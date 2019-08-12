Джон Болтон у Лондоні обговорює Брекзит, Іран, Китай з новим британським урядом

Джон Болтон у Лондоні обговорює Брекзит, Іран, Китай та інше з новим урядом Великої Британії

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон розпочинає у понеділок дводенні переговори у Лондоні з членами нового кабінету прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що він зможе краще знаходити спільну мову з Борисом Джонсоном, ніж з його попередницею на посаді - Терезою Мей.

Трамп і Джонсон останнім часом неодноразово розмовляли телефоном і вперше зустрінуться у новому статусі наприкінці цього місяця на саміті країн Великої сімки (G7) у місті Біарріц у Франції.

Посилаючись на офіційне джерело у Вашингтоні, американська телемережа CNN повідомляє, що Джон Болтон обговорюватиме питання пов’язані з Іраном, Китаєм, справи Близького сходу і Брекзит.

Велика Британія готується до припинення членства у Європейському Союзі 31 жовтня, і багато політиків та оглядачів вважають, що відносини зі Сполученими Штатами стануть для Британії ще важливішими.

Reuters очікує, що Болтон переконуватиме британців, щоб Лондон став на бік Вашингтона у намаганнях США збільшити тиск на Тегеран, після того як Дональд Трамп вивів Сполучених Штати з міжнародної іранської ядерної угоди.

Агентство цитує неназваного представника американської адміністрації про те, що Болтон заохочуватиме британців також відмовитися від угоди.

Британія досі разом з Європейським Союзом докладає зусиль для збереження іранської угоди, але нещодавнє захоплення Іраном британського нафтового танкера підвищило напруженість між Лондоном і Тегераном.

4 липня британські сили заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер через підозру, що він віз нафту для Сирії, яка перебуває під міжнародними санкціями.

Цього місяця британські військові кораблі долучилися до кораблів США для гарантування безпеки мореплавства у районі Перської затоки.

Щодо Китаю, то у Вашингтоні неодноразово лунали заклики, щоб Велика Британія та інші союзники Америки відмовилися від послуг китайської компанії Huawei (Хуавей) у розбудові структур мобільного зв’язку п’ятого покоління 5G.

США доводять, що компанія Хуавей підконтрольна китайському уряду, і що китайське устаткування може бути використане для стеження за інформацією у західних мережах.

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