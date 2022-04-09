Борис Джонсон у Києві оголосив про новий пакет фінансової та військової допомоги Україні

"Це безпрецедентне історичне голосування, ми відсторонили постійного члена Ради Безпеки від Ради ООН з прав людини".

У Четвер, 7-го квітня Генеральна Асамблея проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. За відповідне рішення проголосували 93 країни, утримались - 58, проти - 24.

Відповідно до прийнятої резолюції РФ було позбавлено права голосувати та вносити пропозиції в Раді з прав людини. Формально, РФ залишалася членкинею РПЛ, права якої призупинені. Однак, після голосування представник РФ повідомив, що вони приймають рішення про повноцінне дострокове припинення свого членства в РПЛ.

Коментуючи результати голосування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що воєнним злочинцям не місце в організаціях ООН, які покликані захищати права людини. "Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї та обрали правильну сторону історії", - заявив Кулеба у соцмережі Twitter.

Одними із ініціаторів призупинення прав РФ в РПЛ були США. Журналістка “Голосу Америки” Марґарет Бешір поспілкувалась із американською постпредкою, Ліндою Томас-Ґрінфілд про результати голосування Генеральної Асамблеї ООН та наслідки для РФ.

ГА: Щиро дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Голосування пройшло достатньо спокійно, але цифри були не такими великими, як два попередні голосування в ГА ООН. Чи задоволені ви рівнем міжнародної єдності? І яким є сигнал для Росії?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Це безпрецедентне історичне голосування, ми відсторонили постійного члена Ради Безпеки від Ради ООН з прав людини. Ми надіслали сильний меседж підтримки українцям. Ми надіслали сильний сигнал про права людини.

"Чи маємо ми сидіти і продовжувати дивитися на цю бійню? Ми маємо дивитись, як жах Бучі повторюється знову і знову, поки Росія сидить у Раді з прав людини? Слідча комісія може виконувати свою роботу. Але Росія не має сидіти в Раді з прав людини".

ГА: Як ви сприймаєте критику, що рішення призупинити права Росії в РПЛ було передчасним? Мовляв, що треба було дочекатись результатів слідчої комісії по Україні.

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Якби це було передчасно, ми би не виграли (голосування ред.) Ми сьогодні перемогли. І так, є Комісія з розслідування, і ми хочемо побачити результати цієї слідчої комісії. Але чи маємо ми сидіти і продовжувати дивитися на цю бійню? Ми маємо дивитись, як жах Бучі повторюється знову і знову, поки Росія сидить у Раді з прав людини? Слідча комісія може виконувати свою роботу. Але Росія не має сидіти в Раді з прав людини, використовуючи її як механізм пропаганди для просування наративу, що мовляв, Україна так чи інакше, несе відповідальність за своє власне знищення.

ГА: Суто технічне питання, - чи призупинення прав одразу набуває чинності?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Воно набуває чинності негайно і зокрема, відсторонює Росію на наступні три роки, на які вона була обрана до Ради з прав людини. І, знову ж таки, я вважаю, що це надзвичайно потужний сигнал.

ГА: Чи ви оптимістично налаштовані, щодо понесення реальної відповідальність за звірства скоєні в Україні?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Я абсолютно оптимістична і впевнена, що за ці звірства буде відповідальність. Ми працюємо з українською та іншими прокуратурами, щоб зібрати докази. Ми бачимо докази на фотографіях щодня. Це відбувається просто на наших очах. Докази є. І я думаю, що ми притягнемо винних до відповідальності.

ГА: Якими є наступні кроки тут, в ООН, для збереження тиску та ізоляції щодо РФ?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Ми продовжимо розглядати питання України в Раді безпеки ООН. Як ви знаєте, США головуватимуть в Радбезі з 1-го травня. Ми будемо розглядати питання продовольчої безпеки і як це вплинуло на світ. Йдеться не лише про наслідки для України. Ситуація має глобальні наслідки, і ми хочемо почати вирішувати проблеми, з якими стикаються інші держави. Тож це буде в нашому порядку денному в травні. Але ми продовжимо спостерігати за розвитком ситуації в Україні. І будемо зосереджені на Україні в Раді Безпеки.

ГА: Раніше ви назвали успіхом утримання Китаю під час двох попередніх голосувань в Генеральної Асамблеї, зважаючи на їхню близькість до Москви. Сьогодні вони проголосували проти призупинення прав РФ в РПЛ. Чи турбує вас, що Китай зближується із Москвою?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Зрозуміло, що Китай зближується із Москвою, тому я не була здивована, що вони проголосували “проти”. Вони прийняли рішення, що хочуть стати на бік агресора в цьому конфлікті, і ви повинні запитати їх, - якою є їхня мотивація.

ГА: Ви нещодавно завершили свій візит до Молдови та Румунії, де зустрілись із біженцями з України. Які ваші враження?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Це було надзвичайно емоційно. Ми розмовляли із сім’ями, з жінками, дітьми та людьми похилого віку, які залишили своє життя позаду. Ми зараз бачимо зображення підірваних і зруйнованих будівель (в Україні ред.) але у Молдові та Румунії, я побачила знищені життя, розбиті життя та розбиті домівки. Тому для мене це було надзвичайно емоційно. Я розмовляла із жінками, які були там зі своїми дітьми. Там була жінка з восьмирічною дитиною, вона шукала роботу, але будучи сама із дитиною вона не може нічого знайти. Вона не може працювати і не доглядати за дитину. 15-річний син іншої жінки з нетерпінням чекав повернення до школи. Він сидів поруч з мамою і виглядав розбитим та сумним. Тож мені довелось наживо відчути вплив цієї війни на долі людей. Більшу частину своєї кар’єри я працювала у сфері біженців та гуманітарної допомоги. Завжди важко чути про людське горе, їхні сумні історії і те, що вони пережили. У минулі вихідні я відчула те саме, що відчувала, коли відвідувала мої перші табори біженців у 1990-му році.