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Нові санкції США та Великої Британії проти Росії
США запроваджують новий пакет санкцій проти Росії, повідомляє "Радіо Свобода".
Білий дім заявив, що дві дочки президента Росії Володимира Путіна підпадають під фінансові санкції США, як і дружина та донька глави МЗС Росії Сергія Лаврова, колишній президент Росії Дмитро Медведєв.
"Сбербанк", який є найбільшою фінансовою установою Росії, потрапив під санкції повного блокування, а також приватний банк "Альфа-Банк", основними акціонерами якого тривалий час вважалися люди, близькі до найближчого оточення Путіна.
Санкції також передбачають заборону на нові інвестиції в Росію.
"Я чітко дав зрозуміти, що Росія заплатить сувору й негайну ціну за свої звірства в Бучі. Сьогодні разом із нашими союзниками та партнерами ми оголошуємо новий раунд руйнівних санкцій", - відзначив сьогодні президент США Джо Байден.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність розслідувати звірства Росії поблизу Києва, а РФ має бути піддана "новим болісним санкціям".
Уряд України також закликає Захід до надання Києву озброєнь та припинення торгівлі з Росією.
"Зброя та санкції. У нас більше немає часу", - заявив напереодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, звертаючись до Німеччини та інших країн ЄС.
Очікується, що Європейський Союз зробить подібну заяву 7 квітня.
5 квітня у Білому домі анонсували новий пакет санкцій проти Росії. Пакет, ухвалений у координації з «Групою семи» та Євросоюзом, передбачає санкційні заходи, «які завдадуть збитків Росії та посилять її економічну, фінансову та технологічну ізоляцію».
Напередодні радник із національної безпеки Джейк Салліван анонсував, що цього тижня Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії. За його словами, також у найближчі дні США оголосять про додаткову військову допомогу Україні.
Сьогодні ж у Великій Британії заявили про запровадження нових санкцій проти російських банків, вугілля, нафти та інших стратегічних індустрій, "які фінансують війну Путіна".
"Ми не дозволимо, щоб жахливі злочини Росії лишились непоміченими та непокараними. Україна має перемогти", - заявив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.
Як відомо, у МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі, відкидаючи звинувачення на адресу Москви.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The New York Times.
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Скільки триватиме і чим може закінчитись війна Росії проти України? Оцінка Пентагону, експертів у США
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час слухань у Комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил заявив, що війна Росії в Україні може тривати роки й "стає більш нестабільною і можливість значного міжнародного конфлікту між провідними силами зростає, а не зменшується".
При цьому, відповідаючи на запитання про можливість стримати Росію від вторгнення в Україну, Міллі заявив, що для цього знадобилося би використання збройних сил США на території України. Останнє, за словами Міллі, створило би ризик збройного конфлікту США та Росії. "Я би цього звісно не рекомендував", - заявив Міллі і додав: "Не думаю, що Путіна можна було стримати".
Про те, які існують сценарії закінчення російської війни, розмірковує базований у Вашингтоні аналітичний центр "Атлантична рада". Автори матеріалу вважають, що існує чотири сценарії розвитку подій:
1) "заморожений конфлікт", наслідком якого є рецесія у Європі, спроби перевороту у Росії, де економіка у нищівному стані через санкції, в Україні - збереження контрольованого російськими силами сухопутного коридору між Кримом і Росією, а союзники по НАТО мають дві опції: натиснути на Зеленського і Путіна задля підписання перемир'я чи збільшення допомоги Києву із надією на перемогу України;
2) "подвійна холодна війна": мирні переговори між Києвом і Москвою триватимуть місяці, але деякі українські міста "перетворяться на друзки", Росія стає залежною від Китаю та азійських ринків, виникає нова холодна війна між США та одночасно Росією й Китаєм, виникає неформальний блок країн, що проистоять Заходу, відбувається деглобалізація і світовий економічний занепад;
3) "ядерний апокаліпсис": ескалація війни в Україні, використання Кремлем ядерної зброї неподалік українсько-польського кордону, що тягне за собою відповідь НАТО - і, як наслідок, початок Третьої світової війни із використанням ядерної зброї;
4) "чудовий новий світ": ядерний удар Росії по Україні, як і в попередньому сценарії, однак, його наслідками стає збільшення тиску на Путіна, який змушений "піти на пенсію писати мемуари на своїй дачі", Росія, яку очолюють представники нинішньої опозиції, а на Україну чекає статус позаблоковості.
"Єдине, що можна сказати упевнено про війну за Україну, це те, що всі існуючі визначеності - розбито", - пишуть в Атлантичній раді.
