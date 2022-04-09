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Борис Джонсон у Києві оголосив про новий пакет фінансової та військової допомоги Україні
В Суботу, 9 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва де зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.
Речник британського прем'єра заявив, що Борис Джонсон прибув до України аби особисто зустрітися з президентом Зеленським і продемонструвати солідарність з українським народом. На офіційній сторінці британського лідера у Twitter повідомили, що суботній візит до Києва є "демонстрацією нашої непохитної підтримки народові України".
"Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії”, - йдеться на сторінці Бориса Джонсона у соцмережі.
Раніше, в П'ятницю 8-го квітня Борис Джонсон оголосив про постачання зброї для України на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Відповідну заяву прем'єр зробив під час спільної прес-конференції на Даунінг-стріт з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє британське видання ВВС.
Джонсон також повідомив, що Велика Британія надішле додаткове військове обладнання, включаючи зенітні ракети Starstreak і 800 протитанкових ракет.
Візит Бориса Джонсона відбувся без попереднього оголошення. Про зустріч двох лідерів повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга на свой сторінці у Facebook.
«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентом Зеленським. Великобританія - лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора», – написав Сибіга.
В РНБО України Бориса Джонсона називали "одним із найбільш принципових противників російського вторгнення".
"Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України. Вітаю у Києві, друже!", - йдеться на офіційній сторінці прес-служби відомства у Twitter.
Нагадаємо, що 6-го квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що альянс не бачить ознак того, "що президент Путін відмовився від своїх намірів".
"Необхідно підтримувати Україну, зберігати санкції і посилювати нашу оборону й стримувальні чинники, бо це може тривати довго. І ми маємо бути готові до цього", - заявив генеральний секретар НАТО.
Окрім того, 6-го квітня США та Великої Британії оголосили про нові санкції проти Росії.
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“Китай прийняв рішення стати на бік агресора" - Лінда Томас-Ґрінфілд про відсторонення РФ від Ради ООН з прав людини
"Це безпрецедентне історичне голосування, ми відсторонили постійного члена Ради Безпеки від Ради ООН з прав людини".Постійна представниця США при ООН, Лінда Томас-Грінфілд
У Четвер, 7-го квітня Генеральна Асамблея проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. За відповідне рішення проголосували 93 країни, утримались - 58, проти - 24.
Відповідно до прийнятої резолюції РФ було позбавлено права голосувати та вносити пропозиції в Раді з прав людини. Формально, РФ залишалася членкинею РПЛ, права якої призупинені. Однак, після голосування представник РФ повідомив, що вони приймають рішення про повноцінне дострокове припинення свого членства в РПЛ.
Коментуючи результати голосування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що воєнним злочинцям не місце в організаціях ООН, які покликані захищати права людини. "Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї та обрали правильну сторону історії", - заявив Кулеба у соцмережі Twitter.
Одними із ініціаторів призупинення прав РФ в РПЛ були США. Журналістка “Голосу Америки” Марґарет Бешір поспілкувалась із американською постпредкою, Ліндою Томас-Ґрінфілд про результати голосування Генеральної Асамблеї ООН та наслідки для РФ.
ГА: Щиро дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Голосування пройшло достатньо спокійно, але цифри були не такими великими, як два попередні голосування в ГА ООН. Чи задоволені ви рівнем міжнародної єдності? І яким є сигнал для Росії?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Це безпрецедентне історичне голосування, ми відсторонили постійного члена Ради Безпеки від Ради ООН з прав людини. Ми надіслали сильний меседж підтримки українцям. Ми надіслали сильний сигнал про права людини.
"Чи маємо ми сидіти і продовжувати дивитися на цю бійню? Ми маємо дивитись, як жах Бучі повторюється знову і знову, поки Росія сидить у Раді з прав людини? Слідча комісія може виконувати свою роботу. Але Росія не має сидіти в Раді з прав людини".Постійна представниця США при ООН, Лінда Томас-Грінфілд
ГА: Як ви сприймаєте критику, що рішення призупинити права Росії в РПЛ було передчасним? Мовляв, що треба було дочекатись результатів слідчої комісії по Україні.
