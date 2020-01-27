"Він просто хоче продати книгу" – Трамп відреагував на звинувачення Болтона стосовно затримки оборонної допомоги

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що він все ще на бачив рукопис Болтона, який викликав жваве обговорення американських політиків у понеділок і де йдеться, що Трамп у безпосередній бесіді з Болтоном пов'язував надання оборонної допомоги Україні з проведенням розслідування дій родини політичного опонента Трампа Джо Байдена.

Аргумент про те, що Трамп висував такі вимоги підтримує звинувачення демократів проти Трампа, висунуті в рамках імпічменту.

Коли журналіст Fox News запитав Трампа про звинувачення колишнього радника з національної безпеки США Джона Болтона, президент відповів один словом: "неправда".

Трамп відкинув звинувачення Болтона. "Я ніколи не говорив Болтону, що допомога Україні пов'язана з розслідуванням демократів, включаючи Байденів. Справді, він ніколи на скаржився на це у час, коли його публічно було відправлено у відставку. Якщо Джон Болтон так говорить, він просто хоче продати книгу…" – написав Трамп серед іншого у Twitter.

Після оприлюднення інформації з майбутньої книги Болтона, низка сенаторів-республіканців виявила готовність запросити Болтона для свідчень перед Сенатом, в рамках розгляду імпічменту.

Так, сенаторка від Республіканської партії Сюзан Коллінз заявила, що повідомлення про книгу Болтона підкреслюють необхідність викликати його для дачі свідчень.

Коллінз заявила, що може підтримати виклик свідків після того, як сторона захисту надасть свої аргументи.

Вона виступила з такою заявою після слів республіканця Мітта Ромні, який заявив, що все більше сенаторів-республіканців приєднаються до заклику демократів викликати свідків.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем також висловився за те, щоб розглянути рукописи Болтона, однак заявив, що якщо Сенат викликатиме повісткою Болтона, то матиме також викликати і Байденів.

Все ж багато республіканців виступають проти цієї ідеї і навіть висловлюють сумніви у правдивості заяв Болтона.

Цього тижня Сенат має проголосувати з питання можливого виклику свідків до Сенату в рамках розгляду імпічменту. Демократи послідовно наполягають на виклику свідків в той час, як республіканці, які контролюють більшість у Сенаті, а також президент Трамп здебільшого заявляють про недоцільність виклику додаткових свідків.

Конгресмен-демократ Адам Шифф, який відповідає за озвучення звинувачень проти Трампа у Сенаті привітав більшу готовність республіканців заслухати свідків.

"Новина останніх 24 годин в тому, що Джон Болтон не лише готовий свідчити, але, на основі його рукопису, ці свідчення включатиме інформацію про його безпосередню бесіду з президентом Сполучених Штатів, де президент чітко вказує, що він ставить продовження військової допомоги в якості умови для політичних розслідувань, або матеріалів, які він хотів отримати від України", - заявив конгресмен.

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