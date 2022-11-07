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- Голос Америки
Боррель: Путіну не вдалось завоювати Україну, тепер він хоче її знищити
"Путіну не вдалось завоювати Україну і тепер він, очевидно, хоче залякати українське населення і знищити країну", - написав Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель в блозі від 7 листопада. Допис посадовця видано за результатами засідання міністрів "Групи семи", яке відбулось минулого тижня в Німеччині.
Боррель наголосив, що Європа підтримує Україну перед лицем російської агресії. Він вказав, що ЄС зібрав 19 мільярдів євро на економічну, фінансову та соціальну підтримку України а також більше 3 мільярдів євро на військову підтримку.
Боррель зазначив, що європейська підтримка включає допомогу у ремонті інфраструктури та поставки генераторів струму. "Ми також збільшимо нашу гуманітарну підтримку, що є ще більш нагальним, з огляду на зиму, що наближається".
В наступному році, зауважив Боррель, ЄС пропонує пакет на загальну суму 18 мільярдів євро, щоб забезпечити потреби України у фінансуванні.
Водночас, в понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловився проти того, щоб ЄС запозичував кошти на підтримку України і заявив, що його країна не братиме участь в пакеті 18 млрд євро на підтримку України в 2023 році а натомість готова "продовжувати надавати фінансову підтримку на двосторонній основі".
Така заява, повідомляють місцеві ЗМІ, прозвучала під час зустрічі міністрів країн Центральної Європи в Болгарії.
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Очільник МЗС Індії їде до Росії. Серед питань - війна в Україні, кажуть оглядачі
Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар їде до Москви для переговорів, які, як очікується, стосуватимуться економічних і політичних питань.
Дводенний візит, під час якого індійський міністр зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і віце-прем’єр-міністром і міністром торгівлі та промисловості Денисом Мантуровим, стане першим візитом високопоставленого індійського чиновника в Росію після вторгнення Москви в Україну у лютому.
Аналітики кажуть, що хоча увагу прикуто до порівняно м’якої позиції Індії щодо вторгнення Росії та тому, що Індія продовжує купувати дешеву російську нафту та вугілля, незважаючи на санкції Заходу, Нью-Делі також використовує свої важелі впливу, щоб підкреслити необхідність припинення бойових дій.
Напередодні візиту, що починається в понеділок, речник Міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі сказав журналістам, що Індія завжди наголошувала на необхідності повернутися до дипломатії та діалогу для вирішення конфлікту. "Я впевнений, що міністр закордонних справ, безумовно, повторить це", - сказав він минулого тижня.
Міністр «розгляне економічні елементи», а також обговорить «регіональні і міжнародні події», - сказав Багчі.
Індія публічно не звинуватила Росію у війні та утрималася в ООН при голосуванні за резолюцію що засуджує агресію Москви, але вона неодноразово заявляла, що виступає проти конфлікту, і висловлювала стурбованість насильством.
«Ми вважаємо, що конфлікт не служить інтересам нікого - ані учасників, ані власне міжнародної спільноти», — сказав міністр закордонних справ Джайшанкар на прес-конференції під час візиту до Австралії минулого місяця.
У вересні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав російському президенту Володимиру Путіну на полях регіонального саміту в Самарканді, що «сьогоднішня епоха не є епохою війни, і я говорив з вами по телефону про це, що демократія, дипломатія та діалог - це речі, які стосуються світу".
Моді сказав, що світ стикається з серйозними проблемами, зокрема продовольчою та енергетичною кризами, які особливо сильно вдарили по країнах, що розвиваються.
«Індія знову наголошуватиме на необхідності вирішення, політичного врегулювання під час візиту, тому що це не може бути безкінечний конфлікт, — сказав Харш Пант, керівник програми стратегічних досліджень у Observer. Дослідницький фонд у Нью-Делі. - Оскільки Індія не хоче публічно закликати Росію, приватні розмови, безумовно, дозволять [це] зробити».