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Якби це було передчасно, ми би не виграли (голосування ред.) Ми сьогодні перемогли. І так, є Комісія з розслідування, і ми хочемо побачити результати цієї слідчої комісії. Але чи маємо ми сидіти і продовжувати дивитися на цю бійню? Ми маємо дивитись, як жах Бучі повторюється знову і знову, поки Росія сидить у Раді з прав людини? Слідча комісія може виконувати свою роботу. Але Росія не має сидіти в Раді з прав людини, використовуючи її як механізм пропаганди для просування наративу, що мовляв, Україна так чи інакше, несе відповідальність за своє власне знищення.
ГА: Суто технічне питання, - чи призупинення прав одразу набуває чинності?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Воно набуває чинності негайно і зокрема, відсторонює Росію на наступні три роки, на які вона була обрана до Ради з прав людини. І, знову ж таки, я вважаю, що це надзвичайно потужний сигнал.
ГА: Чи ви оптимістично налаштовані, щодо понесення реальної відповідальність за звірства скоєні в Україні?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Я абсолютно оптимістична і впевнена, що за ці звірства буде відповідальність. Ми працюємо з українською та іншими прокуратурами, щоб зібрати докази. Ми бачимо докази на фотографіях щодня. Це відбувається просто на наших очах. Докази є. І я думаю, що ми притягнемо винних до відповідальності.
ГА: Якими є наступні кроки тут, в ООН, для збереження тиску та ізоляції щодо РФ?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Ми продовжимо розглядати питання України в Раді безпеки ООН. Як ви знаєте, США головуватимуть в Радбезі з 1-го травня. Ми будемо розглядати питання продовольчої безпеки і як це вплинуло на світ. Йдеться не лише про наслідки для України. Ситуація має глобальні наслідки, і ми хочемо почати вирішувати проблеми, з якими стикаються інші держави. Тож це буде в нашому порядку денному в травні. Але ми продовжимо спостерігати за розвитком ситуації в Україні. І будемо зосереджені на Україні в Раді Безпеки.
ГА: Раніше ви назвали успіхом утримання Китаю під час двох попередніх голосувань в Генеральної Асамблеї, зважаючи на їхню близькість до Москви. Сьогодні вони проголосували проти призупинення прав РФ в РПЛ. Чи турбує вас, що Китай зближується із Москвою?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Зрозуміло, що Китай зближується із Москвою, тому я не була здивована, що вони проголосували “проти”. Вони прийняли рішення, що хочуть стати на бік агресора в цьому конфлікті, і ви повинні запитати їх, - якою є їхня мотивація.
ГА: Ви нещодавно завершили свій візит до Молдови та Румунії, де зустрілись із біженцями з України. Які ваші враження?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Це було надзвичайно емоційно. Ми розмовляли із сім’ями, з жінками, дітьми та людьми похилого віку, які залишили своє життя позаду. Ми зараз бачимо зображення підірваних і зруйнованих будівель (в Україні ред.) але у Молдові та Румунії, я побачила знищені життя, розбиті життя та розбиті домівки. Тому для мене це було надзвичайно емоційно. Я розмовляла із жінками, які були там зі своїми дітьми. Там була жінка з восьмирічною дитиною, вона шукала роботу, але будучи сама із дитиною вона не може нічого знайти. Вона не може працювати і не доглядати за дитину. 15-річний син іншої жінки з нетерпінням чекав повернення до школи. Він сидів поруч з мамою і виглядав розбитим та сумним. Тож мені довелось наживо відчути вплив цієї війни на долі людей. Більшу частину своєї кар’єри я працювала у сфері біженців та гуманітарної допомоги. Завжди важко чути про людське горе, їхні сумні історії і те, що вони пережили. У минулі вихідні я відчула те саме, що відчувала, коли відвідувала мої перші табори біженців у 1990-му році.
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