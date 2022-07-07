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Боррель просить Китай бути більш конструктивним у питаннях війни Росії з Україною
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель попросив Китай відігравати «більш конструктивну роль у вирішенні російсько-українського конфлікту».
Про це він написав у своєму твіттер-повідомленні за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на нараді міністрів закордонних справ країн «Групи 20» в Індонезії.
«Закликав Китай відігравати більш конструктивну роль у вирішенні війни Росії проти України та припиненні дезінформації про причини та катастрофічні глобальні економічні наслідки нападу Росії», – написав Жозеп Боррель.
Китай тримається позиції, що «санкції не вирішать проблеми, а ескалація санкцій лише ускладнить ситуацію» - про це раніше повідомляв офіційний англомовний сайт уряду Китаю, цитуючи міністра Ван Ї.
На зустріч міністрів 20-ти найпотужніших країн світу прибув і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
У день початку міністерської зустрічі на індонезійському острові Балі в четвер, 7 липня, речниця Борреля сказала, що ЄС перешкоджатиме використанню Росією зустрічі G20 в Індонезії як «пропагандистського форуму» для її дезінформації про наслідки її війни в Україні.
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Американський католицький священик спонсорує виїзд українських біженців до Америки
Отець Бенджамін Чинаппан, який служить священиком в церкві Святої Катерини у Сан-Дієго, вирішив якимось чином допомогти українцям, які постраждали у війні. Так після відкриття американським урядом програми U2U - Об'єднання заради України- він почав шукати сім'ї бажаючих українців, аби допомогти їм переїхати до CША.
Під час служби отець промовляє молитву за Україну, а після - удома - виконує ще одну місію. На його комп'ютері відкритий сайт Міністерства внутрішньої безпеки США. Він заповнює анкету І-134 на спонсорство українських біженців.
“Президент Джо Байден відкрив вікно можливостей. Коли він представив нову програму “Об’єднання заради України”, я негайно цим зайнявся. Я зайшов на веб-сайт і дослідив, які є можливості прихистити цих людей, дати їм надію, дати їм новий початок”, - каже отець Бенджамін.
Так отець Бенджамін уже став спонсором п'ятьох українських сімей.
“Спершу, мені потрібно було все дізнатись, оскільки ніколи нікого в житті не спонсорував, хоча я тут більше двадцяти років. Спочатку я подав на одну людину, одразу отримав схвалення, потім почав спонсорувати ще двох. Також одразу отримав схвалення, згодом ще трьох. Поки що я проспонсорував п’ятьох людей”.
Всі сім'ї, які перевіз пастор, це люди, котрі намагалися потрапити до США через Мексику та, через зміни імміграційного законодавства, застрягли на мексиканській території. З цими людьми Бенджаміна познайомили українські волонтери.
Після успішних випадків спонсорства Бенджамін захотів продовжити ініціативу і став учасником телеграм-каналу, присвяченого спонсорству українців у США.
“Я переходжу на цей телеграм-канал. Він називається “Пошук U for U спонсора”. Це - чат, я читаю тут їхні історії. Я вибираю тих, хто реально потребує допомоги”, - каже пастор.
“Я попросив їх терпляче чекати, бо сподівався знайти для них спонсорів. Таким чином я вже знайшов трьох людей, які готові їх спонсорувати”, - ділиться своїм досвідом священник.
Так священик уже знайшов три сім'ї у Чикаго, Сан-Дієго та Лос-Анджелесі, які готові стати спонсорами українців. Каже, саме оформлення спонсорства в більшості випадків не означає підтримку сімей матеріально.
“Більшість українців, які подаються, відверто зізнаються, що не потребують житло чи гроші, а шукають лише допомогу з подачею документів. Це полегшує нам завдання. Тому що, коли просять ще про житло і харчування, нам може бути складно, враховуючи фінансову ситуацію, яка склалася в цій країні, тому я закликаю своїх друзів допомагати з подачею петицій”, - розповідає отець Бенджамін.
Також, Бенджамін пояснює: попри таку негласну домовленість багато американців все ж побоюються брати на себе відповідальність, яку накладає спонсорство. Його ж мотивувала власна історія. Сам колись приїхав з Індії як біженець з однією торбою в руках і менше ніж п'ятдесятьма доларами у кишені.
“Хтось допоміг і мені, хтось і мене підтримував, Бог привів мене на цю землю надії та можливостей”, - додає священик.
Тепер отець допомагає українцям, аби і вони відчули надію, яку колись відчув він.
Дивіться також: Єднання заради України: священик із Сан-Дієго став спонсором уже для п’ятьох українських родин. Відео
Джонсон йде з посади: що це означає для британської допомоги Україні?
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку, визнавши, що його урядова Консервативна партія хоче мати іншого керівника.
«Я призначив новий кабінет, який буде працювати, як і я - до часу, коли буде новий лідер», - сказав Джонсон у четвер, 7 липня, хоча деякі чільні консерватори заявили, що він має полишити уряд негайно.
Джонсон був вимушений йти з посади після того, як упродовж трьох днів кілька десятків членів його кабінету подали заяви про відставку, стверджуючи, що більше не можуть працювати під його керівництвом.
Авторитет Бориса Джонсона зазнав шкоди внаслідок низки скандалів, пов’язаних з порушеннями, зокрема після того, як стало відомо про так звані вечірки урядовців під час пандемії Ковіду, коли зібрання були заборонені правилами карантину.
Останнім скандалом стала його роль у призначенні на посаду в парламенті особи, яку підозрювали у сексуальних домаганнях.
