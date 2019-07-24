Аудієнції Терези Мей і Бориса Джонсона у королеви в церемоніях зміни прем’єр-міністра Великої Британії

Процедура зміни прем’єр-міністра у Великій Британії відбувається згідно зі столітніми традиціями, в яких головну, але церемоніальну роль відведено монарху.

У середу Тереза Мей здійснить кількахвилинну поїздку від резиденції прем’єр-міністра в будинку номер 10 на вулиці Давнінґ стріт до Букінгемського палацу, де офіційно подасть заяву про відставку.

Ми додамо країні енергії. Ми втілимо Брекзит 31 жовтня, і ми скористаємося усіма можливостями, які він створить...

В обов’язок пані Мей також входить повідомлення її величності про те, хто замість неї тепер лідер більшості у парламенті, а отже - наступний прем’єр-міністр.

Королева Єлизавета Друга одразу ж запросить проголошеного вчора лідером урядової Консервативної партії Бориса Джонсона на аудієнцію і доручить йому сформувати новий кабінет міністрів.

Офіційно назва його посади - Премєр-міністр і перший лорд скарбниці.

Після формальностей у Букінгемському палаці Тереза Мей сьогодні востаннє у якості прем’єр-міністра відповідатиме на запитання у парламенті, а Борис Джонсон виголосить звернення перед чорними дверима з номером десять, де буде його дім на час прем’єрства.

Очікують, що Джонсон звільнить з посад більшість чинних міністрів, і до кінця дня стануть відомі імена майже усіх нових членів уряду.

Одним з головних завдань уряду Бориса Джонсона буде довести до логічної розв’язки процес припинення членства Великої Британії у Європейському Союзі.

Змагаючись за лідерство, Джонсон обіцяв, що будь-якою ціною виведе країну з ЄС до 31 жовтня - дати, яка була вже кількаразово відкладена.

“Ми додамо країні енергії. Ми втілимо Брекзит 31 жовтня, і ми скористаємося усіма можливостями, які він створить та працюватимемо в оптимістичному дусі”, - заявив Борис Джонсон після оголошення про його обрання лідером Консервативної партії у вівторок.

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