Видання Foreign Policy вважає, що війна може закінчитись 3 ситуаціями:
1) "тупик - ситуація, де програють усі": часткова поразка Путіна, під час якої він захопить Донецьку і Луганську області, й у відповідь на виведення російських військ Заходу потрібно буде поступово зняти санкції, укладене Зеленським перемир'я для уникнення подальшої загибелі цивільного населення призведе до "гарячішого", ніж інші, "замороженого конфлікту", але Україна з часом приєднається до ЄС, алк не до НАТО;
2) "шах і мат - Путін досягне своїх цілей": Росія перемагає Україну і встановлює свій "маріонетковий режим", російські війська жорстоко придушуватимуть українців, Москва і Пекін спробують замінити "монетарну гегемонію США", Європа розділиться у питанні засудження воєнних злочинів Кремля через залежність від російської нафти;
3) "вимушений мат: революція в Росії": внутрішній переворот і повстання політичної еліти й народу, наступник Путіна, ймовірно, буде з його "близького оточення".
Найбільш вірогідним сценарієм Foreign Policy вважає "часткову поразку", що зменшить кількість жертв в Україні, що приєднається до ЄС, поки Захід зніматиме із Кремля санкції у відповідь на деескалацію. У відповідь Росія отримає запевнення, що певні її економічні і безпекові інтереси будуть гарантовані.
Тим часом, журналісти BBC дають свою оцінку можливим сценаріям розвитку подій. "У воєнних питаннях, поки що все складається добре для України. [...] Росія не змогла увійти до столиці Києва, повалити уряд або захопити будь-яке велике місто, крім Херсона, на півдні. Росія знищила більше, ніж захопила. Це поганий результат дорогого второнення. Але разом з цим, прогнозувати наслідки зарано", - пишуть оглядачі й додають, що "доля пана Путіна, ймовірно, пов'язана із успіхом чи провалом його вторгнення". Через це "він може продожвити відправляти війська, зброю й важку техніку протягом довгого періоду".
Між тим, генерал армії США у відставці Веслі Кларк, який був Верховним головнокомандуючим об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, розповів в ефірі CNN, що зараз російська армія, рухаючись із Харківщини та південних областей, намагається спробувати захопити "ключову зону" - місто Дніпро, щоб з усіх боків оточити українські сили й отримати контроль над східними областями. Кларк відзначив, що ЗСУ "зробили добру роботу, утримуючи російські сили на одному місці", але тепер РФ хоче здійснити маневри з оточення, і щоб утримати позиції, українцям потрібні "танки, мобільну артилерію, допомога з повітря". "Це війна, в якій ми не брали участі з часу вторгнення до Іраку", - сказав Кларк.
Днями радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович запевнив, що для України в цілому ситуація є оптимістичною, "у співвідношенні 55 на 45", і висловив припущення, що активна фаза бойових дій в Україні триватиме "ще тиждень, може, й більше", зазначає УНІАН.
У середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "єдиний спосіб не дати російській війні поширитись за межі України - це надати" Києву найпотужнішу можливу підтримку. "Максимум санкцій. Всю зброю. Політика "не провокування Путіна" зазнала невдачі протягом останніх років. Допоможіть нам стримати це зло зараз або ризикуйте тим, що Путін випробує пізніше Статтю 5", - написав український дипломат у Twitter, маючи на увазі положення про колективну безпеку НАТО.
Нещодавно прес-секратар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що однією з цілей "спецоперації", як у Москві називають війну в Україні, є "відновлення" територій так званих Л/ДНР "у межах їхніх кордонів з 2014", пише Москва24.
Водночас, напередодні під час спільної прес-конференції із Кулебою, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав: "Путін припустився жахливої, жахливої, жахливої помилки у багатьох сенсах, але це починається з припущення, що чомусь Україна не існує як незалежна держава. Те, що українці показують щодня, це якраз протилежне. [...] Ми з Україною - тим чи іншим чином. У коротко-, середньо- чи довготривалій перспективі. Ми разом. Ми разом досягнемо успіху. Україна переможе".
У статті використано матеріали англомовної редакції "Голосу Америки", Atlantic Council, Foreign Policy, BBC, CNN, Москва24, УНІАН.
Міністр оборони США вказав на роль допомоги, наданої Заходом Україні, у зриві первинних планів Росії
Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні вказав на оборонну допомогу, надану Сполученими Штатами Америки та їхніми союзниками Україні, у тому, що Росія не змогла реалізувати свої плани швидкої перемоги в Україні.
Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, відповідаючи на зауваження конгресмена-республіканця Метта Гетца, що США переоцінили військову силу Росії, Остін відповів: "Чи спадало вам на думку, що Росія не змогла швидко перемогти Україну завдяки тому, що ми зробили? Та тому, що зробили наші союзники? Чи ви колись про це задумувались?"
