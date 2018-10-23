Болтон заявив, що втручання Росії у вибори США було неефективним

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив партнерам по переговорам в Москві, що втручання Росії до президентських виборів у США в 2016 році не вплинуло на результат виборів, однак нанесло шкоду відносинам зі США.

"Я наголосив російським колегам сьогодні, що я не вважаю, що вони досягли чогось в плані втручання до виборів 2016 року, або мали якийсь вплив на них, - сказав Болтон в коментарі "Ехо Москви", як зазначено в розшифровці інтерв'ю наданій посольством США в РФ, пише Bloomberg. – Однак, це посіяло надзвичайну недовіру до Росії і це є основною перепоною в досягненні домовленостей з питань, з яких наші національні інтереси можуть співпадати".

В іншому інтерв'ю російській пресі Болтон підкреслив, що Трамп "дуже потужно і чітко наголосив" на намірах США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF) і проводить консультації з союзниками в Європі та Азії, повідомляє Bloomberg.

Болтон також заявив, що він обговорив з Патрушевим можливість проведення ще одного саміту "подібного до Гельсінкі" між Трампом та Путіним. Трамп та Путін провели зустріч в Гельсінкі в липні. Політики також планують взяти участь в зустрічі Групи 20 в Буенос Айресі в рамках події присвяченій сторіччю закінчення Першої світової війни.

Болтон заявив, що вони з Патрушевим обговорили можливість укладання нової більш широкої угоди з ядерної зброї, так званого нового START.

"Ми обговорили різні можливості стосовно нового договору START, що може відбутись, але уряд США, як я і казав ще не має переговорної позиції, - заявив Болтон. – Строк дії угоди закінчується лише в 2021 році, тому маємо багато часу".

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