Війна проти України поставила перед Індією величезний виклик, намагаючись збалансувати свої десятирічні відносини з Росією та зростаючі зв’язки із Заходом. Вона не хоче протистояти жодній зі сторін — Росія є величезним постачальником зброї, тоді як занепокоєння щодо агресивного Китаю спонукало Індію зміцнити стратегічні зв’язки зі Сполученими Штатами та співпрацювати в рамках “Четверки”, що об’єднує Японію, Австралію, США та Індію.
Однак, на відміну від партнерів по “Четвірці”, Нью-Делі відмовився підтримати санкції чи запровадити власні проти Москви. Індія також виправдовує більші закупівлі нафти з Москви за зниженими цінами — Індія неодноразово заявляла, що приймає рішення, виходячи зі своїх національних інтересів, і як великий імпортер нафти та вугілля, її народ потребує доступу до дешевшої нафти.
За місцевими повідомленнями, Росія стала найбільшим постачальником нафти в Індію в жовтні, обігнавши традиційних постачальників, Саудівську Аравію та Ірак.
Однак, оскільки війна в Україні триває, Індія все більше не бажає відмежовуватись від західних країн.
“Хоча Нью-Делі наразі зміг пояснити західним партнерам свою позицію, це вікно можливостей не вічне, і чим довже триває війна, тимменше простору для маневру Індії", - сказав Пант.
Але в той же час гарні зв'язки Нью-Делі з Москвою також є важелем впливу, кажуть оглядачі. «Індія, видається, залишається однією з небагатьох країн, яка користується певним рівнем довіри обох сторін, тому існує ймовірність того, що Індія може відігравати більш активну роль, ніж у минулому, у будь-яких потенційних зусиллях щодо вирішення конфлікту. Вірність цих припущень перевірить теперішній візит», - сказав він.
- Голос Америки
Aspide - в Україні. Що можуть ці ракети?
У понеділок міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на озброєння ЗСУ прибули NASAMS та системи протиповітряної оборони Aspide. У дописі в Twitter він подякував Норвегії, Іспанії та США за поставку і заявив, що ця зброя значно зміцнить ЗСУ і "зробить наше небо більш безпечним. Ми продовжимо збивати ворожі цілі, які нас атакують".
Про плани передачі ракет Aspide від Іспанії вже повідомлялось у жовтні, пише Army Recognition, а також раніше 20 українських військовиків пройшли навчання в Іспанії з використання Aspide.
Про те, яка точно модель передається Україні не повідомляється. Aspide 2000 - зенітний ракетний комплекс, що має зону дії до 25 кілометрів і швидкість дещо вище за швидкість звуку, що "забезпечує захист від усіх типів повітряних загроз", йдеться на сайті провідного європейського виробника озброєння MBDA.
"Його експлуатаційні характеристики поліпшено, завдяки чому ракета здатна вражати атакуючі літаки до того, як вони зможуть випустити свої бортові реактивні ракети. Завдяки надзичайним можливостям радіусу дії він може забезпечити широку оборону від усіх видів повітряних загроз", - повідомляє виробник.
Система Aspide надходить до Україні через кілька тижнів після того, як Київ отримав Iris-T від Німеччини, "перша високоточна (sophisticated - ред.) система, надана Києву після початку повномасштабної війни Росії, пише Financial Times.
Раніше Голос Америки повідомляв, що у дослідженні британського королівського інституту RUSІ йдеться про те, що Україна негайно потребує ефективних систем протиповітряної оборони, для того, щоб Росія і далі не мала переваги в повітрі, і не змогла проводити в Україні бомбардування, подібні до тих, які вона робила в Сирії.
А тим часом воєнна розвідка Міноборони Великої Британії вважає, що Росія так і не отримала переваги в небі України, а втрати літаків Росією, ймовірно, значно перевищують їхню здатність виробляти нові літаки.
"В світі все більше говорять, що король – голий, Путін - голий". Екс-посадовиця Пентагону про спроби Кремля створити кризи у світі
Цієї осені обстріли Росією енергетичної інфраструктури в Україні перед зимою, невизначеність щодо участі Кремля в зерновій угоді, а також ядерна риторика - змусили світ говорити про цілий спектр глобальних загроз перед початком зими.
Росія проводить тактику залякування і створює міжнародні кризи на тлі воєнних провалів в Україні, кажуть в уряді США.