Остін виступив у ході слухань у Комітеті Палати представників у справах збройних сил США.
Гетц звинуватив очільників Міноборони США у низці невірних оцінок.
"Ви, люди, казали, що Росія переможе Україну за 36 днів. Ви казали, що Талібан можна буде стримувати протягом місяців. Ви виявились цілком неправими", - говорив Гетц, закинувши, що освітні установи Міноборони США замало працюють над стратегією і забагато над питанням соціальної справедливості та ін.
Як відзначає інформаційна агенція, Остін та інші посадовці США, заявляють, що підтримка ЗСУ з боку Америки та сильний бойових дух України дозволили зірвати плани Росії щодо швидкої перемоги.
Міністр закордонних справ Росії Лавров раніше заявляв, що озброєння, які постачають Заходом Україні, "могут розповзтись по всій Європі".
Остін також повідомив, що Сполучені Штати навчають українських військових поводженню зі зброєю, яку передають.
«Звичайно, вони мають пройти підготовку. І ми це робимо», - сказав він.
Як повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб, Остін заявив, що підготовка українських військових відбувається за межами України, включно із територією США. Пентагон, заявив посадовець, не здійснює підготовку українських військових на території України чи Польщі.
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, "РИА Новости".
Держдеп повідомив про виділення Україні додаткових 100 млн допомоги
Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про негайне виділення Україні додаткових 100 мільйонів доларів допомоги "для задоволення термінових потреб" Києва у захисних системах (anti-armor systems - ред.).
"Світ шокований і вражений звірствами, скоєними російськими силами у Бучі та по всій Україні. Українські сили сміливо продовжують захищати свою державу і свою свободу, і США разом зі своїми союзниками непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться на сайті Держдепу.
"Це шосте виділення озброєння, обладнання й матеріалів із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021. Разом із 300 мільйонами доларів допомоги, оголошеної Міністерством оборони 1 квітня у межах Ініціативи із допомоги безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative - ред.), із цим додатковим виділенням коштів загальна безпекова допомога Україні зростає до понад 2,4 мільярдів доларів від початку роботи цієї адміністрації президента, і до 1,7 мільярдів доларів із початку жорстокого російського нападу на Україну із 24 лютого".
Загалом, відзначило американське зовнішньополітичне відомство, допомогу Києву від початку російської війни надають понад 30 країн, і США разом із союзниками продовжать підтримувати Україну гуманітарною та економічною підтримкою.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Блінкен заявив, що події у Бучі не є вчинками неконтрольованого підрозділу військ Росії, а являють собою "навмисну кампанію спрямовану на те, щоб вбивати, катувати, гвалтувати, коїти звірства".
За словами держсекретаря США, Сполучені Штати Америки збирають докази, щоб підтримати зусилля України, ООН щодо документування подій, розслідування злочинів.
У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі, відкидають звинувачення на адресу Москви.
Нові санкції США проти Кремля стосуватимуться високопосадовців і фінустанов Росії, - Псакі
У середу Вашингтон у співпраці із ЄС та "Групою семи" планує оголосити новий раунд санкцій проти Росії за її війну в Україні, - повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. Нові заходи збільшать економічний тиск на фінансові інституції та державні підприємства Росії, а також стосуватимуться російських високопосадовців та їхніх родичів.
Вона відмовилась коментувати повідомлення про те, що санкції можуть торкнутись дочок Путіна.
США та країни ЄС звинувачують Москву у "воєнних злочинах" проти мирних українців.
У вівторок також стало відомо, що Європейський союз запроваджує п’ятий пакет санкцій проти Росії через «жорстоку, нещадну війну», яку вона веде, зокрема, проти цивільного населення України.
Як оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, серед санкцій заборона на імпорт вугілля з Росії, повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, заборона російським суднам на доступ до портів ЄС і заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів, подальша заборона на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: високотехнологічні напівпровідники, транспортне обладнання.
Крім того, йдеться про нову заборону на імпорт із РФ на суму 5,5 млрд євро. і також про заборону участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.
Як повідомляв "Голос Америки", у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про негайне виділення Україні додаткових 100 мільйонів доларів допомоги. "Це шосте виділення озброєння, обладнання й матеріалів із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021", а "загальна безпекова допомога Україні зростає до понад 2,4 мільярдів доларів від початку роботи цієї адміністрації президента", - повідомляє сайт Держдепу.
Також Блінкен заявив, що події у Бучі не є вчинками неконтрольованого підрозділу військ Росії, а являють собою "навмисну кампанію спрямовану на те, щоб вбивати, катувати, гвалтувати, коїти звірства".
У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі, відкидають звинувачення на адресу Москви.
У статті використано матеріали Reuters
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