Політику надання зброї Україні ініціював не обов’язково Борис Джонсон. Її вів британський міністр оборони Бен Воллес, якого дуже поважають.Александер Кларксон
Але найбільшою проблемою для нього була втрата довіри багатьох виборців, коли він, намагаючись виправдовуватися, суперечив фактам, прагнучи зняти з себе відповідальність за проступки.
Хиткість становища Джонсона також обумовлена економічною кризою в Британії, що позначена інфляцією, зростанням цін, особливо на енергію та пальне.
Британська підтримка України
У відповідь на російський напад на Україну Велика Британія однією з перших почала надавати українцям військову допомогу.
Британський політолог, викладач європейської і міжнародної політики Королівського коледжу Лондона, Александер Кларксон наголошує, що підтримку Україні схвалюють фактично всі парламентські партії, і за таку політику виступають широкі суспільні кола.
В інтерв’ю Голосу Америки він висловив думку, що навіть наступний процес партійних виборів у Великій Британії і зміна складу уряду не впливатимуть на допомогу Україні, зокрема на постачання зброї.
“Усі канали постачання зброї вже налагоджені. Зараз потреби у великих рішеннях нема. Великі рішення щодо підтримки України і того, як підтримувати Україну були ухвалені між 24 лютого і 1 квітня», - сказав Кларксон.
Хто може бути наступником Джонсона
Одне з останніх опитувань, проведене компанією YouGov, показує, що зараз серед найбільш можливих кандидатів на посаду лідера Консервативної партії, а отже нового прем’єр-міністра, називають чинного міністра оборони Бена Воллеса, а також колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.
Але процес виборів усередині Консервативної партії лише починається і впродовж наступних тижнів та місяців може з'явитися багато кандидатів і можливі несподіванки.
Александер Кларксон зауважує, що саме Бен Воллес у якості міністра оборони безпосередньо відповідав за військову допомогу Україні.
«Я вважаю, що насамперед треба мати на увазі, що політику надання зброї Україні ініціював не обов’язково Борис Джонсон. Її вів британський міністр оборони Бен Воллес, якого дуже поважають. Він, можливо, останній з міністрів, якого поважають в різних партіях. А це пов’язано з ним, що він у минулому був офіцером збройних сил. Він має авторитет у війську. Він добре співпрацює з опозиційною Лейбористською партією», - зауважує Кларксон.
Реакція
Українські представники з нагоди його відставки висловлюють вдячність за підтримку, а в Москві тим часом заявляють про задоволення.
«Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую @BorisJohnson за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України»,- написав у Твіттері радник українського президента Михайло Подоляк.
Речник російського президента Дмітрій Песков сказав журналістам у Москві: «Він нас не любить і ми також його не любимо».
У Туреччині відпустили російське судно з українським зерном. МЗС викликає посла
Міністерство закордонних справ України повідомило, що запросило посла Туреччини у зв’язку з «неприпустимою ситуацією», що склалася довкола «перевезення російським судном «Жібек Жоли» краденого українського зерна».
Як йдеться в заяві, оприлюдненій 7 липня, судно намагалося перевезти зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу.
«Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене», – йдеться в повідомленні.
У МЗС наголосили, що українська сторона «з глибоким розчаруванням» сприйняла цю інформацію і звертається до турецької сторони з «наполегливим проханням» провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому.
«Міністерство закордонних справ і міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн», – додали у зовнішньополітичному відомстві.
Турецька сторона заяву МЗС України наразі не коментувала.
Про те, що турецькі митні органи затримали російське вантажне судно із зерном, яке, за даними влади України, було вивезене із захопленого Росією порту Бердянська, повідомив 3 липня посол України в Туреччині Василь Боднар.
Напередодні агентство Reuters повідомило, що Україна звернулася до Туреччини із проханням допомогти у розслідуванні ще щодо трьох суден під російським прапором, які Київ підозрює у вивезенні українського зерна з окупованих територій.
Раніше «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») показали масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій. За даними розслідувачів, упродовж травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих нею територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад два мільярди гривень.
Кореспонденти проєкту Крим.Реалії неодноразово повідомляли, що в Севастополі на російські балкери завантажують зерно зі, ймовірно, материкової України. Раніше у Криму бачили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами.
Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.
Росія звинувачення Києва у крадіжці зерна відкидає.
Британський премʼєр Джонсон оголосив про відставку
Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив про свою відставку.
Джонсон заявив, що залишатиметься на посаді прем’єр-міністра Великобританії, поки не оберуть його наступника.
Раніше з Джонсоном відмовилися працювати низка членів його ж уряду. Понад 50 членів кабінету і високопосадовців пішли у відставку.
Багато хто з колег по уряду, подаючи у відставку, критикував Джонсона за низку скандалів, у тому числі за участю законодавця від Консервативної партії, який залишив свою посаду через звинувачення в сексуальних домаганнях.
Джонсон був змушений вибачитися після того, як з’ясувалося, що він знав, що законодавець був об’єктом попередніх скарг на сексуальні порушення до того, як прем’єр призначив його на посаду.
6 липня Боріс Джонсон відкинув заклики до відставки.
На початку червня прем’єр-міністр витримав вотум недовіри, хоча перевага в його бік була мінімальною.
Джонсон прийшов до влади в грудні 2019 року, пообіцявши вирішити питання про вихід Британії з Європейського союзу після багатьох років суперечок.
BBC і The Sun повідомляють, що після відставки Джонсон продовжить виконувати обов’язки прем’єр-міністра до виборів голови владної Консервативної партії, які відбудуться восени.
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