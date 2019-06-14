Болтон назвав Зеленського новою можливістю для миру на Донбасі, але “своє має виконати Росія”

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що обрання нового президента в Україні відкриває нові нагоди для досягнення миру на сході України, але наголошує, що для втілення можливостей потрібна готовність з боку Москви.

Він також наголосив, що мир в Україні є важливою умовою покращення відносин між Сполученими Штатами та Росією.

Вирішальним є те, щоб Росія виконала залежне від неї.

Болтон повідомив, що обговорював українські справи зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером у четвер у Вашингтоні.

“Посол Волкер і я зустрічалися сьогодні для обговорення українських переговорів і погодилися, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування до миру на Донбасі - ключового кроку до покращення відносин США та Росії. Але вирішальним є те, щоб Росія виконала залежне від неї і діяла серйозно”, - написав у Twitter Джон Болтон.

Курт Волкер додав, що у розмові з Болтоном йшлося про співпрацю з президентом Володимиром Зеленським у справі досягнення миру на сході України.

Раніше президент Зеленський повідомив, що отримав запрошення від президента Дональда Трампа здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Дату майбутнього візиту поки не називають.

Путін каже, що вичікує

Російський керівник тим часом заявив, що не може нічого сказати про можливості відносин з новим українським президентом, бо той, мовляв, ще лише починає працювати.

В опублікованому 13 червня інтерв’ю російському телебаченню президент Путін заявив про “неуникність відновлення відносин” з Україною, але при цьому не згадав ні про війну на сході України, ні про захоплення Росією українського Криму.

Натомість він дорікав українським елітам за те, що він з іронією назвав “любов’ю до Заходу” і “русофобськими вигадками та ідеями”.

Путін знову скористався нагодою розмови про Україну, щоб заперечити окремішність українців від росіян, заявивши, що розглядає ситуацію як справи між “частини одного й того ж народу".

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