"Поки Росія створює міжнародні кризи, Україна продовжує героїчно звільняти свою територію", - каже представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Росія погрожує українським цивільним, голодуючим в Африці та Азії, а також європейським споживачам газу, і готова завдати людям шкоди, щоб досягнути геополітичних цілей, заявив Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ 3 листопада.
Про три світові загрози - ядерну загроза, загрозу зриву поставок продовольства через Чорне море, а також загрозу гуманітарної кризи, через обстріли Росією енергетичної інфраструктури в Україні, ми поговорили з екс-високопосадовицею Пентагону та експерткою Трансатлантичної мережі лідерства Деброю Кейган.
Кейган переконана: ядерні погрози, ймовірно, є шантажем Росії. Путін, скоріш за все, не застосовуватиме ядерну зброю, бо для його війська війна в Україні стане "самовбивством", а також через єдність міжнародної позиції в опозиції до ядерної війни, включаючи такі країни як Китай та Індія, які не приєднуються до коаліції з оборонної допомоги Україні.
Світові лідери, включаючи президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца вказали на неприпустимість ядерних погроз з боку Росії. В п’ятницю лідер Китаю Сі Цзіньпін також закликав міжнародну спільноту виступити проти ядерної війни і «відкинути загрозу ядерної зброї». На цьому тлі, посадовці Кремля почали деескалацію риторики стосовно застосування ядерної зброї, йдеться в щоденному звіті Американсього інситуту вивчення війни (ISW) за 6 листопада. Аналітики вказують на заяви російського МЗС 2 листопада про «запобігання ядерній війні» а також заяву Путіна наприкінці жовтня про те, що Росії немає сенсу застосовувати ядерну зброю в Україні.
Минулого місяця Росія також заявила про призупинку участі в зерновій угоді, хоча, на тлі рішення Туреччини, України та ООН продовжувати поставки зерна через Чорне море, Росія відновила свою участь в угоді, вона все ж не вказала, чи продовжить дію угоди і після її завершення в листопаді. Кейган переконана - ситуація із зерновою угодою показала, що Росію на тек серйозно спрймають у світі, як ще півроку тому.
Також наприкінці минулого місяця Росія збільшила напади на енергетичну інфраструктуру. Мільйони залишились без світла та водопостачання в Україні, що загрожує гуманітарній кризі в Україні та Європі. У відповідь на заклики України допомогти з протиповітряним захистом, Норвегія США, Іспанія надали додаткові системи протиповітряної оборони, повідомив в понеділок міністр оборони України Олексій Резніков. Обстріли української інфраструктури підкреслили те, що Україна негайно потребує ефективних систем протиповітряної оборони, йдеться в дослідженні британського королівського інституту RUSІ опублікованому 7 листопада.
Аналітики Джастін Бронк, Джек Вейтлінг та Нік Рейнольдс наголошують на нагальній потребі протиповітряного захисту для України.
"Захід має уникнути самозаспокоєння щодо необхідності негайно зміцнити українську протиповітряну оборону, - йдеться в дослідженні RUSI. - Саме завдяки нездатності зруйнувати українські мобільні системи SAM, Росія все ще не може ефективно застосовувати можливості важкого та ефективного повітряного вогню бомбардувальників з фіксованим крилом та багаторольових винищувачів, щоб бомбардувати українські стратегічні цілі та передові позиції з середньої висоти, як вони це робили в Сирії".
Кейган вважає - складність в наданні Заходом протиповітряної оборони Україні полягає в загальній нестачі такої зброї у світі, а не в недостатній підтримці України, адже минулі двадцять років західні держави розраховували на перевагу в повітрі і не інвестували достатньо у виробництво таких систем.
Інтерв'ю перекладене з англійської мови, відредаговане для ясності та плинності.
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Зараз багато говорять про можливість того, що Росія застосує ядерну зброю в Україні. На Вашу думку, це реальна загроза чи частина психологічної війни?
Путін каже війську – треба застосувати ядерну зброю, а потім йти завершувати операцію. Для них це практично негайна смерть
Дебра Кейган: Скажу вам власну точку зору: це більше шантаж Путіна. Він не сам натискає кнопку. Чому я не так серйозно сприймаю це, як інші, бо його військо не захоче це робити - діяти в забрудненому просторі. Путін каже війську: треба застосувати ядерну зброю, а потім йти завершувати операцію. Для них це практично негайна смерть.
