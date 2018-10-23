Болтон: Путін хотів би провести другий саміт з Трампом

Завершився візит до Росії радника Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона.

Під час прес-конференції у Москві він підбив підсумки своїх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, міністром закордонних Справ Сергієм Лавровим, міністром оборони Сергієм Шойгу та своїм російським колегою Миколою Патрушевим.

За його словами, під час обговорень, Путін підкреслив свою зацікавленість у продовженні прямого діалогу між двома президентами і сказав, що він хотів би зустрітися з Дональдом Трампом на полях святкування всесвітньої річниці закінчення Першої світової війни, яке відбудеться 11 листопада в Парижі.

Серед питань, які піднімалися під час цієї та інших зустрічей, - розширення координаційних дій двох країн відносно Сирії, відновлення співробітництва у боротьбі з тероризмом та відновлення роботи спільної ділової ради Росії та США, перша зустріч якої заплановано на початок наступного року.

Також піднімалося питання втручання росіян в американські вибори, яке за словами Болтона, не принесло Москві жодних результатів, лише завдавши шкоди відносинам двох країн.

Щодо рішення США вийти із Радник з національної безпеки США Джон Болтон, Болтон назвав дві причини. Перша – тривале та добре задокументоване з боку США порушення Росією умов цієї угоди. Друга причина – зростання технологічних ракетних потужностей країн, які не є частиною цієї угоди.

За словами Болтона, від третини до половини всього ракетного арсеналу Китаю було б у порушення цієї угоди, якщо б Китай був її підписантом.

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