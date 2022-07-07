Боррель просить Китай бути більш конструктивним у питаннях війни Росії з Україною

Отець Бенджамін Чинаппан, який служить священиком в церкві Святої Катерини у Сан-Дієго, вирішив якимось чином допомогти українцям, які постраждали у війні. Так після відкриття американським урядом програми U2U - Об'єднання заради України- він почав шукати сім'ї бажаючих українців, аби допомогти їм переїхати до CША.

Під час служби отець промовляє молитву за Україну, а після - удома - виконує ще одну місію. На його комп'ютері відкритий сайт Міністерства внутрішньої безпеки США. Він заповнює анкету І-134 на спонсорство українських біженців.

“Президент Джо Байден відкрив вікно можливостей. Коли він представив нову програму “Об’єднання заради України”, я негайно цим зайнявся. Я зайшов на веб-сайт і дослідив, які є можливості прихистити цих людей, дати їм надію, дати їм новий початок”, - каже отець Бенджамін.

Так отець Бенджамін уже став спонсором п'ятьох українських сімей.

“Спершу, мені потрібно було все дізнатись, оскільки ніколи нікого в житті не спонсорував, хоча я тут більше двадцяти років. Спочатку я подав на одну людину, одразу отримав схвалення, потім почав спонсорувати ще двох. Також одразу отримав схвалення, згодом ще трьох. Поки що я проспонсорував п’ятьох людей”.

Всі сім'ї, які перевіз пастор, це люди, котрі намагалися потрапити до США через Мексику та, через зміни імміграційного законодавства, застрягли на мексиканській території. З цими людьми Бенджаміна познайомили українські волонтери.

Після успішних випадків спонсорства Бенджамін захотів продовжити ініціативу і став учасником телеграм-каналу, присвяченого спонсорству українців у США.

“Я переходжу на цей телеграм-канал. Він називається “Пошук U for U спонсора”. Це - чат, я читаю тут їхні історії. Я вибираю тих, хто реально потребує допомоги”, - каже пастор.

“Я попросив їх терпляче чекати, бо сподівався знайти для них спонсорів. Таким чином я вже знайшов трьох людей, які готові їх спонсорувати”, - ділиться своїм досвідом священник.

Так священик уже знайшов три сім'ї у Чикаго, Сан-Дієго та Лос-Анджелесі, які готові стати спонсорами українців. Каже, саме оформлення спонсорства в більшості випадків не означає підтримку сімей матеріально.

“Більшість українців, які подаються, відверто зізнаються, що не потребують житло чи гроші, а шукають лише допомогу з подачею документів. Це полегшує нам завдання. Тому що, коли просять ще про житло і харчування, нам може бути складно, враховуючи фінансову ситуацію, яка склалася в цій країні, тому я закликаю своїх друзів допомагати з подачею петицій”, - розповідає отець Бенджамін.

Також, Бенджамін пояснює: попри таку негласну домовленість багато американців все ж побоюються брати на себе відповідальність, яку накладає спонсорство. Його ж мотивувала власна історія. Сам колись приїхав з Індії як біженець з однією торбою в руках і менше ніж п'ятдесятьма доларами у кишені.

“Хтось допоміг і мені, хтось і мене підтримував, Бог привів мене на цю землю надії та можливостей”, - додає священик.

Тепер отець допомагає українцям, аби і вони відчули надію, яку колись відчув він.

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