По-друге, думаю його відраджують китайці, індійці та Іран, які використовують ядерну зброю, щоб залякувати інші країни. Індія використовує ядерний фактор, щоб погрожувати Пакистану. Іран погрожує практично всім у світі ядерною зброєю, особливо в Леванті. Китай покладається на ядерний фактор, щоб залякувати країни в Південно-Китайському морі, тощо. Якщо Росія використає ядерну зброю, це зашкодить всім країнам, бо тоді всі скажуть – якщо ви її застосуєте в будь-якому разі, чому ми мусимо до вас дослухатись?
О.Б.: Чи здатна ця ядерна загроза відвернути увагу Заходу, відволікти ресурси, які могли б іти на допомогу Україні?
Це основоположне нерозуміння, що США, або хтось інший може вказати президенту Зеленському, чи народові України, як будувати своє майбутнє.
Д.К.: Гадаю, все навіть гірше. Дехто в США, а також в Європі вважають, що цієї загрози достатньо, щоб притягнути Україну за стіл перемовин. Не знаю, як це можливо. Сміховинно вести перемовини про те, щоб Росія могла залишити собі частину української території. На жаль, Росія знає, що є люди в США, які говорять з Білим домом та на Капітолійському пагорбі кажуть, що потрібно підштовхнути Україну, бо ситуація виходить з-під контролю.
Гадаю, це основоположне нерозуміння, що США або хтось інший можуть вказати президенту Зеленському чи народові України, як будувати своє майбутнє.
Чи уповільнюється підтримка? Ні. Насправді, зустріч в Брюсселі на полях засідання міністрів оборони НАТО була чи не найважливіша, бо країни, які не хотіли втручатись, зараз долучаються, бо вони бачать шкоду та руйнування, які Росія приносить цивільним, що Росія використовує іранські дрони і в майбутньому, можливо, іранські балістичні ракети проти легких цілей – міст, населених пунктів. Це не військові цілі.
О.Б.: На вашу думку, чи залишається єдність Заходу в підтримці України?
Д.К.: Країни, які раніше активно не підтримували Україну, тепер бачать, що це війна проти людей, проти їхнього виживання. Думаю, Росія прорахувалась, коли думала, що спустошення спонукає Захід відступити. Такого не сталось.
Я гадаю прийшло розуміння того, що це війна проти людей, яких Росія катує, ґвалтує, грабує. Важко усвідомити, що Росія краде дітей і відвозить до Росії. Важко країнам, які зазвичай кажуть, що вони за мир, тепер бачити це і виправдовувати свій звичний гуманітарний підхід до світу
Більше країн стали публічно висловлювати свою позицію, такі як Іспанія, Німеччина, Бельгія та Люксембург. Ці країни тепер пропонують ресурси, кошти, гранти на купівлю зброї та інше. Я гадаю, прийшло розуміння того, що це війна проти людей, яких Росія катує, ґвалтує, грабує. Важко усвідомити, що Росія краде дітей і відвозить до Росії. Важко країнам, які зазвичай кажуть, що вони за мир, тепер бачити це і виправдовувати свій звичний гуманітарний підхід до світу.
Вірно, що підтримка Заході Україні залишається. Її не похитнули ці обстріли інфраструктури, ядерні погрози.
Гадаю, завжди будуть ті, про яких мені мій колега казав: "Вони помилялись про розширення НАТО, помилялись, коли казали, що Україна за три дні здасться Росії, і тепер помиляються щодо цього". Такі люди намагаються врятувати свої репутації заявами про те, чого не існує.
О.Б.: Тривають обстріли української інфраструктури. Україна закликає надати більше протиповітряної оборони, щоб закрити небо. Водночас, бої на полі бою більше артилерійські.
