Президент США, який зробив захист кордонів США та скорочення нелегальної міграції до країни пріоритетом своєї політики, назвав ситуацію "надзвичайною". Раніше Трамп заявив, що США скорочуватимуть фінансову допомогу країнам, які виявили нездатність зупинити масовий рух людей до кордону Мексики з Америкою.

"(Нинішнє законодавство у сфері міграції та охорони державних кордонів) має бути змінено, ось чому я звертаюсь до військових на тлі цієї надзвичайної ситуації державного рівня. Їх буде зупинено!", - заявив Трамп у Twitter.

Очікується що міністр оборони США Джим Маттіс у найближчий час підпише указ про відправлення 800 військових на кордон

Як повідомляє видання The Hill, очікується що міністр оборони США Джим Маттіс у найближчий час підпише указ про відправлення 800 військових на кордон між США та Мексикою. Повідомляється, що військові надаватимуть "логістичну допомогу", включно із зведенням наметів та побудовою парканів.

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Минулого тижня президент США заявив, що у разі, якщо Мексика продемонструє нездатність зупинити "наступ" тисяч мігрантів на кордон США, він "звернеться до американський військових і закриє південний кордон США".

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