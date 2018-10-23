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Болтон: Путін хотів би провести другий саміт з Трампом

  • Голос Америки
Радник з національної безпеки США Джон Болтон

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Завершився візит до Росії радника Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона.

Під час прес-конференції у Москві він підбив підсумки своїх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, міністром закордонних Справ Сергієм Лавровим, міністром оборони Сергієм Шойгу та своїм російським колегою Миколою Патрушевим.

Радник з нацбезпеки США Болтон і міністр закордонних справ Росії Лавров, 22 жовтня 2018 року
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Болтон заявив, що втручання Росії у вибори США було неефективним

За його словами, під час обговорень, Путін підкреслив свою зацікавленість у продовженні прямого діалогу між двома президентами і сказав, що він хотів би зустрітися з Дональдом Трампом на полях святкування всесвітньої річниці закінчення Першої світової війни, яке відбудеться 11 листопада в Парижі.

Серед питань, які піднімалися під час цієї та інших зустрічей, - розширення координаційних дій двох країн відносно Сирії, відновлення співробітництва у боротьбі з тероризмом та відновлення роботи спільної ділової ради Росії та США, перша зустріч якої заплановано на початок наступного року.

Також піднімалося питання втручання росіян в американські вибори, яке за словами Болтона, не принесло Москві жодних результатів, лише завдавши шкоди відносинам двох країн.

Щодо рішення США вийти із Радник з національної безпеки США Джон Болтон, Болтон назвав дві причини. Перша – тривале та добре задокументоване з боку США порушення Росією умов цієї угоди. Друга причина – зростання технологічних ракетних потужностей країн, які не є частиною цієї угоди.

За словами Болтона, від третини до половини всього ракетного арсеналу Китаю було б у порушення цієї угоди, якщо б Китай був її підписантом.

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