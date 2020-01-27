Болтон у книзі спогадів, пише преса США, розповідає, чому Трамп затримував допомогу Україні

У США з’явилися повідомлення, що колишній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон готується поширити свою розповідь про те, як Трамп, згідно з тією інформацією, казав йому про наміри затримувати військову допомогу Україні, допоки там розпочнуть розслідування стосовно його опонента з Демократичної партії.

Про це повідомила газета New York Times у той час, як адвокати Трампа почали виклад аргументів на захист президента під час суду у Сенаті, що має вирішити, чи стане оголошений Палатою представників імпічмент підставою для усунення президента з посади.

Якщо Болтон таке каже, то лише для того, щоб продати книгу.

Згідно з New York Times Джон Болтон переповідає сказане Дональдом Трампом у своїй ще неопублікованій біографічній книзі.

Окрім газети зміст розповіді Болтона згодом підтвердили інші американські ЗМІ, що посилаються на людей, які бачили тексти.

Судовий процес у Сенаті зосереджений на обвинуваченнях, що президент Трамп затримував виділену Україні допомогу у розмірі 391 млн. доларів, вимагаючи від українських керівників розслідування щодо колишнього віце-президента Джо Байдена, а також розслідування відкинутих американськими службами безпеки теорій, що в американські вибори 2016 року втручалася не Росія, а Україна.

Друге обвинувачення Палати представників полягає у тому, що Трамп чинив перешкоди розслідуванням, які проводив Конгрес.

Президент у дописах у Twitter одразу ж заперечив повідомлення преси, яка посилається на неопубліковану книгу Болтона.

“Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була прив’язана до розслідування Демократів, включно з Байденами. Насправді він ніколи не скаржився на це, коли дуже гучно йшов з посади. Якщо Болтон таке каже, то лише для того, щоб продати книгу”, - написав Трамп.



Юрист Болтона повідомив в офіційній заяві, що текст книги Болтона був місяць тому поданий до Національної ради безпеки для передбачених правилами перевірок, щоб до друку не потрапили державні таємниці.

Члени Конгресу з Палати представників, які виконують роль прокурорів на суді у справі імпічменту, оприлюднили нові заклики, щоб Болтона викликали на процес у якості свідка, стверджуючи, що він володіє “вирішальною інформацією”.

“Під час нашого розслідування в межах процесу імпічменту президент заблокував вимоги, щоб Болтон давав свідчення. Тепер ми бачимо - чому. Президент знає, наскільки нищівною була б його розповідь, і згідно з повідомленням Білий Дім володів текстами. Приховуванням президента Трампа треба покласти край”, - завили вони.

Білий дім, скориставшись урядовими повноваженнями, заборонив кільком чинним і колишнім працівникам адміністрації, зокрема Болтону та голові адміністрації Міку Малвейні, давати свідчення у комітетах Палати представників під час розслідування у процесі імпічменту.

Болтон пішов з посади у вересні 2019 року і нещодавно заявляв, що він готовий давати свідчення у Сенаті, якщо його офіційно викличуть.

Схвалена процедура судового процесу у Сенаті відкидає можливість залучення нових свідків.

Передбачено, що на цьому процесі сторони обвинувачення та захисту виголосять свої аргументи, а потім 100 сенаторів матимуть 16 годин на те, щоб поставити свої запитання і згодом голосуватимуть щодо вердикту.

Цього тижня під час дискусій Демократи намагатимуться переконати принаймні чотирьох Республіканців зібрати звичайну більшість голосів і таки проголосувати за виклик свідків.

Юридичний радник Білого дому Пат Чіполлоне минулої суботи почав виголошувати свої доводи на захист президента.

Чіполлоне сказав, що на думку юридичної команди Трампа Палата представників “навіть не наблизилася” до того, щоб довести скоєння президентом тяжких злочинів чи проступків, як цього вимагає американська конституція у випадку імпічменту.

Адвокати Трампа кажуть, що далі вони доведуть, що президент не вчинив нічого поганого, коли у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у липні минулого року закликав українську сторону розслідувати Джо Байдена і його сина Гантера Байдена, який працював в українській газовидобувній компанії, а також теорії про втручання України у вибори.

Досі жодних конкретних підозр щодо будь-якого порушення законів Байденами не з’являлося.

Для рішення про усунення президента з посади на підставі імпічменту, оголошеного Палатою представників, Сенат мав би проголосувати за це двома третинами голосів.

Оскільки у Сенаті більшість становлять представники Республіканської партії, то усунення Дональда Трампа з президентської посади зараз виглядає малоймовірним.

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