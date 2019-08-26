Радник Президента США з питань нацбезпеки Болтон відвідає Україну

Радник Президента США з питань національної безпеки Джон Болтон відвідає Київ. Анонс візиту він опублікував у Твіттері. Також високопосадовець висловив підтримку Президенту України Володимиру Зеленському.

"Президент (Сполучених Штатів - ред.) провів продуктивні зустрічі в Біарріці на саміті G7. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із нашими партнерами в Києві. Ми підтримуємо зусилля стосовно реформ і бачення Президента Зеленського для створення сильнішої та процвітаючої України", – зазначив Джон Болтон.