Проблеми з поставкою Україні адекватного протиповітряного захисту в тому, що його у великій кількості немає. Необхідно виробити. Наприклад, завжди була нестача систем «Патріот», нестача німецьких Айріс-Т, які отримала Україна
Д.К.: Коли йдеться про протиповітряну оборону, ми так говоримо, немов Захід має необмежені запаси ППО. Насправді, двадцять два роки більшість країн, які воювали в Афганістані, Іраку, проти ІДІЛ, воювали проти заворушень і розраховували на перевагу в повітрі. Тому в більшості країн Заходу, включаючи США, небагато інвестували в багаторівневу протиповітряну оборону. Проблеми з поставкою Україні адекватного протиповітряного захисту в тому, що його у великій кількості немає. Необхідно виробити. Наприклад, завжди була нестача систем Patriot, нестача німецьких IRIS-Т, які отримала Україна, бо їх мало виробляли пару десятків років, бо розраховували на перевагу в повітрі.
За останні пару років через напади Ірану на сили США в Іраку та Сирії, і, звичайно, через те, що відбувається в Україні, прийшло розуміння того, що в багаторівневу систему протиповітряної оборони інвестували недостатньо.
Тому уповільнення я не пояснюю небажанням підтримати Україну. Потрібен час, щоб виробити такі системи, як NASAMS.
Однак тим часом Україні можна надати далекобійні системи, щоб стріляти по об’єктах, з яких запускають іранські дрони, наприклад. Тут можна зробити більше, бо обладнання, яке має зараз Україна не може стріляти глибоко по території Криму без використання літаків, а літаки над Кримом збиватимуть, бо Росія має там багато систем ППО.
О.Б.: Ми говорили про обстріли інфраструктури, ядерну загрозу. Щодо продовольчої загрози. Цього місяця Росія призупинила участь в зерновій угоді, а потім повернулась. Що це за стратегія?
Д.К.: Це цікаво, бо ми побачили, що Росію не сприймають так серйозно, як шість місяців тому. Подивіться на реакцію Ердогана, керівника Туреччини, коли Росія заявила про вихід із зернової угоди – він сказав: "Ні. Є угода, і ви це робитиме". І Росія мала виконувати.
Все частіше Путін погрожує і сподівається отримати реакцію, але країни не зважають на те, що він каже. Думаю, він такого не очікував.
В світі все більше говорять, що король голий, Путін - голий.
Цікаві події в Казахстані, де менше року тому російські війська приборкували внутрішню опозицію. Тепер Казахстан багато заробляє через російські санкції, бо там видобувають рідкоземельні мінерали, газ та нафту. Це також видно з протистояння між Киргизстаном та Таджикістаном, що там Росія не відіграє ролі, Китай має більшу роль, бо підтримує Таджикістан.
На Кавказі Туреччина робить що хоче на боці Азербайджану в протистоянні з Вірменією. Росія не відіграє жодної ролі, що розчаровує Вірменію. Все частіше Путін погрожує і сподівається отримати реакцію, але країни не зважають на те, що він каже. Думаю, він такого не очікував.
«Рішучість продовжує дивувати» – Маасікас про готовність українців до труднощів на шляху до ЄС
Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас висловив захоплення готовністю українців терпіти труднощі на шляху до обʼєднання з демократичними європейськими країнами.
«90% українців вірять, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною ЄС. Ще більше приголомшливих 96% готові до тимчасових матеріальних труднощів, щоб досягти цього. Рішучість українців продовжує тільки дивувати», – написав Маасікас у твітері, коментуючи результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Коментуючи результати опитування, у КМІС наголосили: «Ми, соціологи, нерідко зараз чуємо запитання від західних журналістів та експертів, а що ж саме допомагає українцям триматися в умовах нещадного терору Росією і не вимагати при цьому від власної влади переговорів для припинення бойових дій… Результати цього опитування почасти проливають світло на це питання. У українців є сформований позитивний образ майбутнього України. І що важливо, що ця мрія більшості – успішна Україна у сім’ї європейських народів – вважається цілком досяжною і вартою трагічних «інвестицій» сьогодення. Сьогоднішня стійкість – на фронті та у цивільному житті – трансформується у винагороду для себе та нащадків у майбутньому».
В опитуванні, яке проводилося 21–23 жовтня, взяла участь 1000 респондентів у всіх регіонах України, крім Автономної Республіки Крим.
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